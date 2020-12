Suoratoistopalvelut ovat kasvattaneet räjähdysmäisesti selostettavien urheilulähetysten määrää. Selostajien uusi innokas sukupolvi törmää ilmiön raadollisempaan puoleen törkypalautteissa sekä taskurahaksi kelpaavissa palkkioissa.

Tervetuloa Suomen Monte Carloon, welcome to Monte Carlo, Finland!

Selostaja Ville Rusanen rummuttaa selostuksen alkutahteja kansainvälisillä mausteilla. Alkamassa on Suomi-sarjan jääkiekko-ottelu Järvenpään Haukkojen ja JHT Kalajoen välillä, mutta Rusanen maalailee kuin olympiafinaalin tunnelmia.

Päivällä 27-vuotias selostaja on puurtanut pitkän päivän siviilityössään helsinkiläisen pienpanimon olutmyyjänä, mutta nyt on jälleen aika antaa aikaa harrastukselle, jonka alkulähteet ovat rakkaudessa urheiluun sekä kiintymyksessä kotiseuraan.

Rusasen päätyminen selostuskoppiin oli sattumien summa. Paljon jäähallilla aikaansa viettänyt järvenpääläinen oli seurannut läheltä Suomi-sarjaan nousseen Haukkojen otteita ja tunsi seurasta väkeä. Nämä suhteet johdattivat Rusasen lopulta selostuskoppiin ja suoran lähetyksen maagiseen tunnelmaan.

– Sarjanousun ansiosta Haukkojen pelejä alettiin näyttää Elisan Fanseat-palvelussa, ja seuran oli löydettävä selostaja. Minut tiedettiin sanavalmiiksi kaveriksi, ja ehkä sen takia joku keksi ehdottaa hallilla pyörinyttä jätkää selostushommiin. En sitten osannut kieltäytyäkään, nykyisin Ruutu-palvelussa myös jalkapallon Kakkosta selostava Rusanen muistelee.

Ville Rusanen työskentelee päivät pienpanimossa ja istuu illat selostuskopissa.­

Suoratoistopalveluiden myötä urheilulähetysten tarjonta on kasvanut räjähdysmäisesti, ja ilmiö on luonut myös runsaasti työ- ja oppimismahdollisuuksia täysin uudelle selostajapolvelle.

Lähetysvirtaa läpikäydessä huomaa nopeasti, että tulokkaiden työskentelyä leimaa ennakkoluulottomuus ja omaleimainen ulosanti.

– Alussa varmasti jokaista vähän jännittää, se on ihan selvä. Hyppäsin puikkoihin ilman mitään media-alan koulutusta tai kokemusta, vaikka pohjatietämys selostettavista lajeista oli kunnossa. Sain heti alusta saakka hyvää palautetta, mikä tietysti ruokki itseluottamusta ja toi uskoa tekemiseen, Rusanen muistelee.

Pienillä resursseilla tehdyt lähetykset alasarjoista ovat tarjonneet uusille selostajille oivan kasvuympäristön sekä mahdollisuuden kollegoista erottuvan selostusidentiteetin löytämiseen. Ei siis ihme, että välillä laveallakin pensselillä selostuksissaan maalaileva Rusanen on noussut todelliseksi alasarjojen kulttiääneksi.

Rusasen mukaan maaperä puhetyön kehittymiselle on ollut monellakin tapaa hedelmällinen, vaikka ympärillä ei ole kunnon tuotantotiimiä.

– Näissä tuotannoissa selostajalla on melko vapaat kädet toteuttaa itseään ilman ohjailevaa taustapirua tai niskaan hengittäjää. Se helpottaa myös oman luontaisen tyylin löytämistä, ja ainakin itseni kohdalla se on tarkoittanut tietynlaisen lennokkuuden sekä rentouden esiin pääsyä.

Nuutti Vihtilä työpisteessään Helsingin Pasilassa.­

Urheilijoiden tavoin selostajien on mahdollista ponnahtaa alasarjoista nopeasti aiempaa kirkkaampiin valoihin. Viasatin kanaville NHL:n ja KHL:n otteluita selostava Nuutti Vihtilä, 25, aloitti uransa parikymppisenä Heinolan Peliittojen Mestis-otteluiden selostuskopista, joka tarjosi oivan kasvualustan kohti suurempia areenoita.

