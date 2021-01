Aleksi Valavuorelle tupsahti rahaa lähes miljoona ohi verottajan – näin hän selitteli rahojen alkuperää kuulusteluissa

Valavuori kiisti viimeiseen asti syyllistyneensä rikoksiin. Sitten mieli muuttui.

Urheilupersoona Aleksi Valavuori tuomittiin maanantaina raskaista talousrikoksista kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Valavuori myönsi syyllistyneensä kahteen törkeään kirjapitorikokseen ja törkeään veropetokseen.

Kun Ilta-Sanomat uutisoi vuoden 2019 helmikuussa, että Valavuorta epäillään talousrikoksista, hänen asianajajansa kertoi miehen kiistävän kaikki epäilyt. Tässä vaiheessa tapausta oli ehditty tutkia jo yli puolentoista vuoden ajan.

Verohallinto teki kirjallisen tutkintapyynnön Lounais-Suomen talousrikostutkintaan kesäkuussa 2017. Rikosilmoitusta laajennettiin koskemaan Birdboy Oy:n toimintaa viime vuoden helmikuussa.

Valavuorta kuulusteltiin esitutkintapöytäkirjan mukaan ensimmäisen kerran syyskuussa 2017. Tuolloin käsiteltiin veropetosepäilyä eli Valavuoren henkilökohtaisia tuloja. Tässä vaiheessa Valavuoren epäiltiin piilotelleen tulojaan 474 000 euron verran.

– Katson näiden tulojen vastaavan peliliikevaihtoani, josta saatavat tulot ovat verovapaita. Edellä mainituissa summissa ei ole millään tavoin huomioitu pelitoiminnoista aiheutuneita tappioita. Pelaamiseni on jo vuosia ollut tappiollista, Valavuori vastasi kuulustelijan pyytäessä häntä kommentoimaan rikosepäilyä.

Poliisi kysyi Valavuorelta viiden eri peliyhtiön hänen tililleen maksamista summista, jotka vaihtelivat parista tuhannesta aina 90 000 euron kertasiirtoon.

Valavuoren mukaan hän oli ollut joidenkin yhtiöiden yksi suurimmista vedonlyöjistä. Lisäksi hän on tehnyt yhtiöille erilaisia työsuoritteita, kuten isännöinyt turnausmatkoja tai tapahtumia.

Hänen mukaansa kaikki työsuoritteet hän kuitenkin laskutti yrityksensä kautta.

Mistään työsuoritteista ei ollut olemassa kirjallista sopimusta, vaan kaikki oli sovittu suullisesti. Valavuori ei myöskään pystynyt nimeämään ketään henkilöä, jonka kanssa asioista olisi sovittu.

Urheilusanomat (nyk. Urheilulehti) teki Valavuoresta henkilökuvan loppuvuodesta 2016. Vain muutama kuukausi myöhemmin poliisi alkoi tutkia hänen tulojaan tarkemmin.­

Poliisi kysyi erikseen muun muassa 42 000 euron siirrosta, jonka oli tehnyt iso kansainvälinen peliyhtiö.

– Kaikki kyseiseltä yhtiöltä tulleet suoritukset ovat pelivoittojani tai niihin liittyviä bonuksia, joita ”isot” pelaajat saavat, Valavuori vastasi.

– Niitä ei olisi kuulunut ilmoittaa verotuksessani, koska kyseessä on verovapaat pelivoitot eivätkä työsuoritteet.

Valavuoren mukaan hänelle kertyi kuluja useita kymmeniätuhansia euroja muun muassa matkoista ja ottelulipuista, joita hän tarvitsi voidakseen harjoittaa vedonlyöntiä. Lisäksi hän oli tallettanut rahaa yhtiöiden pelitileille.

Verohallinnon saaman virka-apuvastauksen mukaan erään peliyhtiön maksamat summat liittyivät konsulttipalveluihin. Valavuori ei osannut vastata, miksi yhtiö oli kertonut näin.

Toisen kerran Valavuorta kuulusteltiin syyskuussa 2018. Valavuori oli edelleen sitä mieltä, ettei hän olisi voinut ilmoittaa tulojaan verottajalle, koska menoja oli syntynyt tuloja enemmän.

Hän ei edelleenkään myöntänyt syyllistyneensä veropetokseen. Kuulusteluissa viitattiin myös kulujen kirjallisiin perusteluihin, jotka Valavuori kertoi toimittaneensa verottajalle.

Kuulustelussa käsiteltiin pääasiassa Birdboy Oy:n puuttuvaa kirjanpitoa. Puutteelliseksi se oli muuttunut sen jälkeen, kun Valavuoren yhtiökumppani Ville Lyytikäinen oli jäänyt 2012 pois ja Valavuori jäänyt yksin hallinnoimaan yritystä.

– Mikä on käsityksenne siitä, mikä on oma vastuunne kirjanpitoa koskien? kuulustelija kysyi.

– Se on ollut todella huono. Aina kaikki aineisto on kyllä toimitettu, mutta usein se on toimitettu myöhässä, Valavuori vastasi.

Hän ei myöntänyt syyllistyneensä rikokseen vaan ”korkeintaan huolimattomuuteen”.

Lopullinen laskelma kaikista pimitetyistä tuloista oli valmiina keväällä 2020. Valavuori oli salannut henkilökohtaisia tulojaan 2014–2017 yhteensä yli 800 000 euron verran ja näin ollen jättänyt veroja maksamatta yli 400 000 euroa.

Vielä tuolloinkin Valavuori kielsi syyllistyneensä veropetokseen.

Hän kuitenkin myönsi syyllistyneensä kirjanpitorikokseen mutta korkeintaan perusmuotoisena.

– Olen ollut koko ajan siinä käsityksessä, että kyseisiä ulkomailta tulleita suorituksia ei tarvitse ilmoittaa, koska ne ovat näkemykseni mukaan olleet palautuksia pelaamistani vedoista, ja markkinointirahaa yhteistyökumppaneiltani, joka on laitettu suoraan eteenpäin markkinointiin, eivät siis suoraa tuloa minulle. Verottajan tulisi joka tapauksessa huomioida kulujani huomattavasti enemmän kuin vain 5 %. Pelaaminen on liittynyt olennaisesti elinkeinonharjoittamiseeni, hän kommentoi.

Kevään 2020 ja tammikuun 2021 välillä Valavuoren mieli kuitenkin muuttui.

– Kolmen vuoden taistelu on ohi. Tarjolla oli kaksi vaihtoehtoa, jatkaa oikeustaistelua useita vuosia tai myöntää syyllisyys syyteneuvottelussa. Valitsin jälkimmäisen, Valavuori kirjoitti sosiaalisen median tilillään käsittelyn jälkeen.

Todennäköisesti asiaan vaikutti ainakin se, että hävitessään normaalimuotoisen oikeuskäsittelyn Valavuori olisi joutunut vankilaan. Syyttäjän mukaan normaalimenettelyssä seuraamus olisi ollut vähintään 2,5 vuotta ehdotonta vankeutta.

Valavuorelle langetettiin ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi kolmen vuoden liiketoimintakielto ja 60 päivää yhdyskuntapalvelua.