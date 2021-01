Kun Ohkolan ulkojääkaukalo suljettiin, pikkukylässä ihmeteltiin Mäntsälän kunnan päätöksiä ja niiden vaikutuksia lapsiin.

Mäntsälän kunnassa sijaitsevaan Ohkolan kylään loihdittiin joulukuussa talkoovoimin ulkojääkenttä. Vuodenvaihteessa kaukalo oli kuitenkin jo käyttökiellossa.

Paikallisen kyläseuran Ohkolan Okan puuhamies Pekka Peltoranta ihmettelee, millä perusteella kunta päätti sulkea kaikki lasten ja nuorten ulkoliikuntapaikat.

Seura alkoi talkootöinä jäädyttää kaukaloa 7. joulukuuta, kun ensimmäiset pakkaset saapuivat. Tuolloin Mäntsälän kunta tiedotti nettisivuillaan, että ulkoliikuntapaikat ovat kuntalaisten vapaassa käytössä.

Valvontaa ja nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kentillä luvattiin lisätä.

Innokkaimmat luistelijat viilettivät talkoolaisten urakoimalla jäällä jo 10. joulukuuta.

Pian kunnasta kuitenkin soitettiin ja kysyttiin, oliko Ohkolan kenttä auki. Mäntsälä, sen lähikunnat ja Keski-Uudenmaan Sote päättivät yhteistuumin sulkea kaukalon, kun se oli ollut käytössä vasta vajaan viikon.

Ensin kielto oli voimassa 17. joulukuuta asti ja heti perään kieltoa jatkettiin 10. tammikuuta saakka.

– Totta kai harmittaa, jos tehdään jäät ja sitten ne pannaan kiinni. Suurin harmi on siinä, etteivät lapset ja nuoret pääse tekemään mitään. Ollaan tumput suorina sitten kaikki. Tylyä touhua, Peltoranta sanoo.

Pukukoppien sulkemisen lapset vielä ymmärsivät, mutta totaalinen luistelukielto tuntui heistäkin erikoiselta.

– He olivat pettyneitä eivätkä oikein ymmärtäneet, miksi tällaisia kieltoja tulee.

Peltorannan mukaan kunta perusteli ratkaisua alueen yhtenäisillä rajoituksilla. Turvavälejä ei pystytä valvomaan iltaisin ja viikonloppuisin.

– Kumma, etteivät he pysty järjestämään sitä Mäntsälän keskustassa, vaikka sitten paikallisen urheiluseuran Jää-Tiikereiden kanssa. Olisi vaikka iltavalvontaa ja pientä auraamista. Miksi rangaistaan näitä paikkoja, jotka pystyvät hoitamaan valvonnan talkooringillä? Peltoranta kysyy.

– Olisivat laittaneet liikuntapaikkojen hoitajat esimerkiksi suljetusta jäähallista tekemään mahdollisimman paljon jäitä kunnan alueelle. Silloin turvavälitkin olisivat pysyneet vielä paremmin kunnossa.

Mäntsälän kunnan muita jäitä ei saatu joulukuussa ajoissa valmiiksi. Peltoranta epäileekin, että päättäjiä vain harmitti, miten kyvyttömältä talkoolaiset saivat kunnan näyttämään.

Isä Aatu Johansson ja tekemässä jäätä poikansa Aimon kanssa.­

– Se on se oikea syy siellä taustalla, vaikka eiväthän he sitä myönnä.

– Meillä on sellainen 20 aktiivin talkoorinki, joka jäädyttää ja putsaa kenttää. Kunta ei osallistu muuten kuin maksamalla pienen talkookorvauksen. Jäiden tekemiseen meni 20–30 miestyötuntia.

Peltorannan mukaan Mäntsälän kunta ei tue lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia riittävästi. Liikuntapaikkojen hoito painottuu vahvasti keskustaan.

– Muualla se hoidetaan talkoovoimin, jos hoidetaan. Muuten sivukylillä ei tapahtuisi yhtään mitään. Siellä kuitenkin asuu noin puolet kunnan väestöstä.

– Niin kuin kunnat yleensä, niin eivät ne nyt maailman aktiivisimpia ole, ainakaan proaktiivisia. Että kyseltäisiin, miten sujuu tai mitä voitaisiin parantaa tai kehittää.

Ohkolan kaukalo avattiin uudelleen 7. tammikuuta, kolme päivää aikaisemmin kuin kunta alun perin linjasi.

– Heillä tuli varmaan oikeasti hätä, kun näin tiukka rajoitus laitettiin niin pitkälle, ja vielä ulkoliikuntaa koskien. Muuallakin saa olla auki, niin he joutuivat vähän pakittamaan, Peltoranta arvelee.

Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo korostaa, että sulkupäätös tehtiin Keusoten yhteisiä ohjeita noudattaen.

– Kun saimme tietoon, että niin sanottu muuntovirus on lähtenyt liikkeelle, niin meillä ei ollut tarkkaa tietoa siitä, miten tartunta tulee etenemään.

Tilanne ei lopulta pahentunut, joten ulkoliikuntapaikat oli turvallista avata nopeasti uudestaan.

Kairesalo ymmärtää ulkojäiden tärkeyden lasten ja nuorten liikuttamisessa. Hänen mukaansa tartuntoja on tullut ulkokentillä vain vähän.

Sivukylien kentänhoidon vähäisyyden Kairesalo suostuu allekirjoittamaan.

– Se pitää varmaan paikkansa. Mäntsäläkin on 600 neliökilometriä iso kunta. Meillä ei riitä oma työvoima kenttien kunnossapitoon. Arvostamme ilman muuta talkootyötä. On tärkeää toimia yhdessä seurojen ja yhdistysten kanssa.

Mäntsälän tekninen johtaja Mika Pynttäri muistuttaa, että talkoolaisiin nojaaminen on täysin normaalia. Sivukylien kentänhoitajia pyritään tukemaan mahdollisuuksien mukaan.

– Monessa tapauksessa me autamme niin, että meillä on siellä kalustoa ostettuna heidän käyttöönsä. Ei se niin ole, ettemme antaisi apua, vaan tämä on ihan toimintamalli.

Kunnanjohtaja Kairesalo ei ymmärrä Peltorannan väitteitä siitä, että talkoolaisten ripeä toiminta olisi saattanut Mäntsälän muut liikuntapaikat huonoon valoon. Ohkolan kaukaloa ei suljettu yrityksenä peitellä kunnan huonoa jäätilannetta.

– Ei siitä varmaan ollut kyse. Meillä on kaikille samat linjaukset.