Vapaaottelu-ura teki 44-vuotiaasta ex-tähdestä aivovammaisen – UFC:n pomon kylmä kommentti ällistyttää

UFC-promootion pomo Dana White sanoo, että aivovammat kuuluvat vapaaotteluun.

Entinen UFC-ottelija Spencer Fisher antoi hiljattain avoimen haastattelun MMA Fighting -sivustolle. 44-vuotias Fisher kertoi kärsivänsä yhä vapaaottelu-uransa aikana saamista vaikeista vammoista.

Eniten Fisherin arkielämään vaikuttaa paha aivovamma, joka aiheuttaa muun muassa muistinmenetyksiä, pahoinvointia ja persoonallisuuden muutoksia.

Lempinimellä The King tunnettu Fisher otteli vapaaottelu-urallaan 17 kertaa UFC-häkissä. Hän joutui lopettamaan vuonna 2013, kun magneettikuvaus paljasti aivovamman.

Fisherin avautuminen nousi suureksi puheenaiheeksi vapaaottelupiireissä. MMA Junkie kysyi hiljattain kommenttia asiaan UFC-promootion nokkamieheltä Dana Whiteltä.

White kertoi ensin, että UFC oppii koko ajan uutta aivovammoista ja on antanut rahaa niiden tutkintaan. Whiten mukaan UFC:tä kiinnostavat myös Johns Hopkins -yliopiston tuoreet tutkimustulokset psykedeelien käytöstä aivovammojen hoitoon.

Sitten White puhui Fisheristä. Hänen mukaansa Fisher ei ole ensimmäinen vapaaottelija, joka kärsii uransa jälkeen aivovammasta eikä Fisher tule olemaan viimeinenkään aivovammasta kärsivä ottelija.

– Tämä on kontaktilaji ja kaikki, jotka ovat harrastaneet tätä nuorempana – itseni mukaan lukien – kärsivät aivo-ongelmista. Ne vain kuuluvat lajiin, White sanoi.

Dana Whiten mukaan aivovammat kuuluvat vapaaotteluun.­

Moni vapaaottelukommentaattori pöyristyi Whiten lausunnosta. The Athleticin kolumnisti Ben Fisher muistutti, että White on aiemmin väittänyt UFC:n olevan ”miljoona kertaa turvallisempi kuin NFL tai NHL”. White ei myöskään ole koskaan otellut ammattilaisena, vaan hän on vain harrastanut nyrkkeilyä nuorena.

Fisherin mukaan White teki merkittävän tunnustuksen sanoessaan, että aivovammat kuuluvat vapaaotteluun.

– On sokeeraavaa ajatella, että lajin hinta on tämä, Fisher kirjoittaa ja muistuttaa, että UFC maksaa urheilijoilleen huomattavasti pienempiä korvauksia kuin NFL tai NHL.

Fisheriä haastatellut MMA Fightingin toimittaja Steven Marrocco sanoi Fight Nation -radio-ohjelmassa uskovansa, että eläkkeelle jääneiden ottelijoiden aivovammoista tulee UFC:lle vielä iso ongelma.

– Tietty prosentti ottelijoista tulee kärsimään pitkäaikaisista vammoista. Kysymys kuuluu, mitä asialle tehdään? Marrocco sanoi.

Marrocco ehdotti, että vapaaottelupromootiot ryhtyvät panemaan jatkossa syrjään osan tuloistaan ottelijoiden tulevaisuuden hoitokuluja varten.