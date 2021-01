”Kikkailu rajoitustoimien ympärillä mennyt villin lännen touhuksi” – lasten harrastusten kielto suututtaa liikuntapomoa

Etelä-Suomen liikuntapäällikkö ihmettelee miksi jäähallit ovat kiinni, mutta kuplahallit ovat auki.

Etelä-Suomen liikuntapomo Markku Sistonen on pettynyt siihen, ettei seuroille ole annettu mahdollisuutta kantaa koronavastuuta.­

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan kohdistuneet koronarajoitukset ovat nousseet kuumaksi puheenaiheeksi viime päivinä. Keskustelu tiivistyi viikonloppuna, kun Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar latasi IS:n haastattelussa, että tällä hetkellä lasten harrastustoiminnan rajoittamisessa ”ei ole mitään järkeä”.

Razmyarin mielestä liikuntaa rajoittavista toimista on lapsille ja nuorille enemmän haittaa kuin koronasta itsestään. Hän uskoo, että nuorten harrastustoiminta voitaisiin järjestää vastuullisesti – niin, ettei koronan riskiryhmäläisten turvallisuus vaarantuisi.

Nyt samaan aiheeseen ottaa tiukasti kantaa Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n puheenjohtaja Markku Sistonen. Järjestön piiriin kuuluu noin 3 000 urheiluseuraa, jotka ovat jo pitempään kärsineet tilanteesta, koska rajoitustoimet ovat olleet tiukkoja erityisesti pääkaupunkiseudulla.

– Alueemme seurat osoittivat pitkän koronasyksyn aikana, että ne osaavat kantaa vastuuta. Seurat noudattivat viranomaisten antamia koronaohjeita esimerkillisesti, ja harrastustoiminnassa syntyneet tartuntamäärät jäivät olemattomiksi. Niinpä onkin erittäin ärsyttävää, että lapsia ja nuoria rangaistaan nyt tällä tavoin. Tämä ei ole oikein, Sistonen sanoo.

– Saamme jatkuvasti yhteydenottoja vanhemmilta, jotka ovat erittäin huolissaan tästä tilanteesta. Niin olen itsekin. Pelkään, että koronan jälkeen seuroihin iskee tsunamin lailla harrastajakato. Siitä on jo nähtävissä esimerkkejä: mm. monissa espoolaisseuroissa jäsenmäärät ovat pudonneet noin 20 prosentilla, joissakin jopa lähes 30 prosentilla.

Sistonen pelkää myös seurojen puolesta. Seurat ovat taloudellisesti ahtaalla, ja monen toiminta on jo vaakalaudalla.

– Pelkästään Espoon alueella harrastustoiminnasta on vetäytynyt tai vetäytymässä jo noin 8000 nuorta. Puhumattakaan, mikä on koko pääkaupunkiseudun tilanne. Tilanne on vakava.

Sistonen pitää lisäksi huolestuttavana, että rajoitustoimet ovat tuoneet mukanaan erilaisia epätasa-arvokysymyksiä.

– Nykytilanteessa yhdenvertaisuus ei toteudu, ei alkuunkaan. Lajit ovat epätasa-arvoisessa asemassa, ja linjattomuutta esiintyy myös lajien sisällä. Toisaalla jotain saa harrastaa, toisaalla taas ei, Sistonen perustelee.

Vantaalla esimerkiksi nuoret voimistelijat pystyvät harjoittelemaan, Espoossa taas eivät. Palloliitto puolestaan on linjannut, että kuplahallit ovat lapsille ja nuorille koronarajoitusten puitteissa sallittua ulkoliikuntaa. Kuitenkin samaan aikaan jäähallien ovet ovat säpissä.

– Tilanne on äärimmäisen sekava, ja nyt jonkun pitäisi ottaa vastuu tästä kokonaisuudesta. Rajoitustoimilla kikkailu on mennyt villin lännen touhuksi, aikamoiseksi pelleilyksikin. Sellainen ei edistä itse asiaa, koronaviruksen torjuntaa, Sistonen linjaa.

– Mielestäni on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko harrastustoiminta sallitaan kaikille lapsille ja nuorille, eli seuroille annetaan uudestaan vastuu. Tai sitten lajiliitot kieltävät kollektiivisesti kaiken kilpailutoiminnan kevään ajalta.