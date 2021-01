Video: Massiivinen joukkotappelu päätti jenkkifutisottelun: lyömistä, painia, aivotärähdys – vain syy jäi epäselväksi

Joukkueiden välillä oli ollut sanaharkkaa jo ennen ottelua, mutta kukaan ei tuntunut tietävän, mikä aiheutti joukkotappelun.

Armed Forces Bowl -ottelu on yksi amerikkalaisen jalkapallon yliopistokauden merkkitapauksista. Eilen pelattu ottelu Mississippi Staten ja Tulsan välillä päättyi Mississippin niukkaan 28–26-voittoon – ja massiiviseen joukkotappeluun.

Yhdysvaltalainen ESPN-kanava julkaisi televisioimansa ottelun jälkeisestä kahakasta videoita, jotka ovat korutonta nähtävää.

Ensin kaikki vaikutti aivan normaalilta: Mississippi voitti, joukkueiden pelaajat kättelivät ja halailivatkin kentällä, ja Mississippin valmentaja Mike Leach sai saavillisen jäävettä niskaansa.

Sitten joukkueet kerääntyivät kentälle lähelle toisiaan, ja videon perusteella joukkueiden välille syntyi jonkinlaista sanaharkkaa. Tämä eteni tönimiseksi, ja yhdessä silmänräpäyksessä kentällä oli niin sanotusti täysi rähinä päällä.

Nyrkit heiluivat ja pelaajat heittelivät toisiaan pitkin kenttää. Mississippin pelaajan nähtiin jopa potkaisevan Tulsan pelaajaa päähän. Kahakan jälkeen Tulsan pelaaja Kendarin Ray talutettiin pois kentältä.

– Luullakseni hän sai jonkinlaisen aivotärähdyksen. Tällä erää emme kerro enempää, Tulsan valmentaja Philip Montgomery sanoi.

Oheiselta videolta näkyy, miten tapahtumat ottelun jälkeen eskaloituivat joukkotappeluksi.

Sen enempää Mississippin valmentajalla Leachilla kuin Tulsan Montgomeryllä ei ollut mitään selitystä sille, mistä joukkotappelu sai alkunsa.

– Mutta sanon vain, että me olemme joukkue, jossa jokainen seisoo toisensa rinnalla. Me puhumme uskosta, perheestä ja jalkapallosta, ja perheenjäsenet pitävät huolta toisistaan. Me olemme taistelleet koko kauden, kuten tänäänkin, ja meidän pelaajamme suojelevat aina toisiaan, Montgomery julisti.

Leach puolestaan totesi välikohtauksen vain olleen ”tyhmää”.

– En tiedä, mistä tuo oikein alkoi, mutta sen aloittaminen oli tyhmää. Ja jatkaminen oli tyhmää.

Leachin mukaan joukko Tulsan pelaajia oli jo ennen ottelua piirittänyt Mississippin pelaajia ja ”sanonut jotain”. Hän ei kuitenkaan tiennyt, mistä oli kyse, ja oliko ottelua edeltänyt välikohtaus kiihoke joukkotappeluun.

– En ole nähnyt tarpeeksi videoita, jotta voisin sanoa, mistä tässä kaikessa oli kyse, Leach sanoi.