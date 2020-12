Kaj Kunnas ei ole nähnyt ainoaa lapsenlastaan vuoteen – korona mullisti suosikkitoimittajan suunnitelmat: ”Kaipuu on ollut kova”

Kaj Kunnas ei ole nähnyt vuoteen ainoaa lapsenlastaan. Korona on vaikuttanut muutenkin.

Kaj Kunnaksella on takanaan melkoinen määrä urheilun arvokilpailuja, mutta vuonna 2020 kalenteri tyhjeni kertarysäyksellä.­

Toimittaja Kaj Kunnas vietti joulun 2019 Gerd Marianne -vaimonsa ja ystäviensä seurassa Espanjassa. Kunnaksen pariskunnalla on vuokra-asunto Almunecarissa, joka sijaitsee Välimeren rannalla Andalusiassa 75 kilometriä Granadan kaupungista etelään.

Kunnas ja hänen vaimonsa toimivat matkanjärjestäjinä ja oppaina suomalaisturisteille, mutta maaliskuun puolivälissä toiminta pysähtyi. Korona iski Espanjaan hyökyaallon tavoin.

– Jouduimme olemaan omassa kämpässämme ja pitämään yhteyttä matkaryhmäläisiin virtuaalisesti, Kunnas kertoo kevään äkkikäännöksestä.

Antiikin aikana Almunecarin valloittaneet roomalaiset antoivat paikalle nimen Sexi Firmum Iulium, mutta vuonna 2020 elämä paikkakunnalla oli kaikkea muuta kuin seksikästä.

– Korona hiljensi kaupungin täysin, Kunnas kertoo.

Kaj Kunnas vaimonsa Gerd Marianne Kummel-Kunnaksen kanssa Linnan juhlissa itsenäisyyspäivänä 2019.­

Suomeen pariskunta pääsi muutaman päivän päästä Finnairin erikoislennoilla. Sen jälkeen he eivät ole Suomesta poistuneet. Vuodesta 2020 tuli jotain ihan muuta kuin oli suunniteltu.

– Minulla oli tilattuna 42 lentoa vuodelle 2020, mutta toisin kävi, Kunnas sanoo.

Korona on mullistanut satojen miljoonien ihmisten elämän. Yksi elämänkaari ehti päättyä ennen maailmanlaajuisen pandemian puhkeamista. Eläinlääkärinä elämäntyönsä tehnyt Eva Nordström-Kunnas kuoli 4. tammikuuta 97-vuotiaana.

– Äiti nukkui pois, mikä oli raju alku vuodelle, poika muistelee.

Äiti tiesi olevansa elämänsä loppusuoralla.

– Ammattinsa takia hänellä oli hyvin pragmaattinen suhde kuolemaan. Hän sanoi minulle, että jos olisi kissa tai koira, asia hoidettaisiin yhdellä piikillä.

Äiti nopeutti lähtöään lopettamalla syömisen ja juomisen. Oli aika siirtyä ikuiseen lepoon.

Hieman aikaisemmin Evasta oli tullut isomummi Kunnasten Emmi-tyttären synnytettyä marraskuussa 2019 poikavauvan.

– Kun yksi elämä päättyy, toinen alkaa, Kunnas toteaa.

Emmi asuu Kanadassa, joten yhteydenpito tyttären perheen kanssa on tapahtunut Skype-puhelujen välityksellä. Alkuvuodesta Kunnas ja hänen vaimonsa ehtivät nähdä pikku-Benjaminin, kun he olivat jääkiekkomatkalla Kanadassa, mutta sen jälkeen on pitänyt tyytyä virtuaaliseen kuvaan.

– Kaipuu ensimmäisen lapsenlapsen luokse on ollut kova, Kunnas sanoo ja kertoo pikkukaverin kasvavan vauhdilla.

Ennen kaikkea hän iloitsee vauvan ja lapsiensa pysymisestä terveenä, mikä ei ole ollut itsestään selvää.

– Nuorempi tyttäreni asuu Brysselissä, jossa koronatilanne on ollut huomattavasti pahempi kuin Suomessa.

Kaj Kunnaksen tyttäret asuvat Kanadassa ja Brysselissä.­

EU-politiikkaa työkseen seuraava Sanni-tytär on seurannut poliittista päätöksentekoa koronakorvauksista. Hän tietää, mikä ammattiryhmä on joutunut kohtaamaan silmästä silmään kuolemaa ja kärsimystä.

– Tyttäreni twiittasi keväällä suuryritysten saamista tukipaketeista ja kysyi, mitä sairaanhoitajat saavat.