– Menin selostushommien alkuvaiheessa opiskelemaan Laajasalon opistoon urheilutoimittajaksi, ja päädyin sitä kautta Viasatille työharjoitteluun. Sain siten ovea raotetuksi isoon taloon, ja myöhemmin he sitten kiinnittivät minut pysyvästi mukaan. Kaikki on tapahtunut lopulta hyvinkin nopeasti, Vihtilä kertoo.

Nykyisin lähes 80 ottelun vuositahtia selostava Vihtilä myöntää, että kehitys alkuaikojen suorituksista tähän päivään on ollut valtava. Nuoren selostajan rutiini on kasvanut ja myös tapa valmistautua otteluihin on kehittynyt.

Vihtilän mukaan ennakkotyöt ja joukkueiden taustaselvittelyt ennen selostusta vievät useasti enemmän aikaa kuin itse peli. Tämän prosessin opetteluun alempien sarjojen selostukset ovat olleet Vihtilälle tärkeä oppikoulu.

– Olen ollut onnekas, sillä minulla on ollut Antti Mäkisen kaltaisia selostajia lähellä, ja olen voinut ammentaa heiltä oppia. Myös jatkuva omien selostusten jälkianalysointi sekä uudelleen läpikäyminen ovat kehittymisen avain. Selostajan taidot jalostuvat kokemuksen myötä, mutta myös omasta tyylistä on tärkeä pitää kiinni, sillä tässä työssä ei voi esittää ketään muuta.

–Olisi tietysti upeaa päästä selostamaan paikan päälle Pohjois-Amerikkaan: Stanley Cupin finaalit ovat varmasti jokaisen lätkäselostajan haavemaa, Nuutti Vihtilä sanoo.­

15 euroa ja makkaraliput.

Vihtilä muistelee ensimmäisistä selostuksista saatuja palkkioita nyt hymyillen. Moni aloitteleva selostaja tekeekin hommia kirjaimellisesti ”rakkaudesta lajiin”. Korvaus valmisteluista ja itse selostuksesta jää usein käytännössä olemattomaksi suhteessa siihen, että selostaja laittaa itsensä maalitauluksi avoimelle ja usein anonyymille arvostelulle.

– Nuorille selostajille riittää varmasti aluksi se, että he saavat mahdollisuuden ja pääsevät kokeilemaan siipiään. Tuolloin korvauksilla ei ole niin merkitystä, eikä selostuksista saa välttämättä euroakaan rahaa. Ympäristö on silti aika ankara, sillä esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa alustoja lynkkaamiselle. Se, että laitat itsesi alttiiksi törkypalautteelle käytännössä ilman korvausta, voi olla aika kovakin paikka, Vihtilä kertoo.

Myös Rusanen nostaa esiin alan raadollisuuden korvausten ja palautteen välisen ristiriidan suhteen.

– Itse olen päässyt aika vähällä, mutta tiedän, että varsinkin somemaailma voi olla aika julma. Puskista huutelut voivat romuttaa monen selostajan urapolun heti kättelyssä. Minulle selostaminen on vahvasti paikallisen seuran tukemista ja harrastustoimintaa, joten en osaa harmitella sitä, ettei tällä rikastu.

Palaute voi toki olla myös inspiroivaa ja kannustavaa. Rusanen aloitti erään klassikkoselostuksensa menneeltä kesältä mukailemalla ”Isä meidän” -rukousta ennen jalkapallon Kakkosen ottelua.

Tempaus sai paljon huomiota, kun pätkä selostuksesta alkoi kiertää eri alustoilla.

Yksi palaute jäi Rusaselle erityisesti mieleen.

– Sen selostuksen jälkeen viestejä tuli normaalia enemmän, toki ihan positiivisessa hengessä. Myös rippikoulupastorini otti yhteyttä, mikä oli tietysti ihan loistavaa, Rusanen naurahtaa.

