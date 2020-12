Koronan vaikutukset näkyvät riipaisevalla tavalla – moni lapsi voi menettää harrastuksensa kokonaan: ”Jos on jo ruoasta ja vaatteista nipistetty...”

Lapsiperheiden taloudellinen hätä koronaepidemian aikana on kasvanut.

– En kai minä joudu lopettamaan? miettivät tänäänkin monet lapset ja nuoret.

Yhä useampi lapsi tai nuori on vaarassa joutua luopumaan harrastuksistaan.

Avun tarve on kasvanut rajusti. Tämä käy selväksi haastattelemalla harrastustoimintaan tukia myöntävien järjestöjen edustajia.

Vähävaraisten lapsiperheiden eteen työskentelevän Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila kertoo tuoreen esimerkin.

– Eräs isä laittoi sähköpostia, että on vaikeaa. Hän kertoi, että perhe haluaa pitää viimeiseen asti kiinni harrastuksista, mutta elämä on mullistunut. Jos on jo ruoasta ja vaatteista nipistetty, seuraavaksi on pakko nipistää harrastuksista.

SOS-Lapsikylä tukee kouluikäisten harrastuksia syksyllä 2018 käynnistetyn Unelmista totta -projektinsa avulla.

– Avun tarve on todellakin kasvanut. Selkeästi näkyy, että perheissä on tapahtunut yllättäviä taloustilanteiden heikkenemisiä. Tällöin lapsen harrastus on usein liipaisimella, sanoo SOS-Lapsikylän projektisuunnittelija Päivi Häikiö.

Koronarajoitukset ovat keväästä lähtien asettaneet merkittäviä esteitä ja haasteita aikuisten harrastuksille sekä ammattilaisurheilulle.

Vaikka lasten ja nuorten harrastustoiminta on rajoitusten puolesta saanut kevään jälkeen jatkua normaalimmin, voi harrastaminen loppua kuin seinään perheen talousvaikeuksien vuoksi.

Pääkaupunkiseudulla jalkapalloseurassa joukkueenjohtajana toimiva Riikka Marttinen nosti huolenaiheen esille Facebookin Liikunta-alan ammattilaiset -ryhmässä.

– Olen selvitellyt harrastustuen mahdollisuuksia täällä Helsingissä, mutta lähes kaikki haut ovat päättyneet lokakuussa tai lopetettu tältä vuodelta. Koronan takia varmaan kysyntää on ollut normaalia enemmän. Paljon on lahjakkaita pelaajia, jotka eivät ilman tukea ehkä voi jatkaa harrastusta, Marttinen kirjoitti.

Marttinen kertoo IS:lle aloittaneensa äskettäin joukkueenjohtajana B-juniori-ikäisten (alle 17-vuotiaat) kilpatason joukkueessa.

Kyse on hieman pienemmästä seurasta, jonka kautta monilla pelaajilla voisi olla mahdollisuus edetä urallaan. Toisaalta tuoreella joukkueella ei ole samanlaista talouspuskuria, jos joku ei vaikkapa kykene maksamaan kuukausimaksujaan.

Marttinen on käynyt mielessään pysäyttäviä, eettisiä pohdintoja.

– Milloin täytyy sanoa vanhemmille, että tämä ei ole oikea joukkue teille? Ennen sitä haluan kuitenkin selvittää kaikki keinot, miten voidaan tukea lapsen harrastuksen jatkumista.

Hostila sanoo, että Hope ry:n nettihakulomake on tällä hetkellä kiinni, koska joulun alla hakemuksia ei ehditä käsitellä. Heiltä perheet voivat kuitenkin sähköpostitse anoa harrastustukea ympäri vuoden.

Keväällä Hope ry:lle ei hakemuksia juuri tullut, koska myös lasten ja nuorten harrastustoiminta oli koronarajoitusten vuoksi pysäytettynä. Syksyllä hakemuksia on tullut kuitenkin sitä vauhtia, että Hostilan arvion mukaan tämän vuoden hakemusmäärä on vähintään yhtä suuri kuin edellisenkin.

– Syksy on ollut aivan selvästi normaalia vilkkaampaa. Se näkyy harrastustoiminnan tukihakemusten määrässä, mutta myös esimerkiksi vaateavun tarpeessa.

Eveliina Hostila Hope ry:stä kertoo, että koronaepidemian vaikutukset etenkin jo ennestään vähävaraisten perheiden arkeen ovat merkittäviä.­

Muun muassa jalkapalloseuroissa rahan tarve on juuri tällä hetkellä suuri. Juniorijoukkueet ovat kokoontuneet valmistautumaan tulevaan kauteen.

– Suuremmissa seuroissa voi olla rahastoja, joista perheet pystyvät hakemaan tukea. Tällä hetkellä tarve on kuitenkin suurempi ja seurojen keinot vähissä, jos perhe tarvitsee säännöllistä tukea, huomauttaa Marttinen.

