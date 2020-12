Saku Koivun ja Jere Lehtisen panos painoi – uusi rahasto keräsi lähes kaksi miljoonaa nuorille urheilijoille

Uusi urheilijarahasto Sport Fund sai pääoman kasaan. Saku Koivun lähtö sijoittajaksi vauhditti prosessia. Myös Jere Lehtinen sijoittaa nyt nuoriin urheilijoihin.

Jyrki Louhen (vas.) ideoima Sport Fund -rahasto sai alkupääoman kasaan. Laura Lepistö (kesk.ylh), Hanna-Maria Hintsa (ent. Seppälä) ja Tanja Poutiainen-Rinne ovat rahaston perustajia, urheilija-asiantuntijoita ja sijoittajia. Entinen leijonakapteeni Saku Koivu on mukana vain sijoittajana.­

Jyrki Louhi huokaisee puhelimessa syvään. Hänen ideoimansa ja aloittamansa urheilijoihin sijoittava sijoitusrahasto Sport Fund on saanut tavoitepääomansa kasaan.

Tavoite oli kerätä pääomasijoittajilta ensimmäisessä vaiheessa 1,6 miljoonaa euroa. Tavoite jopa ylittyi.

– Tavoitepääoma on ylimerkattu, reilustikin. Rahaa kertyi lähes kaksi miljoonaa euroa, Louhi kertoo – ja helpotuksen voi kuulla.

1,6 miljoonaa euroa jaetaan kuudelletoista 16–22-vuotiaalle urheilijalle käytettäväksi muun muassa harjoitteluun, oheistoimintoihin ja kilpailemiseen neljän vuoden aikana.

– Puhutaan startup-vaiheessa olevista urheilijoista. Jokainen saa 100 000 euron kasvurahoituksen, tavallaan pääomarahaa. Mielestäni tämä termi kuvaa asiaa hyvin ja erottaa tämän heti apurahoista ja tuista. Tämä on yrittäjän kasvurahaa, Louhi sanoo.

Seuraavaksi pitää löytää urheilijat, joille tämä hyvin merkittävä rahasumma jaetaan. Louhi ei puhu vielä nimistä.

– Urheilijoiden hakuprosessi avataan hyvin avoimesti tammikuussa. Tiettyjen urheilijoiden kanssa on jo tehty alustavaa valintaprosessityötä. Ensimmäisten urheilijoiden kanssa aloitamme yhteistyön jo kevätlumilla, Louhi kertoo.

Kaikkia rahaston urheilijoita ei valita heti, vaan kolmen vuoden periodin aikana. Louhi ennakoi, että eteen saattaa tulla jopa valinnan vaikeus.

– Viime aikoina olen perehtynyt aiheeseen ja tiedän, että Suomessa on todella paljon hyviä nuoria urheilijatyyppejä, jotka ansaitsevat täydet resurssit kasvaa huippu-urheilijoiksi. He ansaitsevat tämän, Louhi sanoo.

Valittavat urheilijat pääsevät ammentamaan oppia todella asiantuntevalta joukolta – niin urheilu- kuin liiketalousmielessä. Sport Fundin perustajia ja asiantuntijoita ovat entiset huippu-urheilijat, sittemmin myös yritysmaailmassa menestyneet Laura Lepistö, Tanja Poutiainen-Rinne, Hanna-Maria Hintsa (ent. Seppälä) ja Thomas Johanson.

Rahastoa hallinnoivan Sport Fund Management Oy:n hallituksen puheenjohtaja on Jussi Rouhento, ja sen hallitukseen kuuluu myös Samppa Lajunen.

Sijoittajien joukossa ovat muun muassa entinen leijonakapteeni Saku Koivu ja tämän vanavedessä Sport Fundiin sijoittamisesta innostunut Stanley Cup -voittaja Jere Lehtinen.

Louhen mukaan Koivun saaminen mukaan sijoittajaksi vauhditti pääoman keruun loppuvaihetta.

