Harvinainen vuoden 1952 olympiasoihtu myytiin huutokaupassa hyvällä summalla – mutta sääntö-Suomi perui kaupan

70 000 euron kauppa on peruutettu.

Helsingissä järjestettiin vuoden 1952 olympialaiset. Huutokaupan soihdun alkuperäinen omistaja on yksi 1952 olympiakisojen järjestelytoimikunnan jäsenistä, Eino Rantanen.­

70 000 eurolla viime lauantaina Holmaston verkkohuutokaupassa myyty harvinainen olympiasoihtu vuodelta 1952 pysyy Suomessa.

Soihdun ostaja oli ulkomaalainen. On todennäköistä, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle esineelle ei heru maastavientilupaa. Sen vuoksi kauppa on peruutettu.

Museoviraston asettama väliaikainen maastavientikielto esti olympiasoihtukaupan myös vuosi sitten. Silloin esineen hinta nousi kahden yhdysvaltalaisen keräilijän kilvoittelun seurauksena peräti 195 000 euroon.

Vuoden 1952 olympiasoihtuja valmistettiin aikoinaan vain 23 kappaletta – 16 hopeasta ja seitsemän hopeoidusta messingistä. Kyseinen soihtu on yksi seitsemästä.­

Olympiasoihdun huutokauppaan asettaneen Rantasen perikunnan edustaja Juha Rantanen, 61, suhtautui tyynesti käänteeseen, jonka viime lauantaina järjestetty huutokauppa toi.

– On tässä vielä karenssiaika, joka on viikon huutokaupan päättymisestä. Siellä myymättä jääneiden esineiden ostaminen on mahdollista minimihintaan (70 000 euroa), hän summasi.

– Kotimaisen ostajan löytyminen on siihen hintaan käsittääkseni mahdollista. Suhtaudun jatkoon avoimin mielin. Olen koko ajan tiennyt ja minulle on myös kerrottu, että tämä on pitkä prosessi.

– Niiden suomalaisten, joille olen olympiasoihtua ihan läheltä esitellyt, kasvojen väri on vaihtunut kertaheitolla. Vielä sille ei ole silti löytynyt Suomesta ostajaa.

Mikäli olympiasoihtu ei mene kaupaksi tällä viikolla, se tuskin esiintyy ainakaan ihan heti missään huutokauppalistalla.

– Katsomme rauhassa, että mitä teemme. Eihän tässä ole mistään kilkattimesta kyse. Olen joka tapauksessa ylpeä, että meillä on tällainen soihtu.

Muualla maailmassa vastaavan olympiasoihdun hinta on noussut selvästi korkeammalle kuin Suomessa järjestetyissä huutokaupoissa.

Rantanen kertoo lukeneensa uutisen, jonka mukaan samanlainen soihtu oli myyty joitakin vuosia sitten Pariisissa peräti 389 000 eurolla.