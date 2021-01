Asiakirjan väärentäminen pelasti natseilta – Helsingin olympia­voittaja täyttää 100 vuotta: ”Elossa pysyminen on tärkeämpää kuin mitalit”

Voimistelija Ágnes Keleti muistaa Helsingin olympiakisoja 1952 lämmöllä: – Olen ylpeä, että sain olla mukana.

Kun hiihtäjä Lydia Wideman kuoli huhtikuussa 2019, unkarilaisesta voimistelijasta Ágnes Keletistä tuli vanhin elossa oleva olympiavoittaja.

Se ei ole mikään tavoiteltu ”titteli”, mutta toki Keletikin tiesi asiasta.

– Valitettavasti sain periä tämän aseman, kun Oslon 1952 voittaja Lydia kuoli keväällä 2019, Keleti viestittää Ilta-Sanomille.

IS sai esittää 9. tammikuuta 100 vuotta täyttävälle Keletille muutaman kysymyksen tämän lähipiirin kautta sähköpostin välityksellä.

Keleti voitti urallaan yhteensä 10 olympiamitalia, neljä ensimmäistä Helsingissä 1952 ja kuusi muuta Melbournessa 1956.

Keleti on elänyt vaiherikkaan elämän, jossa urheilu ja etenkin olympiasaavutukset ovat olleet lopulta vain pienessä roolissa. Kun esimerkiksi vuonna 2012 uutistoimisto AP:n toimittaja haastatteli Keletiä tämän kotona, hän ei löytänyt olympiamitaleitaan.

– Mitaleilla ei ole merkitystä. Elossa pysyminen on tärkeämpää kuin mitalit, hän tokaisi.

Keletin sanoilla on painoa. Keletin juutalainen perhe hajosi maaliskuussa 1944, kun natsit hyökkäsivät Unkariin toisessa maailmansodassa.

Ágnes pakeni maaseudulle ja selviytyi saatuaan väärennetyt kristityn tytön paperit. Hänen äitinsä ja siskonsa pelastuivat Budapestissä työskennelleen ruotsalaisen diplomaatin Raoul Wallenbergin ansiosta.

Ágnes Keleti palasi Unkariin ja Budapestiin asuttuaan vuosikymmeniä Israelissa. Hänestä julkaistiin syksyllä uusi kirja.­

Huonommin kävi Ágnesin isälle, tädille ja monille muille sukulaisille: heidät surmattiin Auschwitzin keskitysleirillä. Ágnes oli kehottanut myös isäänsä pakenemaan maaseudulle, mutta tämä oli sanonut ettei hänellä ole voimia, että ”hän on liian vanha tähän”.

Talvella 1944–45 Ágnes Keleti oli Budapestissä päivittäin keräämässä taisteluissa kuolleiden ruumiita ja viemässä niitä joukkohautoihin.

– Voiko sellaista unohtaa? hän kysyi israelilaisen Haaretz-lehden haastattelussa vuonna 2005.

Keleti aloitti voimistelun 4-vuotiaana. Juuri hänen isänsä oli se, joka innosti tytön urheilun pariin. Vielä voimistelua suurempi haave oli ryhtyä muusikoksi, sellistiksi.

Sota murskasi haaveet muusikonurasta, ja oli tuhota myös urheilu-uran. Keleti voitti ensimmäisen Unkarin mestaruutensa voimistelussa jo 16-vuotiaana ja oli vahvasti ehdolla vuoden 1940 olympiakisoihin – jotka siis jäivät sodan takia pitämättä.

Kymmeneen olympiamitaliin ovat unkarilaisista yltäneet Ágnes Keleti ja miekkailija Aladár Gerevich.­

Keleti valittiin vuoden 1948 kisoihin, mutta loukkaantuminen esti hänen osallistumisensa.

Hänen pääsynsä olympianäyttämölle toteutui vasta vuonna 1952 Helsingissä – jolloin Ágnes oli jo 31-vuotias, lähes tuplasti niin vanha kuin tämän päivän huippuvoimistelijat!

Keleti voitti Helsingissä neljä mitalia: kultaa permannolla, hopeaa joukkuekilpailussa, pronssia eritasonojapuilla ja yhteisvoimistelussa.

– Helsinki järjesti hienot kisat. Kaunis kaupunki, muistelee Keleti Ilta-Sanomille sähköpostitse.

