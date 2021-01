Entinen huipputriathlonisti Kaisa Sali muistuttaa, että ruokarytmi lyö tahtia kuntoilulle.

Vuodenvaihde on lupausten aikaa. Jos koronavuonna 2020 on kertynyt vyötärölle ja reisiin vähän ylimääräistä, niin kesällä 2021 kaikki on toisin. Tai ainakin pitäisi olla.

Ravitsemusasiantuntija, kansainvälisesti menestynyt ex-triathlonisti Kaisa Sali neuvoo pitämään asiat yksinkertaisina, kun elintapoihin haetaan muutosta parempaan.

Ruokarytmi ja lautasmalli ovat arkisia sanoja mutta ehdottoman tehokkaita.

– Ravitsemus ja liikunta kulkevat käsi kädessä, mutta jos rupeaa harrastamaan kuntoliikuntaa muutaman tunnin viikossa, niin ei se energiankulutus vielä älyttömästi lisäänny. Kun lähtee lisäämään liikuntaa omaan arkeen, niin pitää katsella, että ruokavalio on järkevä ja tukevatko aterioiden ajoitukset omaa harjoittelua. Silloin se urheileminen on paljon kivempaa, Sali opastaa.

Kuntoilulupauksen tehneen kannattaa aloittaa elintapojen muuttaminen ruokapöydän äärestä. Ensimmäinen asia on katsoa, milloin ja mitä syödään.

– Monilla se kompastuskivi on, että skipataan aamupala tai syödään todella vähän. Lounaalla syödään vähän, kun on niin hirveä kiire töissä. Sitten skipataan iltapäivän välipala tai vedetään pelkkää kahvia. Kun lähdetään töiden jälkeen liikkumaan, energiatasot ovat alhaalla.

– Sitten tullaan kotiin ja syödään aivan törkeänä koko loppuilta. Seuraavana aamuna tätä on helppo jatkaa, kun aamulla ei ole kauhea nälkä, kun on illalla syönyt ihan sikana, asiantuntija kuvailee väärään tahtiin pyörivää ruokarytmiä.

Kaisa Sali vauhdissa triathlonin SM-kisoissa Joroisilla vuonna 2015.­

Pahimmassa tapauksessa väärä ruokarytmi tappaa liikunnan ilon ja kiloja tulee tuplaten takaisin. Uusia asioita kannattaa kokeilla pienin askelin.

– Kannattaa hoitaa pari viikkoa sitä ruokarytmiä kunnolla ohjeiden mukaan ja katsoa tuoko se lisää virtaa arkeen. Jos se ei sitä tuo, niin sitten se ei toiminut. Mutta anna se pari viikkoa aikaa, jotta näet, että onko parempi olo. Suurimmalla osalla kuntoilijoista oikea ruokarytmi auttaa todella paljon hyvinvointia ja jaksamista sekä tuo iloa ja pirteyttä päivään, 39-vuotias Sali sanoo.

Aina on kuitenkin ihmisiä, jotka pärjäävät pelkällä aamukahvilla pitkälle päivään.

– Aamupala ei ole kaikille välttämätön, jos ruokarytmi on muuten kunnossa. Mutta sellaisten kohdalla, jotka haluavat lähteä vähän pudottamaan painoa ja tekemään elämäntapamuutosta, korjaus lähtee aamusta. Tiedetään kyllä, että löytyy ihmisiä, joille sopii todella hyvin iltapainotteinen syöminen, eikä se ole terveydelle tai jaksamiselle ongelma. Mutta kun halutaan pudottaa painoa, niin silloin se aamu on tosi usein ongelma.

Sali aloitti hiljattain Vuokatin urheiluopistolla ravitsemusterapeuttina.­

Toinen tärkeä seikka pysyvän elämänmuutoksen kannalta on se, mitä kuntoilija lautaselleen laittaa.

– Perinteinen lautasmalli on hyvä ratkaisu ruokailussa. Jos töiden jälkeen lähtee liikkumaan, niin kannattaa syödä kunnon lounas. Sen lisäksi kannattaa syödä iltapäivällä välipalaksi jotain järkevää, jossa olisi hiilareita ja proteiinia. Vaikkapa jogurtti ja banaani tai leipä hyvillä päällisillä olisi hyvä, asiantuntija vinkkaa.

Ja kun työpäivän päälle on kuntoiltu ja kotiin saapuessa on armoton nälkä, niin näläntorjunta onnistuu parhaiten täysipainoisella aterialla, ei pikku hiljaa pienillä iltapaloilla. Sekin kannattaa huomioida, että on eri asia kuntoilla pari kertaa viikossa kuin armottomasti joka päivä.

– Jos treenaa joka päivä, niin silloin on tärkeää syödä noin puolen tunnin sisällä treenien päättymisestä pikkaisen hiilaria ja jotain proteiinia. Palautusjuoma on ok silloin tällöin, mutta mieluummin hedelmää tai rahkaa, josta tulee ravintoaineita.

Ex-triathlonisti Salin lautasella on aimo annos kasviksia.­

– Jos ei treenaa joka päivä niin rasittavasti, niin silloin ei ole niin kiire syödä. Illalla sitten ihan täysipainoinen ateria perinteisellä lautasmallilla. Puolet lautasesta kasviksia, neljäsosa hiilareita ja neljäsosa proteiinia. Sillä pääsee pitkälle. Vanha lautasmalli toimii äärettömän hyvin, Sali naurahtaa.

Ja repsahtaakin saa. Mutta ei sentään jatkuvasti.

– Moni ajattelee, että nyt heti kaikki täydelliseksi, mutta se ei kestä pitkään. Ravitsemuksessakin toimii aika hyvin 80/20-sääntö eli kun ruuasta 80 prosenttia on terveellistä, niin sitten sinne mahtuu se 20 prosenttia vähän huonompilaatuistakin mukaan. Silloin tällöin voi olla sellainen päivä, että saa herkutellakin. Ei nyt ihan sikana syödä mitä tahansa, mutta jotain pientä, Kaisa Sali lupaa.