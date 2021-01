Video: Näin hurjassa kunnossa on 79-vuotias Kaarlo Kangasniemi – ”Kulta-Kallen” lankku pitää, vaikka treenikaveri seisoo selän päällä

80 vuotta täyttävä painonnostolegenda Kaarlo Kangasniemi kertoo Ilta-Sanomille kunto-ohjelmastaan.

Näky on suorastaan epätodellinen, kun 4. helmikuuta 80 vuotta täyttävä Kaarlo ”Kulta-Kalle” Kangasniemi käy muodikkaaseen lankutusasentoon Porin Kuntokeskuksessa, vakiosalillaan.

Kun Kangasniemi on saanut keskivartalonsa jännitettyä lankutukseen, toinen entinen painonnostaja, 83-vuotias ja 83-kiloinen Matti Alhanen nousee seisomaan hänen jämerän selkänsä päälle.

Siinä Alhanen seisoo niin kauan, että kuvaaja saa ikuistettua näyn sekä videolle että valokuviin. Samaan kykenevistä 80 vuotta täyttävistä suomalaismiehistä ei saa kovin täyttä bussilastia.

– Kauanko jatketaan? naurahtaa ainoa suomalainen painonnoston suomalainen olympiavoittaja, jonka monipuolisiin harjoitusohjelmiin kuului lankutusta jo 1960-luvulla.

Vaikka Kangasniemi on 18 kertaa operoitu, syövän sairastanut mies, hänet tiedetään Porissa myös edelleen ikätasoituksella kuntoihmeeksi.

– Makeasta olen pitänyt aina, votkaa juon silloin tällöin ja kello 17:n jälkeen en syö mitään. Juon vain vettä, Kangasniemi listaa nuorekkaan ja atleettisen olemuksensa kulmapuita.

Kangasniemi käy salilla vähintään kolme kertaa viikossa.­

Hän harjoittelee salilla ainakin kolmesti viikossa, vakiokavereinaan Alhanen, Osmo Harja ja Timo Malin.

– Punttisali hoitaa sosiaaliset ja fyysiset tarpeeni. Meillä on hieno kaveriporukka, ja lähden salilta aina virkeänä ja hyväntuulisena.

Vapaita painoja tankojen päässä Kangasniemi nostaa edelleen vyötärönsä korkeudelle asti – ja tekee malliksi pystysoutua 70 kilolla.

– Kolme vuotta sitten tein vielä maastavedossa 150 kilolla viiden toiston sarjan ja varmaan saisin vieläkin 200 kilolla yhden toiston, Kangasniemi arvelee.

– Mutta tässä iässä pitää jo miettiä sitä riskiä. Onko se sen arvoista, jos jostakin napsahtaa? Näyttöhalut jäivät onneksi aikanaan kilpalavoille, siellä sai repiä itsestään irti kaiken ja ylikin.

Aktiiviura päättyi 1976 pahaan olkapäävammaan, minkä takia Kangasniemi ei halua kuormittaa kovia kokeneita olkapäitään liiaksi esimerkiksi tempauksilla tai penkkipunnerruksella.

– Olkapäät on kirurgi laittanut kasaan suunnilleen teipillä ja langoilla. En millään haluaisi enää rikkoa niitä, kun tiedän, millainen kuntoutusprosessi niiden kanssa oli nuorenakin, Kangasniemi sanoo.

– Keskivartalon lihaskunto on varmaan ikäisekseni huipputasoa, ja sellaisena sen haluan pitääkin. Salilla treenaan enimmäkseen nykyään pitkiä sarjoja maltillisilla painoilla. Aika tyypillinen toistomäärä on 15.

Kangasniemi keskittyy nykyään pitkiin sarjoihin maltillisilla painoilla.­

Elämäntyönsä laivoilla tehnyt Alhanen treenaa salilla viidesti viikossa, ja välillä kovaakin.

– Ystäväni Matti haluaa vielä tuossakin iässä rehkiä kovillakin raudoilla. Toivottavasti hän saa siitä jonkun nautinnon, Kangasniemi nauraa.