Suorataistoselostajien ilmiössä on vahva paikallisuuden leima, sillä mikin takana olevalla henkilöllä on usein jonkinlainen seurasidonnaisuus kotijoukkueeseen. Rusasen mukaan myös niin sanottujen paikallisselostajien on huomioitava objektiivinen ote, vaikka välillä kotijoukkueen onnistuessa desibelit saattavatkin nousta.

– Täytyy muistaa, että lähetyksien katsojista usein jopa enemmistö on vierasjoukkueen kannattajia. Pyrinkin huomioimaan molempien joukkueiden edesottamuksia, ja nostamaan esille myös vierailijoiden pelaajia. Uskon, että yleisö ymmärtää asetelman, eikä odota jalkapallon Kakkosen otteluun mitään kiertävää selostajaa toiselta puolelta Suomea.

Suoratoistopalveluista löytyy myös selostajia, jotka katsovat pelejä aidosti ja peittelemättä kotijoukkueen näkövinkkelistä. Ruutu-palveluun Kempeleen Kirin miesten superpesisotteluiden fanikameralähetyksiä selostava Iiro Åman uskoo, että tämäkin lähtökohta on hyväksyttävää, jos selostustyön laatu on hyvällä tasolla ja puheesta välittyy kunnioitus molempia joukkueita kohtaan.

– Kyseessä on nimensä mukaisesti fanikamera, ja selostamme peliä KeKi-lasit päässä. Se ei kuitenkaan estä meitä huomioimasta vierasjoukkueen hyviä suorituksia sekä tekemästä pelaajanostoja molemmista ryhmistä. Tämän tyylisestä tasapuolisuudesta olemme saaneet kiitosta myös vierasfaneilta, Åman kertoo.

Iiro Åman ja Juha-Matti Ranta eivät peittele sitä, että ovat Kempeleen Kirin miehiä.­

Åman on selostanut pelejä yhdessä kommentaattori Juha-Matti Rannan kanssa. Kaksikolla on läheinen suhde kempeleläisseuraan, sillä Åman on joukkueen entinen pelaaja ja Ranta toimii Kirin pesäpallojaoston puheenjohtajana.

– Meillä sykkii Juskun kanssa rinnassa KeKi-sydän, ja tämä selostustyö on itselleni yksi tapa antaa seuralle jotain takaisin siitä, mitä olen yhteisöltä saanut. Olen kasvanut seuraan kiinni, ja pystyn nyt tässä uudenlaisessa roolissani tarjoamaan pienen panokseni siihen, että KeKi pystyy kehittymään myös kentän ulkopuolella.

Siviilityössään luokanopettajana toimiva Åman on päässyt maistamaan harrastuksessaan myös julkisen tehtävän karumpaa puolta. Vaikka Kempeleen fanikameraselostukset olivat yksi kuluneen pesiskesän puheenaiheista, on Åmankin saanut osansa törkypalautteista.

Nimimerkin takaa tietenkin.

– Olitte eilen yhtä paskoja kuin KeKi kentällä, todella puolueellisia kotiinpäinvetäjiä!!!

– En ole pitkään aikaan enää seurannut aktiivisesti Twitteriä, joten en ole ihan perillä kaikista palautteista. Eräänä ottelun jälkeisenä aamuna huomasin kuitenkin puhelimeen yöllä tulleen Instagram-viestin tekaistulta nimimerkiltä. Palaute oli negatiivissävytteinen, mutta eivät tuollaiset puskasta huutelijat minun selostustyöhöni vaikuta. Ei se silti mukavalta tuntunut, Åman myöntää.

Juttuun haastatellusta selostajatriosta Vihtilällä on taustaa urheilujournalismin opiskelusta, mutta Rusanen ja Åman ovat ”itseoppineita” sanataiteilijoita.

Selostuskoulutus ja tai oikeastaan sen puute onkin keskeinen puheenaihe alan tulevaisuudennäkymissä, sillä selostajien määrät ovat hurjassa kasvussa, mutta suoraa alan koulutusta on tarjolla vähän.

– On selvää, että selostajakoulutukselle olisi paikkansa. Alalle on tullut paljon uusia tekijöitä, jotka varmasti mielellään kehittäisivät omaa ammattitaitoaan opiskelemalla. Toivottavasti tulevaisuudessa heille on tarjolla enemmän mahdollisuuksia, kertoo Haaga-Helian urheilujournalismin koordinaattori Esko Hatunen.

