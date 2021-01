Koronavaroitusta ei kuunneltu – kuvat ja videot näyttävät, kuinka Alabamassa juhlittiin: ”Jäljellä neljä tehohoitohuonetta...”

Tuscaloosan kadut täyttyivät, kun Alabama Crimson Tide voitti yliopistomestaruuden.

Alabaman yliopiston joukkue Alabama Crimson Tide voitti amerikkalaisen jalkapallon NCAA-yliopistomestaruuden maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa. Maineikkaalle yliopistovalmentajalle Nick Sabanille kyseessä oli jo ennätyksellinen seitsemäs NCAA-mestaruus ja kuudes Crimson Tiden peräsimessä.

Alabama voitti finaalissa Ohio Staten lukemin 52–24.

Yliopistojenkkifutis on Yhdysvalloissa iso ja seurattu laji. Normaalioloissa 65 000 henkeä vetävä peliareena, Miamissa sijaitseva Hard Rock Stadium olisi ollut taatusti täynnä, mutta nyt paikalla oli koronarajoituksien vuoksi vain noin 14 900 katsojaa, USA Today kertoi.

Yhdysvaltojen koronavirustilanne tiedetään synkäksi, joten myös mestaruusjuhlia haluttiin hillitä.

Finaalia ennen Alabama Crimson Tiden kotikaupungin Tuscaloosan pormestari Walt Maddox esitti Alabaman faneille pyynnön; mikäli voitto tulisi, katujen ei pitäisi täyttyä juhlivista kannattajista.

– Olemme todennäköisesti kaikkein epävarmimmissa tilanteessa sitten maaliskuun ja pandemian alun. Kun sairaalassa on jäljellä neljä tehohoitohuonetta, kyseessä on vakavin mahdollinen tilanne, Maddox totesi New York Timesin mukaan.

Isoon joukkoon Alabaman kannattajista varoitukset eivät purreet. NYT:n mukaan Tuscaloosan baarit täyttyivät ottelua seuranneista kannattajista.

Kun voitto varmistui, tapahtui Sports Illustratedin ja sosiaalisessa mediassa kiertävien kuvien ja videoiden perusteella juuri se ilmiö, jota pormestari Maddox oli halunnut suitsia: kannattajat kerääntyivät Tuscaloosan kaduille juhlimaan.

Toimittaja James Benedetton Twitterissä julkaisemalta videolta näkyy, miten Tuscaloosan keskusta ja pääkatu the Strip täyttyivät Alamaban faneista. Ihmismassa on suuri.

– Tulee aika ja paikka juhlia, mutta nyt ei ole se aika, pormestari Maddox oli Sports Illustratedin mukaan todennut ennen finaalia ja vedonnut kannattajia pysymään poissa keskustan kaduilta.

Kuva osoittaa, että vetoomus epäonnistui.

AL.comin mukaan paikalla oli runsaasti poliiseja, mutta juhlinnan sallittiin jatkuvan. Sivuston mukaan jotkut paikalla olleista käyttivät maskeja, jotkut ei.

AL:n toimittajan Ben Flanaganin videon perusteella maskittomia ihmisiä oli paikalla runsaasti.

Sports Illustratedin mukaan koronavirustartunnat ovat nousussa Alabamassa. Osavaltiossa on nähty tartunnoissa 30 prosentin nousu viime 14 päivän aikana. Keskimäärin osavaltiossa raportoidaan 4 272 uutta tartuntaa päivässä.