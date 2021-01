UFC-ottelijan epäillään puukottaneen kahta siskoaan kotonaan – kertoi poliisille hyytävät sanat

UFC-ottelija Irwin Riveraa epäillään kahdesta murhan yrityksestä.

Meksikolainen UFC-ottelija Irwin Rivera on pidätetty Floridassa. Häntä epäillään kahdesta murhan yrityksestä, kertovat muun muassa ESPN ja MMA Fighting -uutissivustot.

Paikallisen poliisilaitoksen edustaja Stephanie Slater on kertonut ESPN:lle, että Riveran epäillään puukottaneen kahta siskoaan. Poliisi sai hälytyksen asuntoon, josta löydettiin loukkaantuneina 22-vuotias ja 33-vuotias nainen. Molemmilla oli kehossaan useita puukotusjälkiä.

Toinen siskoksista on kertonut poliisille, että he olivat vierailulla veljensä luona. He olivat nukkuneet vierashuoneessa ja heränneet siihen, että Rivera hyökkäsi heidän kimppuunsa.

Rivera pakeni paikalta, mutta poliisi pidätti hänet lopulta varhain torstaiaamuna paikallista aikaa.

– Tapoin siskoni, Rivera oli sanonut poliiseille.

– UFC on tietoinen tapauksesta, joka koskee Irwin Riveraa ja olemme saaneet hänen tiimiltään tietoa, että hänen käytöksensä liittyy mielenterveydellisiin asioihin, UFC tiedotti MMA Fighting -sivuston mukaan.

ESPN kirjoittaa Riveran kertoneen poliiseille puukottaneensa siskojaan, koska ”korkeampi voima” kehotti häntä siihen.

Rivera, 31, otteli vapaaottelun ykkösorganisaatiossa UFC:ssä viimeksi syyskuussa. Hän kärsi kääpiösarjan ottelussa tappion tuomaripäätöksellä USA:n Andre Ewelliä vastaan.

Rivera debytoi UFC:ssä keväällä 2020 ja otti ensimmäisen UFC-voittonsa elokuussa jordanialaista Ali AlQaisia vastaan.