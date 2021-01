Kommentti: Lapset on ajettu vaarallisesti nurkkaan koronan torjunnassa – Nasima Razmyar: ”Siinä ei ole mitään järkeä”

Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten rajoittamisella alkaa olla peruuttamattomia seuraamuksia, kirjoittaa Marko Lempinen.

Kuntosalit ovat auki. Parhaillaankin niillä näkee kaikenikäisten harrastavan urheilua ja liikuntaa, myös koronaepidemian riskiryhmään kuuluvien ikäihmisten.

Samaan aikaan lukemattomat lapset ja nuoret maleksivat kotonaan, monet älylaitteitaan tuijottaen tai sängyllä maaten. Tunnit kuluvat, ilmeet muuttuvat kärttyisiksi. Nuorisoa ahdistaa, kertovat koronaselvityksetkin.

Useiden mieli janoaisi jo omien suosikkiharrastustensa pariin, mutta se ei koronarajoitusten vuoksi onnistu. Sarjatoiminnat on suurelta osin keskeytetty, eivätkä läheskään kaikki pääse edes harjoittelemaan. Kokoontumisrajoitukset ovat monilla alueilla tiukat, ja lisäksi esimerkiksi jäähalleja ja sisäpelihalleja on kokonaan suljettu.

Onko tämä oikeudenmukaista?

Onko tässä ylipäätään järkeä?

Esimerkiksi sisäpelihallit ovat monin paikoin kiinni.­

Suomi on torjunut viruspandemiaa esimerkillisesti, mutta lasten ja nuorten urheiluharrastusten kohdalla koronarajoitusten logiikka tuntuu pettävän raskain seurauksin.

Suomessa vanhemmat ja isovanhemmat ovat jo ovat jo iät ajat tehneet kaikkensa jälkikasvunsa hyvinvoinnin eteen, koska se on ollut yhteiskunnan arvojen mukaista.

Tällä hetkellä nämä perinteiset arvot eivät koronapolitiikassa kukoista. Nyt ei mennä lasten ja nuorten etu edellä, nyt katsotaan ensisijaisesti muita tunnuslukuja.

Rajoituksilla pyritään suojelemaan erityisesti ikäihmisiä ja muita koronan riskiryhmiä, mikä on tietysti äärimmäisen tärkeää: kaikilla on oikeus tulla suojelluksi.

Kokonaan toinen kysymys on, voisiko riskiryhmiä suojella niin, etteivät lapset ja nuoret joutuisi kärsimään kohtuuttomasti.

Ajatusta muiden muassa kannattaa Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar, jonka mielestä maan epidemiatilanne on tällä hetkellä hallinnassa.

– Suomeenkin levinneeseen viruksen brittimuunnokseen pitää suhtautua vakavasti, mutta en silti näe, että meillä olisi tällä hetkellä tarvetta estää lapsia ja nuoria pääsemästä omiin harrastuksiinsa. Siinä ei ole mitään järkeä, koska jo nyt nähdään, että yhteiskunnan kannalta seuraukset lapsille ja nuorille ovat vakavammat kuin koronasta itsestään, Razmyar perustelee.

– Lasten harrastustoiminta pystyttäisiin järjestämään niin, ettei riskiryhmien suojeleminen vaarantuisi. Riski on toki aina olemassa, mutta se on kaikkialla. Se on yhtä lailla kaupoissa ja ostoskeskuksissakin.

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on jo vuosien ajan ollut yksi yhteiskunnan suurimmista ongelmista. Vuositasolla se maksaa useita miljardeja euroja kasvavina terveyskuluina, ja koronan aikana ongelma on pahentunut.

Espoon urheiluseurojen edunvalvontaryhmän puheenjohtaja Olli-Pekka Lintula kertoi IS:lle viime viikolla, että alueen urheiluseurojen jäsenmäärä on syksyn aikana pudonnut jopa 30 prosenttia.

– Harrastustoiminnan rajoitusten fyysiset ja sosiaaliset vaikutukset näyttävät jo nyt erittäin huolestuttavilta ympäri Suomea. Ja koska urheiluseurat ovat taloudellisesti ahtaalla, Suomi ei välttämättä ole pandemian jälkeen enää harrastusten luvattu maa, Razmyar näkee.

Urheilujärjestöt ja -vaikuttajat ovat epäonnistuneet täysin työssään kertoa yhteiskunnalle siitä, miten elintärkeitä urheilu ja liikunta ovat. Toisaalta tuntuu myös, että osa Suomen koronapäättäjistä on jäänyt pelon vangeiksi.

Rajoitusten höllentämisen puolesta ei uskalleta puhua, koska pelätään vastuuttomaksi leimautumista.

Nykyinen tartuntalaki ei kuitenkaan edellytä, että pitäisi varmistella etukäteen. Tätä korostaa muun muassa Razmyarkin.

– Pitäisi lähteä siitä, että harrastustoimintaa voidaan järjestää, jos vieraita kontakteja pystytään välttämään. Uskon, että seuroissa pystyttäisiin 10–20 henkilön ryhmissä kantamaan vastuuta niin, että tämä tavoite toteutuu, hän ruotii.

– Meillä tulee olla kyky tehdä kovia toimenpiteitä heti, jos epidemiatilanne niin vaatii. Mutta epidemia on jyllännyt täällä kohta vuoden, ja nyt myös jo havaituista virheistä voi ottaa oppia. Nyt esimerkiksi tiedetään, että lasten ja nuorten viime keväinen etäkoulu ei toiminut, vaan olisi kannattanut toimia toisin. Samoja merkkejä on nähtävissä harrastustoiminnan rajoituksissa.

Koronatartuntatilastot ovat tärkeitä ja auttavat näkemään epidemian isoa kuvaa. Ne eivät kuitenkaan kerro, kuinka monen nuoren syrjäytymiskehitys päivittäin alkaa. Luku saattaisi olla ruma.