Useiden väestötasoisten liikuntatutkimusten mukaan Suomessa kärsitään ikääntyneen väestön keskuudessa lihaskuntovajeesta. Lihaskuntoharjoittelu on erinomainen keino hidastaa elimistön rappeutumista. Tutkimusten mukaan se auttaa myös ehkäisemään muistihäiriöitä.

– Koskin ensimmäisen kerran rautoihin 6-vuotiaana ja olen siis urheillut säännöllisesti pian 75 vuotta. Kotona oli pienessä sepän mökissä 13 ihmistä, joten ulos urheilemaan teki sieltä ahtaudesta tietysti mieli.

Kangasniemi treenailee kotonaankin: omaa painoaan vasten, kahvakuulilla tai käsipainoilla.

Hän kehottaa ikäihmisiä ehdottomasti salille ja muistuttaa, että monien valmiudet aloittaa harjoittelu ovat paremmat kuin luulisikaan.

– Puhutaan sukupolvesta, joka on tottunut ruumiilliseen ponnisteluun pienestä asti. Omaankaan lapsuudenkotiini ei tullut vettä kuin kantamalla ja lämpöä vain polttopuita tekemällä. Enemmän olen huolissani siitä, miten valtavan lihavia nuoria näen joka päivä: kuin hautaustoimistoon vaeltavia lumiukkoja.

Joka kerta Porin Kuntokeskuksen oven avatessaan Kangasniemi jo tuntee itsensä voittajaksi.

– Elämässä on ollut niin paljon ongelmia terveyden kanssa, että en olisi aikanaan voinut kuvitellakaan, että vielä vuonna 2021 treenaisin. Kyllä tällä sairaushistorialla pitäisi olla haudassa. Nyt lupaan sen, että käyn täällä niin kauan kuin pystyn tänne ylipäätään tulemaan ja jotain tekemään.

Kangasniemi on iloisena pannut merkille saman kuin monet muutkin: olympiamuotoisen painonnoston eli tempauksen ja työnnön suosio harrasteurheiluna on viime vuosina kasvanut selvästi. Ilmiölle on antanut kasvot mm. presidentti Mauno Koiviston tytär Assi Koivisto.

Mutta samaan aikaan lajin ainoa suomalainen olympiavoittaja kantaa huolta samasta asiasta kuin mm. tunnettu valmentaja Matti Vestman tai tuorein suomalainen olympiaedustaja Anni Vuohijoki. Moni harrastaja ja aloittelija operoi rautojen kanssa ilman pätevää perusopetusta tai päällekatsojaa, millä voi olla ikävät seuraukset.

– Painonnosto on kuntoliikuntana erittäin hyödyllistä, mutta väärillä tekniikoilla hyvin vamma-altista, varsinkin selälle. Oma mittava vammahistoriani liittyy toki sekin painonnostoon, mutta olympiakullan tai maailmanennätyksen tavoittelu ei olekaan terveyshyötyjä tuovaa liikuntaa, joka tässä on ilmeisesti tavoite, Kangasniemi naurahtaa.

Tällä tekniikalla irtosi kultaa Meksikon kesäolympialaisissa vuonna 1968.­

Hän kehottaa jokaista painonnostoharjoittelusta kiinnostunutta hankkimaan hyvän perusopetuksen lajitekniikoihin – ja lupaa itsekin auttaa alulle, jos joku Porin Kuntokeskuksessa nyppää hihasta. Kangasniemi valmensi vuosikaudet vapaaehtoispohjalta nuoria, harrastajia ja kilpailijoita Porin Puntti-Karhujen salilla.

– Ennen kaikkea selän ryhdin pitää olla jämäkkä nostoliikettä tehdessä. Kannattaa opetella perustekniikat todella perusteellisesti ja lisätä painoja vasta hiljalleen. Näin olen toiminut myös valmentaessani muissa lajeissa, kuten jääkiekossa tai jalkapallossa.

Painoharjoittelu vie monen mennessään täysin, kun tulokset alkavat parantua ja lihaskunto kohentua. Jotta kehitys jatkuisi, vanha mestari antaa neuvon:

– Lihaksia pitää myös niin sanotusti hapettaa eli täytyy liikkua ulkona. Reipas liikkuminen ulkona ja säännöllinen painonnostoharjoittelu hyvällä ryhdillä antavat parhaan lopputuloksen ihmisen fysiikalle.