Petra Olli kertoi, mistä miesystävä antaa kotona kuittia – hätkähti haastattelijan heittoa: ”Aika henkilökohtainen kysymys”

Petra Olli kannusti nuoria tekemään rohkeita valintoja urallaan ja elämässään.

Painiuransa lopettanut Petra Olli sai Urheilugaalassa Vuoden esikuvan palkinnon. Moninkertainen arvokisamitalisti teki vuoden aikana raskaan päätöksen ja ilmoitti, että ura on ohi. 26-vuotias pohjalainen siirtyi opiskelemaan valmennusta Kuortaneelle.

Median tentti alkoi yllätyksellä Uuno-pokaali sylissään haastatteluun tulleelle Ollille. Häneltä kysyttiin pian haastattelun alun jälkeen, olisiko Uuno hyvä nimi lapselle.

– Aika henkilökohtainen kysymys. Voin paljastaa, että en varmaankaan antaisi, silmin nähden yllättynyt Olli sanoi.

Ollille esikuvapalkinto oli yllätys.

– Nyt kun kysyit ja palkinto on kädessä niin pakkohan se on ajatella (olevansa esikuva). 26-vuotiaana tuntuu aika uskomattomalta olla nuorille ja muillekin esikuvana. Se kertoo pitkästä ja menestyksekkäästä urasta.

Olli kiitti myös lähipiiriään tuesta hänen uransa aikana. Hän rohkaisi tulevien sukupolvien urheilijoita olemaan rohkeita ja tekemään omia päätöksiään.

– En pelkää suuria tunteita tai päätöksiä. Päätöksiä pitää tehdä, jos haluaa uralla eteenpäin. Neuvoni nuorille on nauttia matkasta enemmän kuin päämäärän tavoittelusta. Se kertoo nykyajasta, että uskalletaan antaa itsestä enemmän ja olla sellaisia kuin on. Ei tarvitse enää painia, jos liekki on sammunut. Uskalletaan tehdä rohkeita päätöksiä, vaikka ne olisivat kipeitäkin.

Vielä Olli ei ole löytänyt elämänsä seuraavaa suurta tavoitetta, eikä hänellä ole kiire asian kanssa. Sen sijaan miesystävä Indrek on pannut elämänmuutoksen merkille, Olli kertoi.

– Tänään, tässä ja nyt on ihan mukavaa, mutta paremmalta puoliskolta on välillä tullut kuittia, että pitäisikö sulla olla joku päämäärä kun olet vähän kiukkuisena. Ei ole enää sitä juttua kuten arvokisat joka kevät ja syksy. Vähän on ollut kiukkuista, mutta ei tässä ole mihinkään kiire.

Olli kertoo, että jatkossa nuorten opastaminen kamppailulajeihin kiinnostaa. Siihen myös nykyiset valmentajaopinnot liittyvät enemmän kuin päivittäisen valmennustyön aloittamiseen.