Liikuntatilojen ovet pysyvät säpissä – ex-tähdiltä epätoivoinen hätähuuto: ”Lapset kärsivät eniten”

Juha Lind ja Hanno Möttölä esittävät painavan kannanoton lasten ja nuorten liikuntaharrastusten keskeyttämisen haittavaikutuksista.

– Nyt alkaa ihan oikeasti olla kanit loppu taikurin hatusta.

Näillä sanoin entinen NHL-kiekkoilija Juha Lind luonnehtii lasten ja nuorten liikuntaharrastusten ahdinkoa korona-aikana. Jälkikasvunsa kautta eri lajien seuratoiminnassa mukana oleva Lind on suunnattoman huolestunut kouluikäisten lasten liikkumiskipinän hiipumisesta.

Lindin mukaan seuratoimijoiden, kuten hänen, kädet ovat sidotut, kun liikuntatilojen ovet pysyvät suljettuna ja treenejä perutaan viikko toisensa jälkeen.

– Jo nyt on merkkejä siitä, että lasten into alkaa sammua eivätkä he jaksa enää käydä iänikuisissa oheistreeneissä. Harrastajamäärät ovat pudonneet selvästi.

Lind pelkää, että jatkuva vuorojen peruminen ja lajiharjoittelun puute tuhoavat tuhansien kouluikäisten harrastusmotivaation.

Kokenut kiekkomies ei puhu pelkästään leipälajistaan.

– Lasten liikkumattomuus on valtava kansanterveydellinen ongelma Suomessa, ja nyt seuratoiminnassa vielä mukana olevat uhkaavat luisua siihen samaan porukkaan. Se on saatava pysähtymään. Pitäisi laskea todella tarkasti, kuinka hyödyllistä liikuntatilojen sulkeminen on epidemiatilanteen kannalta, Lind tuskailee.

Juha Lind lopetti peliuransa kasvattiseuransa Jokerien nutussa keväällä 2014. Kuva vuodelta 2016.­

Lindin mainitsema asiantila korostuu pääkaupunkiseudulla. Helsinki on lakkauttanut tammikuun loppuun saakka kaiken sisätiloissa järjestettävän, organisoidun harrastustoiminnan.

Esimerkiksi Turussa ja Tampereella lasten seuravuorot pyörivät rajoitetusti.

Lind pohtii tilanteen eriarvoisuutta. Hän muistuttaa, että epidemia on leviämisvaiheessa sekä Helsingissä että Turussa.

– Alueellisen tasa-arvon lisäksi mietityttää yhtälön taloudellinen puoli. Tiedän, että esimerkiksi jääkiekossa junnuille on alettu varata jäävuoroja muilta paikkakunnilta lisämaksusta. Siihen ei kaikilla ole todellakaan varaa, hän sanoo.

Koripallolegenda Hanno Möttölä jakaa Lindin huolen. Hän korostaa, että koronapandemian taltuttamiseksi voi ja pitää tehdä kipeitäkin uhrauksia – mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

– Aikuiset harrastelijat keksivät kyllä keinot liikkua, mutta se on huomattavasti vakavampaa, että 10-vuotiaalta viedään pois hänen rakas harrastuksensa ja hän korvaa sen kännykällä ja Netflixillä. Lapset ovat tässä yhtälössä sijaiskärsijöitä, mutta tosiasiassa he kärsivät kaikista eniten.

HBA Märskyn lukioikäisten 1-divisioonajoukkuetta valmentava Möttölä ihmettelee, miksi raja on vedetty harrastuksiin. Lapset tapaavat päiväkodeissa ja koulussa, mutta liikuntapaikoille heitä ei saa enää laskea.

– Urheiluseurat ovat hoitaneet keväästä saakka todella vastuullisesti terveysturvallisuuden, aina huipulta junnutasolle saakka. Tiedän, että valmentajat ja vanhemmat ovat valmiita tekemään kaikkensa, kunhan harrastukset vain saataisiin käyntiin.

Hanno Möttölä toimii myös Susijengin valmennusjohdossa.­

Lind ja Möttölä painottavat, ettei heidän tarkoituksenaan ole ylenkatsoa koronatilannetta tai kyseenalaistaa laajamittaisia rajoitustoimia.

Lind hyväksyisi myös lasten harrastustoiminnan keskeyttämisen, mikäli sen tarpeellisuudesta olisi pitävää näyttöä.

– Tilanne olisi ok, jos joku pystyisi perustelemaan aukottomasti, että lasten ja nuorten harrastaminen kasvattaa tartuntariskiä huomattavasti. Silloin se olisi selvä peli. En vain ymmärrä, miten samaan aikaan voidaan vetää punssia paikallisessa räkälässä, kun sisäkentät ovat suljettuna, hän vertaa turhautuneena.

Arkistokuva Valkeakosken palloiluhallista.­

Möttölän mukaan problematiikan ydin ei ole se, saadaanko C-junioreiden SM-sarjojen mestarit kruunattua tai ruostuvatko yksittäisen huippulupauksen lajitaidot hieman, kun pelejä jää pelaamatta.

– Toki heidänkin pitää päästä treenaamaan.

Kotimaisen koripallojärjestelmän läpikotaisin tunteva ex-huippu kantaa huolta ensisijaisesti siitä, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia junioriharrastusten lakkauttamisella voi olla.

– Jos salit ja hallit ovat kiinni kuukausikaupalla, niin palaako se lapsi liikunnan pariin enää sen jälkeen? Mietitäänpä vaikka lasta, joka on aloittanut harrastuksen viime vuonna ja nyt on heti tullut kuukausien mittainen tauko. Tätä menoa pelaajat lopettavat ja varsinkin pienillä paikkakunnilla ikäkausijoukkueita joudutaan lakkauttamaan.

Möttölä toivoo, että lasten harrastustoimintaa voitaisiin vapauttaa pääkaupunkiseudullakin asteittain: harkitusti ja turvallisesti.

– Nyt päätökset ja harrastustoiminnan avaaminen ratkaistaan siltä pohjalta, mitä edellisviikon luvut näyttävät. Lyhyen aikavälin tartuntalukemat eivät voi määrittää päätöksiä, sillä tämä tilanne voi kestää vielä pitkään, eikä alle 16-vuotiaita näillä näkymin edes rokoteta.