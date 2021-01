Näin hienon kellon näkee vain harvoin: Conor McGregor esitteli satojentuhansien eurojen arvoista komistusta – seuraajat ihailivat ja piikittelivät

Conor McGregor esitteli komeaa aikarautaa sosiaalisessa mediassa.

UFC-tähti Conor McGregor esitteli hulppeaa rannekelloa Instagramissa.

Ruusukultaisen kellon yllä on läpinäkyvä kupu, jonka alta löytyy kolmiulotteinen maailma, kuin kullan ja timanttien hohteessa sädehtivä aurinkokunta.

Kellon keskeltä haarautuu neljä vartta, joiden päissä on kellotaulu, pieni magnesiumista valmistettu maapallo, timanttikuu ja kolmiakselinen tourbillon. Varret pyörivät ympäri ja niiden päissä olevat elementit pyörivät myös kukin omalla tavallaan.

Kellon on valmistanut Jacob & Co ja esineen nimi on Astronomia Tourbillon Baguette.

Time and Tide Watches -sivuston mukaan kellon arvo on yli 800 000 euroa.

Voit katsoa McGregorin jakamia kuvia ja videoita kellosta alta.

UFC-ottelija Chase Sherman kommentoi McGregorin julkaisua Instagramissa.

– Minusta tuntuu, että tarvitsen astrologian tutkinnon, että pystyn edes lukemaan tuota kelloa.

McGregorin seuraajat kiirehtivät huomauttamaan, että yliopistoissa tutkitaan tähtitiedettä eli astronomiaa, ei tähdistä ennustamista eli astrologiaa.

Eräs toinen kommentoija totesi, että ”sinullahan on ranteessasi koko Arsenalin siirtobudjetti”.

– Mutta mittaako se untasi? kysyi kolmas, joka oli selvästi innostunut suomalaistenkin suosimista älykelloista.

– Näkeekö tuosta edes, paljon kello on, pohti neljäs.

McGregor kohtaa Dustin Poirierin odotetussa UFC:n kevytsarjan ottelussa sunnuntain vastaisena yönä 24. tammikuuta Suomen aikaa.