Olympiapamppu ehdottaa urheilijoille etuoikeutta koronarokotejonossa – ”En usko, että se herättäisi mitään ärtymystä”

Pitkän linjan olympiavaikuttaja Richard Pound näkee, että urheilijoiden etuoikeus rokotteeseen helpottaisi Tokion olympialaisten järjestämistä.

Tälle vuodelle siirrettyjen Tokion kesäolympialaisten kohtalo on yhä epävarma, kun kisoihin on aikaa alle 200 päivää. Japanissa on kirjattu ennätysmäisesti uusia tartuntoja, ja lisää huolta tuo koronaviruksen muuntunut kanta.

Olympiajärjestäjille toivoa lisää kuitenkin koronarokote. Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n entinen varapuheenjohtaja, nykyisin KOK:n jäsenenä toimiva pitkän linjan olympiavaikuttaja Richard Pound näkee, että kisojen toteutumista palvelisi etenkin se, että urheilijat saisivat etuoikeuden rokotteeseen. Kanadalainen Pound ei usko, että moinen "etuilu" nostaisi ärtymystä muissa kansalaisissa.

– Meillä Kanadassa olisi ehkä 300–400 urheilijaa. En usko, että se herättäisi mitään ärtymystä, että otettaisiin 300–400 rokotetta useista miljoonista, jotta Kanada saataisiin edustetuksi tämän tason kansainvälisessä tapahtumassa, Pound toteaa Sky Newsille.

– Tuo päätös (etuoikeudesta) olisi jokaisen maan oma. Ja toki se kirvoittaisi kommentteja etuilusta, mutta näen, että tuo olisi realistisin väylä (kisojen toteutumiseen).

KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach on kehottanut urheilijoita ottamaan rokotteen ennen Tokion kisoja, mutta hänen mukaansa se ei olisi pakollinen vaatimus kisoihin pääsylle. Bach totesi lisäksi jo syksyllä, että vaikka KOK on käynyt neuvotteluja rokotevalmistajien ja terveysviranomaisten kanssa, se ei kuitenkaan etuilisi rokotteen saamisessa.

– Olemme tehneet alusta alkaen selväksi, että tärkeysjärjestyksessä kärjessä ovat sairaanhoitajat, lääkärit ja kaikki muut, jotka pitävät yhteiskuntaa elossa koronaviruskriisistä huolimatta. He ansaitsevat rokotteen ensimmäisinä, Bach kertoi marraskuussa käydessään Tokiossa.

Tokion kisat on määrä järjestää 23. heinäkuuta–8. elokuuta ja paralympialaiset 24. elokuuta–5. syyskuuta.

Kilpailut oli alun perin tarkoitus järjestää viime vuonna, mutta niitä lykättiin koronaviruspandemian takia