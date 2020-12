Kehonrakentajalta kysyttiin, ovatko naiset kiinnostuneet hänestä bodaamisen takia – teki ironisen havainnon

Kehonrakennuksen supertähti Chris Bumstead, 25, kertoi kokemuksistaan rakkauden maailmassa.

Tähtikehonrakentaja Chris Bumsteadille kysyttiin Generation Iron -sivuston videolla, onko hän ”saanut bodaamisen avulla paljon naisia”. Sivuston toimittajan mukaan monet kehonrakentajat aloittavat treenaamisen juuri seuransaanti mielessään.

– On hassua, että ihmiset ajattelevat treenaavaansa ja yrittävänsä sitten saada tyttöjä. He haluavat kasvattaa sixpackin ja lihaksia, joita esitellä. Sitten he hurahtavat liikaa salilla käyntiin. Treeni menee liian pitkälle ja ihminen kasvaa liian isoksi. Voin luvata, että suurin osa naisista ei pidä kehonrakentajista, Bumstead kertoi omasta kokemuksestaan.

– Jos on liian iso ja lihaksikas, naiset pitävät vähän ällöttävänä. Jos on hoikka, he pitävät liian hoikkana.

Bumstead, 25, kertoo tunteneensa naisia, jotka pitävät häntä täydellisenä kilpailukauden ulkopuolella, kun hänen kehossaan on rasvaa.

– Kun olen viikon päässä esiintymisestä vatsalihakset tikissä ja verisuonia joka puolella, he pitävät sitä ällöttävänä, liiallisena. En pidä tuosta, he sanovat. Joten on hassua, että asia, jota alkoi tehdä siksi, että saisi naisia, ajaakin heidät pois, Bumstead sanoi.

Kanadalainen Bumstead, joka on 185 senttiä pitkä ja painaa yli sata kiloa, voitti Mr. Olympia -kisan Classic Physique -sarjan viime vuonna. Kehonrakennuksen suurtapahtuma järjestetään jälleen ensi viikonloppuna Las Vegasissa, ja Bumstead on itseoikeutetusti osallistujalistalla.