Vakio: Sheffield Wednesdayn koronatapaukset voivat muuttaa radikaalisti voimasuhteita

Vakiokierroksen kaikki kohteet ovat FA-cupin otteluja. Manchester United ja Arsenal viikon varmimmat.

1 Arsenal–Newcastle U (1)

FA-Cup: Arsenal on löytänyt viime viikkoina tekemiseensä ryhmitykseen tehtyjen muutosten myötä uutta pontta ja alla on kolme perättäistä voittoa Valioliigassa. Viimeksi WBA kaatui vieraissa 4–0 ja myös ottelun maalipaikat jakautuivat loppulukemiin oikeuttava tavalla. Laadukkaiden maalipaikkojen luomisen kanssa koko syyskauden tuskaillut Arsenal on noussut voittojen myötä nopeasti sarjataulukossa lähemmäs sijoituksia, joihin se myös peliesitystensä puolesta kuulusi.

Newcastle joutui viimeksi taipumaan kotona Leicesteria vastaan 1–2-tappioon. Niukka tappio oli myös pelitapahtumiin nähden perusteltu. Newcastle on onnistunut viime kauden tapaan keräämään enemmän pisteitä kuin peliesitykset olisivat oikeuttaneet. Pelillisesti Newcastle kuuluu sarjan heikoimpiin, mutta syyskaudella muihin putoajakandidaatteihin nähden kurottu kaula voi riittää sarjapaikan säilyttämiseen.

Itseluottamustaan viime viikkoina löytänyt Arsenal lähtee otteluun noin 65 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa Arsenal on niukasti alipelattu, mutta kerännee peliä vielä ennen pelin sulkeutumista. Luotetaan Arsenalin hyvien otteiden jatkumoon ja merkitään isännät avauskohteessa varmaksi.

2 Manchester U–Watford (1)

FA-Cup: United on Valioliigan jaetulla kärkisijalla voitettuaan viimeksi kotona Aston Villan 2–1. United hallitsi myös ottelun pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Viikolla liigacupin välierissä tuli 0–2-tappio paikallisvastustaja Citylle. Lyhyt palautumisaika ja ensi jo tiistaina edessä oleva seuraava Valioliiga -ottelu pakottanee Unitedin kierrättämään pelaajistoaan runsaasti Watfordia vastaan.

Watfordin kärsi ensimmäisen tappionsa uuden valmennuksen alaisuudessa, kun Swansealle hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Uudeksi päävalmentajaksi nimitetyn Xiscon sekä valmennustiimin alku on tappiosta huolimatta ollut positiivinen, sillä avausottelussa kaatui Norwich pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–0.

Suursuosikki United kierrättänee pelaajistoaan, mutta myös vieraiden motivaatio lienee täysin sarjassa ja Valioliigaan palaamisen tavoittelussa. Isännät ansaitsevat kotikentällään noin seitsemän kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten edullinen suosikkivarma on kohteessa selkeä pelivalinta.

3 Southampton–Shewsbury (1)

FA-Cup: Southamptonin ja Shewsburyn välinen ottelu on peruttu vierasjoukkueessa runsaasti esiintyneiden positiivisten koronatapausten vuoksi. Vakiossa kohde arvotaan pelijakauman todennäköisyyksien mukaisella painotuksella, joten noin 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuvaa ykköstä on syytä painottaa riveissä varmana.

4 Stoke–Leicester (2)

FA-Cup: Stoken meno Championshipissa alkoi hyytymään syksyn edetessä kohti vuoden vaihdetta. Viimeksi tuli kotoa 0–1-tappio Bournemouthia vastaan, vaikka piste olisi ollut peliesityksen puolesta ansaittu. Isossa kuvassa sarjasijoitus kahdeksantena on jopa hieman yläkanttiin peliesitysten tasoon nähden.