Vastaus oli ”aplodit”. Ammattikunnan edustajia on kiitelty koronan keskellä, mutta konkreettiset palkkiot ovat unohtuneet.

– Mekin menimme Espanjassa iltaisin parvekkeelle taputtamaan terveydenhoidon henkilökunnalle, mutta eihän se heille rahaa tuonut, Kunnas murehtii.

Hän tietää kokemuksesta, kuinka sairaalassa pystytään pelastamaan ihmishenkiä. Kunnas sai aivoinfarktin toukokuussa 2016, mutta toipui ja pystyi palaamaan työelämään. Hieman myöhemmin hänen vaimonsa sairastui rintasyöpään, jonka hoidossa suomalaisella terveydenhoidolla oli merkittävä rooli.

– Olemme olleet kiitollisia elämästä, ja tänä vuonna se on korostunut entisestään, Kunnas sanoo.

Urheilutoimittajan työ on ollut Kunnakselle unelma-ammatti. Hän on käynyt 15 olympiakisat ja työskennellyt lukuisissa muissa arvokilpailuissa eri puolilla maailmaa.

– Jossain vaiheessa iski vauhtisokeus, ja piti saada lisää, lisää, mulle, mulle, karjaalainen myöntää.

Aivoinfarkti pysäytti vauhdin, ja korona toi arvomaailmaan vielä uuden ulottuvuuden. Oman työn merkitys piti laittaa laajempaan perspektiiviin.

– Tunnemme Espanjassa sairaanhoitajan, joka kohtasi keväällä päivittäin 20–50 ihmisen kuoleman. Ihmettelin, miten hän pystyi jatkamaan työssään. Minusta ei olisi ollut siihen.

Kuten miljoonien muidenkin ihmisten, Kaj Kunnaksen vuodesta 2020 tuli tyystin erilainen kuin piti.­

Keväällä Kunnaksen omat työt loppuivat kuin seinään, kun urheilutapahtumia ei pystytty järjestämään. Niinpä hän päätti tehdä jatko-osan Kohtaaminen-kirjaan, josta löytyy keskusteluja tunnettujen henkilöiden kanssa.

Niihin hän on ammentanut materiaalia lähipiirin kokemuksista vuosikymmenien varrelta.

– On etuoikeus elää Suomessa. Olen saanut elää 57 vuotta ilman sotaa ja nälkää. Äitini toimi hevoslottana jatkosodan aikana ja appiukkoni isä kaatui sodassa eikä ehtinyt koskaan nähdä poikaansa.

Kirjallisten töidensä ohessa toimittaja on ehtinyt hääriä puutarhassa ja nauttia mökkielämästä vaimonsa kanssa.

– Koronan aikana läheisten ihmisten ja luonnon merkitys on korostunut entisestään.

Kunnas on intohimoinen urheilun seuraaja. Vaikka poikkeuksellinen vuosi hiljensi kilpailutoimintaa, kokenut toimittaja on päässyt herkistymään useamman kerran upeiden suoritusten äärellä. Alkuvuodesta hän oli seuraamassa NHL-ottelua Montrealissa.

– Siinä kaupungissa huokuu jääkiekkokulttuuri. Täysi halli oli elämys, joka säväytti, Kunnas muistelee vuoden urheilullista kohokohtaa.

Iloisen sinivalkoisen urheiluhetken hän koki joulukuun alussa naisten jalkapallomaajoukkueen haettua yllätysvoiton Skotlannista.

– Urheilussa mikään ei ole itsestään selvää. Yhtäkkiä nuori Amanda Rantanen on yksin läpi ja pallo pomppii hänelle ja Suomelle. Tällainen sattumanvaraisuus on urheilun suurin viehätys.

Joulun Kunnas vietti Uudenkaarlepyyn seudulla mökillä ja anoppilassa. Ajanvietteenä oli petankki lumisella pihalla. Ulkoilun jälkeen oli aika asettua juhlapöytään. Jouluruoan suhteen Kunnas ei nirsoillut.

– Erästä twitteristiä mukaillen joulupöytääni kuuluvat haarukka, veitsi ja lautanen.

Juomien suhteen urheilumies on yleensä terveellisellä linjalla, mutta joulupöytään hän oli varannut laadukasta punaviiniä. Kyse oli yllätyksestä, jota säesti puhe.

– Sain Espanjasta viinipullon, joka on jalkapalloilija Andres Iniestan omistamalta viinitilalta.

Puhe päättyi runollisesti. ”Nu ska vi alla festa med Andres Iniesta.” Tyylikkään maailmanmestarin suojeluksessa oli miellyttävä juhlistaa joulua.