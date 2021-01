Hirviövalmentaja raiskasi olympiavoittajan kymmeniä kertoja – sai pitkän vankeustuomion

Eteläkorealainen kaukalopikaluisteluvalmentaja Cho Jae-beom viettää seuraavat kymmenen ja puoli vuotta vankilassa.

Suwonilainen oikeusistuin tuomitsi Cho Jae-beomin pitkään vankeusrangaistukseen kaksinkertaisen olympiavoittajan Shim Suk-heen toistuvasta raiskaamisesta, kertoo New York Times.

Syyttäjän mukaan huippuluistelijan valmentajana toiminut Cho raiskasi Shimin yhteensä 30 kertaa vuosien 2014–2017 aikana. Tekojen alkaessa Shim oli 17-vuotias.

Cho myönsi pahoinpidelleensä Shimiä fyysisesti ja henkisesti, mutta kiisti raiskaussyytteen. Tuomarin mukaan Shimin todistajanlausunto oli kuitenkin uskottava. Lisäksi todistusaineistona esitetyt Chon ja Shimin vaihtamat tekstiviestit kertoivat valmennussuhteen olleen sopimaton.

Shim toivoi oikeusjutun rohkaisevan muita hyväksikäytön uhreja hakemaan oikeutta.

– Oikeuden päätös toivottavasti auttaa yhteiskunnassamme olevia uhreja löytämään äänensä. Toivon vilpittömästi, että kokemani kaltaiset tapaukset eivät enää ikinä toistu, Shim sanoi julkisuuteen toimittamassaan kirjallisessa lausunnossa.

Cho tuomittiin jo vuonna 2018 Shimin ja kolmen muun urheilijan pahoinpitelemisestä puoleksitoista vuodeksi vankilaan. Tuolloin Shim kertoi valmentajansa hakanneen häntä pikkutytöstä saakka. Väkivalta jatkui vuonna 2018 käytyihin Pyeongchangin olympialaisiin saakka.

– Cho on hakannut ja haukkunut minua seitsenvuotiaasta saakka. Kerran hän mursi sormeni jääkiekkomailalla, Shim kertoi tuolloin South China Morning Post -lehden mukaan.

New York Timesin mukaan Etelä-Korean urheilussa on pitkään hyväksytty valmentajien valmennettaviinsa kohdistama väkivalta. Sitä on pidetty vain osana menestykseen tähtäävää kovaa harjoittelua. Shimin ja muiden urheilijoiden ulostulot ovat osaltaan muuttaneet maan kulttuuria.