Gladiaattoreista tuttu ”Suomen lihaksikkain nainen” valmiina kehonrakennuksen supertapahtumaan – sai yllättävän kutsun entiseltä suurlähettiläältä

Minna Pajulahti nousee perjantaina Mr. Olympia -suurtapahtuman lavalle.

Suomen fitnesstähti Minna Pajulahti, 39, valmistautuu parhaillaan kauden pääkoitokseen. Pajulahti selvitti aiemmin tiensä lajin supertapahtumaan, Mr. Olympia -viikonloppuun. Hänen sarjansa, Fitness Olympian, finaalit käydään perjantaina Orlandossa, Yhdysvalloissa.

Pajulahti kertoi Instagram-tilillään, että hän on valmistautunut Mr. Olympian lavalle Meksikossa, Bruce Oreckin tiluksilla. Oreck on entinen Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläs ja kova kehonrakennuksen harrastaja.

– Minulla on niin upeita ihmisiä ympärilläni. Kun Bruce Oreck lähetti viestin, että voisin viettää viimeiset viikkoni ennen Mr. Olympian lavalle astumista hänen luonaan, en saattanut uskoa sitä! En usko, että voisi olla parempaa paikkaa maailmassa tässä tilanteessa. Alue on täysin yksityinen ja täällä on oma kuntosali. Lisäksi saan olla uskomattomien ihmisten ympäröimänä, Pajulahti kirjoitti Instagram-päivityksessään pari viikkoa sitten.

Oreckin kuntosalilta on tihkunut Pajulahden sosiaaliseen mediaan myös kuvatodisteita kovasta kisakunnosta.

Pajulahti aikoo esittää Orlandossa pääosin samoin ohjelman, jolla hän voitti syksyllä pro-kisan Espanjan Alicantessa. Rutiinia on inspiroinut Arnold Schwarzeneggerin Terminaattori-elokuva ja sen soundtrack.

– Arnold on esikuva meille kaikille, Pajulahti kertoi Muscular Development -lehden YouTube-haastattelussa.

Tuoreimmassa julkaisussaan Pajulahti kertoo saapuneensa kisapaikalle Orlandoon valmentajansa Alina Popan kanssa.

Pajulahti kilpaili Fitness Olympiassa myös viime vuonna, jolloin hänen sijoituksensa oli 13:s.

Tänä vuonna tapahtumassa nähdään suomalaisista myös Noora Mähönen, joka kilpailee Bikini Olympia -sarjassa.

Pajulahti muistetaan myös MTV:n ohjelmasta Gladiaattorit, jossa hänen hahmonsa nimi oli Barbi.