Hänen uralleen kisat merkitsivät paljon.

– Se oli olympiaurani alku. Niiden kisojen jälkeen minusta tuli yksi Unkarin tunnetuimmista urheilijoista.

Keleti voimistelee yhä päivittäin. Kuva joulukuulta. Kuvassa myös hänen ohjaajansa Boglárka Hencz.­

Helsingin kisat olivat Unkarille suuri menestys. 42 mitalin saalis on edelleen maan historian ennätys.

– Olen ylpeä, että sain olla mukana, Keleti sanoo.

Unkari ja Neuvostoliitto käytännössä puhdistivat mitalipöydän naisten voimistelussa Helsingin kisoissa.

Kisoissa Suomea edustanut Arja Paatsalo muistaa Keletin ja maan toisen mitalirohmun Margit Korondin.

– Katsoimme heitä ihaillen ja yritimme ottaa oppia. He olivat upeita, taitavia, ja tekemisessä oli naisvoimistelun viehkeyttä, ei vain tekniikkaa.

Keletin uran huippu osui Melbournen kisoihin vuonna 1956, jolloin hän oli jo 35-vuotias. Hän voitti neljästä telineestä kolme, niiden lisäksi kultaa yhteisvoimistelussa ja hopeaa ottelussa ja joukkuekilpailussa.

Kymmenellä mitalillaan hän on Unkarin historian menestynein olympiaurheilija yhdessä miekkailija Aladár Gerevichin kanssa.

Elämän suuret käänteet eivät päättyneet vielä tähän. Juuri ennen Melbournen kisoja Neuvostoliiton tankit olivat vyöryneet Budapestiin tukahduttamaan kansannousua kommunistihallintoa vastaan.

Unkarin olympiajoukkueesta 45 urheilijaa loikkasi Australiaan, Keleti heidän mukanaan. Seuraavana vuonna hän muutti Israeliin, josta tuli hänen kotinsa vuosikymmeniksi, kunnes hän neljä vuotta sitten palasi vanhaan kotimaahansa Unkariin.

Israelissa Keleti avioitui maanmiehensä Robert Biron kanssa, opetti liikuntakasvatusta Tel Avivin yliopistossa ja Wingaten urheiluinstituutissa. Hän oli myös aktiivisesti mukana valmennuksessa ja käytännössä toi naisvoimistelun Israeliin.

Keleti voitti eritasonojapuilla olympiakultaa 1956 Melbournessa ja -hopeaa 1952 Helsingissä.­

Vaikka Keleti oli itse kova harjoittelija, hän painotti urheilusta nauttimista valmennuksessaan – ja sitä, miten voimistelussa kehittyminen auttoi tyttöjä myös muussa elämässä, esimerkiksi opiskelussa.

– En halunnut keskittyä lahjakkaisiin. Halusin asettaa heikoimmat edelle, se oli ilo, saada heidät kehittymään, hän sanoi Haaretzin haastattelussa 2005.

Lauantaina 100 vuotta täynnä, ja Keleti on yhä hämmästyttävän virkeässä kunnossa.

Hän viestitti Ilta-Sanomille voimistelevansa ja tekevänsä kävelyjä yhä joka päivä.

Keleti tietää, että urheilu on auttanut häntä yltämään pitkään ikään, mutta hänellä oli toinenkin syy ruveta urheilijaksi: hän halusi nähdä maailmaa.

Syksyllä Ágnes Keletistä julkaistiin Unkarissa kirja, joka on käännetty myös englanniksi nimellä The Queen of Gymnastics.

Miten hän aikoo sitten juhlia 100-vuotispäiväänsä?

– Valitettavasti covid-viruksen takia vähän tavallista hiljaisemmin, mutta ainakin Unkarin olympiakomitean puheenjohtaja on sanonut, että haluaa tulla onnittelemaan, Keleti kertoo Ilta-Sanomille.

– Mutta olen jo saanut useita lahjoja. Elämästäni tehtiin kirja, ja nyt tehdään myös dokumenttia.

–En katso peiliin, se on keinoni! Niin voin säilyä nuorena, Keleti vitsailee.­

Keleti kertoi marraskuussa AFP:n toimittajalle, mikä on yksi hänen pitkän ikänsä salaisuuksia.

– Voin hyvin, mutta en katso peiliin, se on keinoni! Niin voin säilyä nuorena.