Anita Salonen Tukikummit-säätiöstä kertoo, että epidemian puhjetessa hakemusmäärä väheni, kun perheiden piti huolehtia muusta arjesta. Syksyllä hakemusten määrä on lähtenyt kasvuun.­

Anita Salonen Tukikummit-säätiöstä kertoo saman havainnon kuin Hope ry:n Hostila: keväällä oli hiljaista, mutta joulua kohden mennessä avun tarpeeseen on herätty useissa perheissä.

Ja pahin voi olla vasta edessä.

– Tämä voi mennä, kuten talouden heikkenemiset aiemminkin. Koronan takia tänä vuonna on voinut saada esimerkiksi pankkilainaan helpotuksia. Pitkällä aikavälillä seuraukset voivat olla vielä kovempia työttömyys- ja lomautusjaksoineen, Salonen epäilee.

Seurojen mahdollisuudet tukea harrastajiaan ovat entistä vähäisempiä korona-aikana. Monin paikoin seurat eivät saa yhtä helposti tukea yrityksiltä, eivätkä ne ole pystyneet järjestämään tapahtumia tai turnauksia – perinteisiä juniorijoukkueiden ansaintakeinoja.

– Tällä hetkellä niitä tärkeitä sijoituskohteita yhteiskunnassa on niin paljon, Marttinen myöntää.

– Mutta murrosikäiset lopettavat harrastuksen herkästi. Kuinka tärkeää harrastusten jatkuminen olisikaan esimerkiksi nuorten mielenterveydelle. Joten on tämä liikuntaharrastuskin tärkeä sijoitus monella tapaa, hän jatkaa.

Häikiö SOS-Lapsikylästä on havainnut, että suurimmassa vaarassa lopettaa harrastuksensa ovat ne, jotka harrastavat vähemmän tavoitteellisesti, kerran tai kaksi viikossa.

– Maksuttomalla toiminnalla olisi valtava merkitys lapsen osallistamiselle ja yhdenvertaisuudelle. Pääasia, että lapsi saisi harrastaa sitä, mikä on mieluisaa ja motivoivaa, mutta usein kustannukset tulevat esteeksi, Häikiö harmittelee.

Projektisuunnittelija Päivi Häikiö kertoo iloitsevansa hetkistä, jolloin SOS-Lapsikylä löytää lapsen tai nuoren, jolle he pystyvät mahdollistamaan uuden harrastuksen.­

Suomessa harrastustoimintaa tukee myös Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä elämälle -ohjelma.

– Hakemusmäärät vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti ja vuoden 2020 lukuja ei ole vielä raportoitu, mutta yleisellä tasolla voi sanoa, että tukihakemuksia on tullut tänäkin vuonna paljon ja monessa perheessä taloudellinen tilanne on vaikea, kommentoi Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Aino Sarkia.

Joutuupa lapsi tai nuori luopumaan harrastuksestaan sitten perheen taloustilanteen tai muun syyn vuoksi, ovat vaikutukset välittömiä ja näkyviä.

– Pelastakaa Lapset teki keväällä 2020 kyselyn, jolla selvitettiin 13–17-vuotiaiden ajatuksia muun muassa korona-arjesta. Kysely tehtiin huhtikuussa, jolloin oli erilaisia rajoitustoimia ja koulut olivat siirtyneet etäopetukseen. Lasten ja nuorten vastauksissa näkyivät muutokset vapaa-ajan mahdollisuuksissa. Vastaajat kertoivat myös kaverisuhteiden ylläpitämisen vaikeudesta ja yksinäisyyden tunteista, mihin myös harrastusten katkot ovat saattaneet osaltaan vaikuttaa, Sarkia kertoo.

Pelastakaa Lapset ry:n Aino Sarkia kiittää yksityishenkilöitä ja yrityksiä, jotka ovat tukeneet järjestön toimintaa lahjoituksin haastavana koronavuotena.­

– Keräämme parhaillaan käynnissä olevalla Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksellä varoja myös Eväitä Elämälle -ohjelman rahoittamiseen ensi vuonna. Joulukeräyksen tuotoilla on suora vaikutus siihen, missä laajuudessa pystymme ensi vuonna harrastustukea jakamaan.

Sekä Tukikummit-säätiössä että SOS-Lapsikylässä on tehty positiivinen havainto.

– Monet yritykset ovat löytäneet kanavan ja haluavat auttaa lapsia. Sosiaalinen auttaminen on voimissaan, Häikiö iloitsee.

Joukkueenjohtajana toimiva Marttinen sanoo tekevänsä parhaansa, että talousvaikeuksien kanssa painiskelevat perheet saisivat tietoa avun mahdollisuuksista. Myös niitä on, jotka eivät halua syystä tai toisesta kääntyä esimerkiksi avustusjärjestöjen puoleen.

– Yritän tehdä perheille ainakin esittelypaketin, jossa kerrotaan, että miten ja mistä voi hakea tukea.