Vaikka Leicesterin tämän hetken sijoitus Valioliigan kolmantena on hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden, on kausi ollut edellisen tapaan vahvaa suorittamista. Valioliigassa alla on neljä tappiotonta ottelua, joista viimeisimmässä Newcastle kaatui vieraissa 2–1. Helmikuussa Leicesterin pelit jatkuvat myös Euroopan liigan pudotuspeleissä.

Kummankin joukkueen voi odottaa kierrättävän normaalia avauskokoonpanoaan joulukuun tiheän ottelutahdin jäljiltä. Leicester on luonnollisesti perustasonsa puolesta selvästi isäntiä laadukkaampi joukkue ja ansaitsee ottelussa noin 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä hieman todennäköisyyttään pienemmäksi, joten kakkonen merkitään pienen edun turvin varmaksi.

5 QPR–Fulham (2)

FA-Cup: QPR tasasi viimeksi pisteet Norwichin vieraana 1–1. Piste oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu ja peliesitys odotettua laadukkaampi. Alla on yhdeksän voitotonta ottelua, mutta isossa kuvassa QPR on esiintynyt tuloksiaan paremmin.

Fulhamin otteet Valioliigassa kohenivat vuoden loppua kohden, vaikkei täysiä pisteitä tilille saatukaan. Viimeksi tasattiin pisteet kotona Southamptonia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa, mutta niukka voittokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Fulham pystynee säilyttämään sarjapaikkansa, sillä Valioliigan häntäpäästä löytyy useampi sitä heikommin joukkue.

Vieraat ovat laadukkaamman pelaajamateriaalinsa puolesta vahvempi ryhmä, mutta suosikkiasema jää noin 45 prosentin tuntumaan. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä alle 40 pinnan, joten Fulham kelpaa varmaksi asti.

6 Burnley–MK Dons (1X)

FA-Cup: Alkukaudesta epäonninen Burnley sai vuoden loppua kohden tekemiseensä nostetta myös sarjapisteiden muodossa. Alla on viisi ottelua saldolla 3–1–1. Viimeksi kaatui kotona Sheffield pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–0.

MK Dons on jatkanut Ykkösliigassa kahdelta edelliskaudelta tutuksi tulleella tasolla, eli joukkue miehittää sarjan alemman keskikastin sijoituksia. Vuosi päättyi kahdella vakuuttavalla voitolla, joista viimeisimmässä kaatui Swindon vieraissa peräti 4–1.

Tasoero on Burnleyn hyväksi selkeä, eikä normaalin Valioliigan avauskokoonpanon maltillinen kierrättäminen tee asiaan merkittävää muutosta. Burnley ansaitsee ottelussa noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on kuitenkin nousemassa todennäköisyyttään korkeammaksi, joten vaihtomerkin asettamista kotivoiton rinnalle on syytä harkita.

7 Blackpool FC–West Bromwich (12)

FA-Cup: Blackpool miehittää viime kauden viime kauden tapaan Ykkösliigan keskikastia, vaikka potentiaalia pelaajamateriaalissa pitäisi olla parempaakin. Paikka kuuden parhaan joukossa ja pudotuspeleissä on vielä realistinen tavoite, mutta syyskaudella nähtyyn ailahteluun ei ole varaa.

WBA:n kausi Valioliigassa on ollut synkkä. Sam Allardycen nimitystä manageriksi saattoi pitää vähintäänkin yllättävänä. Peliesitysten taso ei ainakaan toistaiseksi ole korjaantunut parempaan suuntaan. Alla on kaksi rumaa tappiota peräkkäin, joista viimeisin kotona Arsenalia vastaan 0–4.

Cup-kohtaaminen antaa laadukkaammalle WBA:lle mahdollisuuden kohottaa itseluottamustaan, mutta normaalin avauskokoonpanon lepuuttaminen Valioliigan otteluruuhkan jälkeen on myös todennäköinen skenaario. Vieraat ansaitsevat laadukkaamman perustasonsa myötä noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelatussa kohteessa on runsas rastitus paikallaan, eikä isäntien voittoakaan kannata täysin poissulkea.

