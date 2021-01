Jyväskyläläiset opiskelijat julkaisivat poikakalenterin – paljasta pintaa esittelevillä kuvilla hyvä tarkoitus

Opiskelijoiden urheiluseura Liikunnan Riemu julkaisi poikakalenterin.

Liikunnan Riemu on Jyväskylässä toimiva opiskelijoiden urheiluseura. Futsal-joukkue kerää kalenterilla rahaa turnausmatkaa varten.­

Nuoret atleettiset miehet ja poikakalenteri – eittämättä toimiva yhdistelmä.

– Kyllä tämä hyvin on kaupaksi käynyt. Saamme ottaa toisen painoksen, Olli Pöyliö kertoo, ja näyttää kalenteria huhtikuun kohdalta, jossa Kemijärven Pallo-55:n ja Rovaniemen Palloseuran kasvatti poseeraa kissan kanssa.

– Aiemmin meillä on ollut koiria maskottina, ne ovat paljon helpompia. Kissat tekevät mitä lystäävät, Pöyliö nauraa.

Lappilaislähtöinen jalkapalloilija ja futsalin pelaaja Olli Pöyliö, 25, on yksi kalenterikuvissa esiintyvistä urheilijoista.­

Pöyliö esittelee Liikunnan Riemun jo perinteikkääksi muodostunutta poikakalenteria. Liikunnan Riemu on vuonna 2011 perustettu urheiluseura, jonka futsaljoukkue pelaa jo seitsemättä kauttaan Futsal-Liigassa.

Kaikki joukkueen pelaajat ovat opiskelijoita, ja pääosin he opiskelevat Jyväskylän liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Vuosittain osa pelaajista valmistuu ja uusia opiskelijoita astuu mukaan remmiin. Viidessä vuodessa joukkue uudistuu siis lähes täysin.

– Joukkueesta vain harvalta löytyy aiempaa futsalkokemusta, sillä valtaosa on pelannut jalkapalloa, Pöyliö kertoo. Yksi joukkueen mukana kulkevista sloganeista onkin: ”Aika kulkee, miehet vaihtuvat, taru jatkuu”. Opiskelijat pyörittävät seuraa ja sen toimintaa täysin itse, onhan joukkue täynnä Suomen parasta liikuntaosaamista.

– Jokaisella pelaajalla on joku kaksoisrooli. Kentällä nähdään esimerkiksi rahastonhoitaja, joukkueenjohtaja ja valmentaja. Joukkue on yhteisöllinen, jonka joukkuehenki on vertaansa vailla, Pöyliö kertoo.

Poikakalenteri on seuralle perinteinen varainhankintamuoto.

– Liikunnan poikakalenterin avulla futsaljoukkue kerää rahaa vuosittain järjestettäviin opiskelijoiden jalkapallon EM-kisoihin. Vuoden 2021 kisat järjestetään Belgradissa, johon Liikunnan Riemu / Jyväskylän yliopisto on lunastanut paikkansa. EM-kisoissa edustetaan niin Liikunnan Riemua, Jyväskylän Yliopistoa kuin myös Suomea, Olli Pöyliö kertoo.

Mallin käsissä kissanpentu.­

– Vuonna 2019 EM-kisat pelattiin heinäkuussa Madridissa, jolloin sää oli suomalaisille melko tukala, yli 35 astetta. Aikaisemmin on pelattu esimerkiksi Portossa, Coimbrassa, Cordobassa, Rotterdamissa ja Zagrebissa. Kisat ovat kovatasoiset ja niihin osallistuu noin 20 joukkuetta. Moni pelaaja on todennut kisojen olevan vuoden kohokohta, ”oikeassa” jalkapallossa keskikentällä viihtyvä Pöyliö kertoo.

Pöyliö, 25, opiskelee neljättä vuotta liikuntapedagogiikkaa ja valmistuu aikanaan liikuntatieteen maisteriksi ja liikunnanopettajaksi. Jalkapallourallaan Pöyliö on pelannut 34 Veikkausliiga-ottelua RoPSin paidassa. Pöyliö on pukenut päälleen myös Suomen edustusasun poikamaaotteluissa. Viime kauden Pöyliö pelasi Kakkosessa jyväskyläläisessä JJK:ssa.

Futsalissa Pöyliö on pelannut vahvan jakson ja tämä poikikin maajoukkueen päävalmentajalta Mićo Martićilta kutsun maajoukkueleirille Eerikkilään.

– Futsalissa vahvuuteni ovat samat kuin jalkapallossakin. En ole pallollisena hirmu taitava, mutta kova kamppailuvoima, prässääminen ja liikkuvuus toimivat ”sisälläkin”. Maajoukkue käyttää hyvin samanlaista pelitapaa, kuin Riemu ja on pystynyt sillä haastamaan isompansakin. Ehkä valmennus huomasi minut näiden ominaisuuksien takia, kemijärveläinen juttelee.

Leiri on viimeinen ennen tammikuun lopussa käynnistyviä EM-karsintoja. Pöyliön tavoite on luonnollisesti olla mukana lopullisessa ryhmässä.

– Kaikilla on toki hurja nälkä olla mukana, jäihän paikka MM-kisoissa niin lähelle.