Vaikka selostustaidot kehittyvät selostamalla, näkee Hatunen opinnoissa ison mahdollisuuden ammattitaidon sekä journalistisen yleissivistyksen laajentamiseen.

Asiantuntijan mukaan selostaminen on paljon muutakin kuin kerrontaa siitä, mitä kentällä tapahtuu ja mikä on tilanne.

– Uuden polven selostajilla on yleensä kova intohimo ja lajispesifinen osaaminen tekemiseen. Opiskelun avulla olisi mahdollista laajentaa urheilusivistystä sekä ennen kaikkea harjoitella kerronnallisiin ja dramaturgisiin seikkoihin liittyviä asioita. Näiden perustaitojen pohjalle rakennetaan sitten selostajan omaa ilmaisutapaa ja tyyliä, Hatunen esittelee.

Hatusen mukaan selostajan on aina kunnioitettava kohdeyleisöään. Uuden sukupolven tavaramerkkinä olevasta huutamisesta Hatunen ei suuresti innostu.

– Hyvä selostaja on läsnä ja pitää mielessään, kenelle lähetystä tehdään. Olen suvaitsevainen, mutta välillä tuntuu, ettei niin merkityksetöntä alasarjaottelua ole, ettei selostaja ala jossain vaiheessa huutaa. Heittäytyä pitää ja saakin, mutta selostaja ei ole lähetyksen päätähti.

Selostajat allekirjoittavat Hatusen näkemyksen liiallisen huutamisen suhteen. Vihtilän mukaan ylenpalttinen meuhkaaminen vie terän itse sanomalta, vaikka erilaisia tehokeinoja onkin lupa käyttää rohkeasti.

– Oma tyylini on varmasti sellainen yhdistelmä asiallisuutta ja lennokkuutta. Selostustyössä pitää olla hyvä tilannetaju ja aistia ne hetket, kun on paikka revitellä. Silloin ääni saattaa nousta ihan luonnostaankin, mutta mikään itsetarkoitus huutaminen ei saa olla, Vihtilä painottaa.

Åmanin mukaan hyvän selostaja jättää tilaa myös kuvalle ja katsojan aisteille.

– Jenkkifutista selostava Mika Laurila on tässä mielessä esikuvani. Hänellä on valtava tietotaito lajista, mutta ennen kaikkea hänen selostuksensa etenevät upealla rytmillä. Hehkutetaan, kun on sen paikka, mutta aistitaan myös rauhallisempaa kerrontaa vaativat tilanteet, ja annetaan kuvan puhua puolestaan. Tämä pitää kerronnan monipuolisena ja katsojan otteessaan, Åman kiittelee.

Mika Laurila on monen uuden polven selostajan esikuva.­

Siinä missä urheilijat haaveilevat NHL:sta tai Valioliigasta, myös selostajilla on unelmia. Taivas tuntuu löytyvän otteluista, joissa panokset ovat suurimmillaan.

– Tavoitteena on tietysti kehittyä päivä päivältä paremmaksi ja ottaa sen kautta askeleita eteenpäin. Olisi tietysti upeaa päästä selostamaan paikan päälle Pohjois-Amerikkaan: Stanley Cupin finaalit ovat varmasti jokaisen lätkäselostajan haavemaa. Tiedostan kuitenkin, että sinne on pitkä tie kuljettavana, Vihtilä kertoo.

Sarjataso tai ottelun panos ei ole kuitenkaan selostajalle kaikki kaikessa. Peli imee myös selostajan mukaansa, vaikka työpiste ei ole Madison Square Gardenin piippuhyllyllä.

– Totta kai välillä ajatus lentää isommillekin selostusareenoille. Toisaalta haluan pitää mielessäni, mistä kaikki sai alkunsa, ja olla kiitollinen tähänastisista mahdollisuuksista. Ja siitä, että ihmiset jaksavat kuunnella, kun välitän heille tunnelmia otteluista. Pelistä tai sarjasta riippumatta se on paras palkinto mitä tästä hommasta voi saada, Rusanen korostaa.