8 Bristol R–Sheffield U (2)

FA-Cup: Anssi Jaakkolan edustaman Bristol Roversin kausi Ykkösliigassa näyttää edellisen toisinnolta, sarjasijoitus on 18. johon myös viime kauden päätteeksi jäätiin. Vuosi päättyi kauden yleiseen trendiin nähden hyvässä nosteessa, sillä viidestä viimeistä ottelusta alla on neljä voittoa. Viimeksi kaatui kotona selvästi laadukkaampi Blackpool 2–1.

Sheffield Unitedin kausi Valioliigassa on ollut synkkä. Kauden ensimmäinen voitto antaa edelleen odottaa itseään. Viimeksi tuli tappio Crystal Palacen vieraana ansaitusti 0–2. Sarjapaikan säilyttäminen alkaa vaatia jo pientä ihmettä ja otteiden täydellistä kohentumista kevätkaudella.

Voitto tekisi itseluottamuksensa puolesta ryvettyneelle Sheffieldille hyvää. Mikäli Sheffield lähtee otteluun vahvalla kokoonpanolla, ansaitsevat vieraat selkeän 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä alle 50 prosentin, joten vierasvoitto tarjoaa hyvin edullisen varmavalinnan.

9 Wycombe-Preston (12)

FA-Cup: Wycombe jäi viimeksi kotonaan jyrän alle Middlesbroughta vastaan häviten 1–3. Wycombe on ansaitusti Championshipin jumbosijalla. Peliesityksissä on nähty kuluvan kauden aikana runsaasti hajontaa. Sarjassa säilyminen vaatii selvää tasonnostoa kevätkaudella.

Prestonin orastava voittoputki tuli päätökseen joukkueen kärsiessä kotonaan 0–1tappion Forestia vastaan. Peliesityksellä Preston olisi kuitenkin ansainnut pistyitä. Myös Prestonin otteissa on nähty runsaasti ailahtelua, kun ajoittaisia hyviä peliesityksiä on saattanut seurata täydellinen sukellus. Sijoitus on tukevasti keksikastissa, johon myös peliesitykset oikeuttavat.

Preston on joukkueista laadukkaampi, mutta isännät nappasivat ennakkoluulottomalla tyylillään ansaitun pisteen joukkueiden kohdattua kuukausi takaperin. Ero perustasossa tekee vieraista hieman noin 45 prosentin suosikkeja. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

10 Brentford–Middlesbrough (12)

FA-Cup: Brentford jatkoi tiensä raivaamista kohti Championshipin kärkisijaa, kun joukkue kaatoi kotona Bournemouthin 2–1. Voitto kärkikamppailusta oli myös pelitapahtumien valossa perusteltu. Viikolla liigacupin välierissä Brentford joutui toteamaan Tottenhamin paremmakseen, kun vierasottelu paikallisvastustajaa vastaan päättyi 0–2-tappioon.

Boro palasi Championshipissa voittojen tielle hakiessaan odotetun vierasvoiton Wycombea vastaan 3–1. Surkean viime kauden jälkeen Boron peräsimeen palkattu konkarivalmentaja Neil Warnock on toistaiseksi onnistunut tehtävässään erinomaisesti. Sarjasijoitus seitsemäntenä on vielä hiukan alakanttiin peliesitysten tasoon nähden.

Kumpikin joukkue pelaa vahvaa kautta, mutta Brentford on edelleen noin luokkaa laadukkaampi. Viikon cup-ottelun tuoma rasitus on pieni miinus isännille. Odotettu pelinkuva suosinee kummankin joukkueen vahvuuksia ja odotettavissa voi olla runsasmaalinen kohtaaminen. Brentford ansaitsee hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kohde ei tarjoa merkittävää etua kumpaankaan suuntaan, joten runsas rastitus on paikallaan.

