Ovatko tässä kaikkien aikojen selkälihakset? ”Da Bull” vakuuttavassa kunnossa Mr. Olympiaan

George Peterson on useana vuonna niittänyt mainetta Mr. Olympia -tapahtumassa.

Kehonrakennuksen supertapahtuma Mr. Olympia julkaisi Instagram-tilillään videon täysin käsittämättömistä selkälihaksista.

– Lähes kaikki sen jo tietävät, mutta kaiken varalta. Da Bull on tulossa, videon yhteydessä lukee.

Da Bull on kehorakentaja George Peterson III:n lempinimi. Peterson on napannut kolme kolmossijaa Mr. Olympian Classic Physique -sarjassa, mutta osallistuu tänä vuonna 212-sarjaan, joka on tarkoitettu lyhyemmille kehonrakentajille.

Peterson, 36, on noin 170-senttinen ja painaa noin 86 kiloa. Kuvien perustella hän näyttäää massiiviselta ennen perjantai-illan 212-finaalia, ja kehonrakennusfanit odottavat hänen debyyttiään uudessa sarjassa innolla.

Mr. Olympia tapahtumaan Orlandossa, Yhdysvalloissa, osallistuu myös kaksi suomalaista. Minna Pajulahtii kisaa Fitness- ja Noora Mähönen Bikini Fitness -sarjassa.