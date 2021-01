Urheiluseurassa havaittiin dramaattinen muutos lapsissa ja nuorissa – myös vanhempien käytöksessä uusi ilmiö

Espoon urheiluseuroissa ei ymmärretä, miksi lasten ja nuorten sisäliikuntaharrastuksia rajoitetaan niin tiukasti.

Urheiluseurojen jäsenmäärä putosi syksyn aikana jopa 30 prosenttia, kertoo Espoon urheiluseurojen edunvalvontaryhmän puheenjohtaja Olli-Pekka Lintula.

Ryhmä lähestyi aiemmin tällä viikolla kirjeellä kaupunginjohtaja Jukka Mäkelää ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmää.

Kirjeessä seurojen ryhmittymä toteaa, että syksyn aikana urheiluseurojen jäsenmäärä putosi selvästi. Pudotuksen mediaani eli keskimmäinen luku on noin 10 prosenttia, mutta vaihteluväli viidestä peräti 30 prosenttiin.

– Pienimpien lasten nappulatoiminnoissa pudotusta oli jopa 30 prosenttia. Myös teini-ikäisissä pudotus oli keskimääräistä suurempaa, Lintula kertoo.

Tiedot kerättiin seuroilta ja kaupungin tilaisuuksien yhteydessä. Lintula itse on Espoon Telinetaiturien toiminnanjohtaja. Seuran lajivalikoimaan kuuluvat teline- ja trampoliinivoimistelu, parkour sekä akrobatia.

– Meiltä katosivat aika pitkälti ne, jotka haluavat käydä kokeilemassa lajejamme. Muutoin meillä pudotus oli ilahduttavan pientä, Lintula kertoo.

Suurimman huolen aiheuttaa juuri harrastuksen aloittamatta jääminen.

– Nämä nyt koettavat pudotukset vaikuttavat helposti vuosien ajan. Jos jotkut ryhmät ja ikäluokat jättävät tulematta liikuntaharrastuksen pariin, voi olla, etteivät he innostu myöhemminkään, Lintula huomauttaa.

Telinetaitureissa huomattiin jo syksyllä, että kesän ilman ohjausta harjoitelleiden harrastajien fyysiset ominaisuudet olivat heikentyneet. Psyykkisten vaikutusten merkitys on jopa suurempi.

– Kun päästiin takaisin yhteisharjoituksiin, lapsissa ja nuorissa näkyi paljon aiempaa enemmän levottomuutta, Lintula sanoo.

Lintula ei kuitenkaan usko urheiluseuratoiminnan kuolemaan, sillä aina löytyy lapsia ja ohjaajia, jotka tulevat mukaan.

– Mutta suuri huolemme on, että aika hyvälläkin mallilla ollut seuratoiminta kutistuu näiden tehtyjen rajoitustoimien takia vuosiksi. Sen seurauksena liikuntaharrastusten levinneisyys ja houkuttelevuus vähenee, Lintula pelkää.

Hänen mukaansa syksyn ja talven uusi ilmiö on, että lystin maksavien vanhempien kärsivällisyys alkaa olla koetuksella.

– Äänenpainot ovat muuttuneet kärjekkäämmiksi. Keväällä, kun oli monenlaista murhetta työpaikoista, terveydestä ynnä muusta, lasten harrastusasiat olivat sivujuonia. Silloin uskottiin, että vaikeudet menevät ohi ja elämä palaa uomiinsa.

– Nyt on alkanut tulla paljon enemmän vaatimuksia maksujen sopeuttamisesta ja palauttamisesta. On ymmärrettävää, että ihmiset reagoivat näin. Jos jostain maksetaan, rahalle pitää saada vastinetta, Lintula sanoo.

Rahaakin suurempana ongelmana Lintula pitää yleistä mielipahaa.

– Puhutaan seurahengestä ja että ollaan samaa perhettä. Nyt tällainen yhteenkuuluvuus heikkenee.

Samaan aikaan seurojen tilanne käy yhä tukalammaksi. Joidenkin Espoon seurojen maksamat tilavuokrat ovat jopa noin 200 000 euroa siltä ajalta, jolta seurat eivät ole voineet periä harrastusmaksuja.

– Juuri kävimme läpi oman seuramme yt-neuvotteluja. Kollegoitani muissa seuroissa on lomautettuina. Kun vähäisiäkin seuratyöntekijöitä joudutaan lomauttamaan, nämä katsovat muita ammattivaihtoehtoja, Lintula sanoo.

Lintulan mukaan pääkaupungin seuraväki kokee kahdesta syystä suurta voimattomuutta. Rajoituksia on vaikea hyväksyä, sillä tartuntojen määrä liikuntaharrastuksissa on ollut vähäinen. Seurojen kokoamien tietojen mukaan Espoon todetuista koronatartunnoista noin yksi prosentti on lähtöisin liikuntaharrastuksista.

– Tämä tunne on seuroissa aika voimakas. Kaikki ymmärtävät, että tauti on saatava aisoihin. Mutta samaan aikaan voi lukea muista tartuntalähteistä ja siitä, miten välinpitämättömästi niihin suhtaudutaan. Siksi tuntuu kohtuuttomalta, että lapset joutuvat kärsimään.

Toisekseen pääkaupunkiseudun seurat ovat eriarvoisessa asemassa muuhun maahan. Muualla rajoitustoimet eivät ole yhtä jämeriä.

– Tuntuuhan se kummalliselta, että täällä ei saa urheilla, mutta meiltä lähtee urheilijoita muualle leireilemään, esimerkiksi maajoukkueleireille.

– Silti se, että toiminta on ylipäätään pantu kategorisesti kiinni, on vaikein asia hyväksyä, Lintula sanoo.