11 Huddersfield–Plymouth A (1X)

FA-Cup: Huddersfield joutui viimeksi taipumaan kotikentällään Readingia vastaan 1–2-tappioon, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Kokonaisuutena kuluva kausi on sujunut Huddersfieldilta melko lailla odotetusti. Viime kaudella odotuksista jääneeseen 18. sijaan on odotettavissa pientä nostetta, mutta keskikastia korkeammalla Huddsin rahkeet tuskin tälläkään kaudella riittävät.

Kuluvalla kaudella Ykkösliigaan noussut Plymouth on esiintynyt odotetusti ja ottanut paikkansa sarjan alemmasta keskikastista. Alkukautta voi pitää sarjanousijan standardeilla onnistuneena, eikä sarjapaikan säilyttäminen pitäisi koitua liian suureksi haasteeksi.

Huddersfieldin on toki sarjaporrasta ylempänä pelaavana joukkueena laadukkaampi, mutta suosikkiasema jää vain hieman yli 50 prosentin tuntumaan. Vakiossa isäntien kannatus on hieman koholla, joten vaihtomerkki on syytä ottaa mukaan kohteen rastitukseen.

12 Blackburn–Doncaster (1)

FA-Cup: Blackburn kaatoi viimeksi vieraissa Birminghamin vakuuttavalla peliesityksellä 2–0. Blackburnin hyvät peliesitykset eivät toistaiseksi ole täysin realisoituneet Championshipissa sarjapisteiksi, sillä pistemenetyksiä tuli vuoden lopussa selvästi alkukautta tiheämmin.

Doncasterin kausi Ykkösliigassa on sujunut odotettua paremmin, kun vahvat peliesitykset ovat nostaneet sen sarjassa neljänneksi. Joulukuu oli joukkueelta erityisen vahva joukkueen voitettuan kuudesta pelaamastaan ottelusta neljä. Viime kaudella yhdeksänneksi Ykkösliigassa jäänyt Doncaster on nostanut kuluvalla kaudella tasoaan ja kuuluu kevätkaudelle lähdettäessä Ykkösliigan kuuden parhaan joukkoon.

Blackburn on joukkueista kiistatta laadukkaampi. Vieraiden eduksi voi laskea kahden viikon tauon peleistä. Joukkueet kohtasivat toisensa elokuussa myös liigacupin ensimmäisellä kierroksella, jolloin Blackburn oli kotikentällään parempi 3–2. Kotivoitto toteutuu hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa oikein pelattu Blackburn kelpaa varmaksi.

13 Exeter–Sheffield W (12)

FA-Cup: Viime kaudella neljänneksi Kakkosliigassa yltänyt Exeter kuuluu tasaisen sarjan ylempään keskikastiin. Joulukuussa joukkue kärsi runsaasti pistemenetyksiä, mutta kokonaisuutena kausi on ollut vahva. Potentiaali voi riittää jopa Ykkösliigaan nousemiseen.

Tony Pulisin pesti Sheffieldin peräsimessä jäi lyhyeksi walesilaisen saatua potkut tapaninpäivän kierroksen jälkeen. Väliaikaisen valmennuksen alaisuudessa alla on kaksi peräkkäistä voittoa. Viimeisin 1–0-kotivoitto Derbysta nosti Sheffieldin putoamisviivan yläpuolelle, vaikka voitto olikin pelitapahtumiin nähden onnekas.

Normaaliolosuhteissa sarjaportaiden välinen ero perustasossa tekisi vieraista noin 50 prosentin ennakkosuosikin. Alkuviikosta Sheffield raportoi kuitenkin merkittävästä määrästä positiivisia koronatapauksia, joten lauantain cup-ottelussa pelaava kokoonpano on todennäköisesti reservipainotteinen. Vedonlyöntimarkkina on hinnoitellut Exeterin vihjeen kirjoitushetkellä noin 45 prosentin suosikiksi. Vakion pelaajien on syytä tarkkailla kokoonpanotietoja ennen peliensä jättämistä ja varata kohteeseen runsaasti merkkejä.