– Meillä on kaksi slogania: ”idoleilla on väliä” ja ”urheilijoilta urheilijoille”. Se, että saimme Sakun, idolien idolin, ajoissa mukaan ankkurisijoittajaksi, oli tärkeää. Mukana on liike-elämässä menestyneitä urheilijasydämisiä sijoittajia, mutta nyt myös puhtaasti entisiä urheilutähtiä, Louhi kertoo.

Louhi antaa ymmärtää, että muitakin ”isoja kaloja” olisi jo lähes haavissa, muttei luonnollisesti suostu puhumaan nimistä ennen kuin ne ovat paperissa.

Vuoden 1995 MM-sankarit Jere Lehtinen ja Saku Koivu sijoittavat nuorten urheilijoiden tulevaisuuteen.­

Entinen SM-liigakiekkoilija Louhi työskentelee nykyisin konsulttiyhtiö KPMG:ssä urheiluneuvontapalveluiden johtajana. Hän on tarkastellut ja tutkinut suomalaisen urheilun rahoituskuvioita todennäköisesti laaja-alaisemmin kuin moni koko maassa.

Louhen mukaan Sport Fund on vain yksi, mutta hyvin tarpeellinen, lisäosa urheilun rahoituksen kirjavassa kentässä.

– Aika sinisilmäinen pitää olla, jos ajattelee, että tulevaisuudessa valtiolla ja Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on mahdollisuus rahoittaa urheilua enemmän kuin tänä päivänä. Nähdäkseni ainoa mahdollisuus urheilun rahoituksen kasvulle on se, että rahoitus tulee enemmän kaupallisilta markkinoilta ja yksityiseltä sektorilta, hän miettii.

Louhi korostaa kaikkien rahoitusmallien merkitystä sekä kaikkien tekijöiden yhteistyön tarpeellisuutta.

– Sport Fundissa on kyse yritysmaailmasta tutusta rahoitusfunktiosta. Mutta kaikki olemassa olevat rahoituselementit tarvitaan. Kaiken onnistumisen edellytys on yhteistyö koko suomalaisen urheilukentän kanssa, hän painottaa.

Jos Louhi olisi mukana päättämässä urheilun ja liikunnan julkisesta rahoituksesta, hän ajaisi voimakkaasti painotusten muuttamista.

– Haluaisin nähdä, että tulevaisuudessa julkisen sektorin rooli on enemmän lasten ja nuorten liikunnan turvaamisessa. Urheiluihmisten taas on oltava rohkeita ja innovatiivisia, jotta huippu-urheiluun muodostuu erilaisia rahoitusratkaisuja ja huippujen toimintaedellytykset paranevat, hän miettii.

– Tai sanoisin, että on jopa meidän urheiluihmisten velvollisuus olla rohkeita ja innovatiivisia. Korona muuttaa urheilumarkkinaa ja tulovirtoja peruuttamattomasti.

Jyrki Louhi on huojentunut – pitkä työ Sport Fund -urheilijarahaston pääoman kasaamiseksi on valmis. Seuraavaksi hän pääsee kertomaan rahaston pariin valittujen urheilijoiden nimiä.­

Louhi huomauttaa, että Sport Fundin rahalla on ”luomiskerroin”.

– Raha käytetään pääasiassa kotimaassa urheilijoiden erilaisiin hankintamenoihin. Jos raha käytetään oikein, se mahdollistaa, että urheilijaosakeyhtiöistä tulee vientituotteita ja nämä hakevat ulkomailta palkintorahoja, jotka tulevat Suomeen.

– Kymmenen vuoden päästä pystymme kertomaan melko tarkasti, paljonko rahaa Sport Fund on jättänyt kansantalouteen vero- ja muina kertymin. Voin arvioida, että alkupääoma on tällä aikavälillä hyvin lähellä tuplaantumista, Louhi sanoo.