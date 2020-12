Kommentti: 37 vuotta liikunnanopettajana toiminut Ari ei yllättynyt Move-mittausten tuloksista – ”Oppilaat eivät uskalla laittaa itseään äärirajoille”

Koululaisten Move-mittaukset pitäisi aloittaa jo ensimmäisellä luokalla, jotta lasten liikkumattomuuteen voitaisiin puuttua ajoissa, kirjoittaa Juha Kanerva.

Ari Pelkonen on opettanut liikuntaa 37 vuotta ja toiminut pitkään Suomen squashliiton valmennustehtävissä.­

”Kotoisilla ja kansainvälisillä kilpakentillä urheilussa ja voimailuissa saavutettujen voittojen ja yksityisten huipputulosten perusteella elettänee meillä yleensä sellaisessa omahyväisessä käsityksessä, että koko kansamme on fyysillisesti voimakasta sukukuntaa. Tämä on kuitenkin kokonaisuuteen nähden täydellinen harhaluulo, suuri illusioni, itsepetos, joka lopulta voi käydä kohtalokkaaksi, ellei ajoissa ymmärretä tehokkaasti puuttua epäkohtiin niissä laajoissa piireissä, missä juuri lasten ja nousevan nuorison keskuudessa vallitsee suoranainen kurjuus.”

Yllä oleva ei liity koululaisten tuoreeseen Move-mittaukseen, jolla tutkitaan fyysistä toimintakykyä. Kyse on armeijan ylilääkärin Väinö Lindénin joulukuussa 1930 Uuteen Suomeen kirjoittamasta kannanotosta lasten ja nuorten ruumiillisen kunnon parantamiseksi.

Lindén esitteli karuja tilastoja. Vuonna 1928 kutsunnoissa hylättiin 40 prosenttia ikäluokasta huonokuntoisuuden takia ja lisäksi joukko-osastoista lähetettiin kotiin 18 prosenttia nuorukaisista. Suurimpana syynä nuorten miesten murheelliseen kuntoon oli huono ravinto.

Kutsunnoissa miesten keskipituus oli 169,5 cm ja paino 63,8 kg. Monet luokiteltiin riisitautisiksi. Termi jäi elämään haukkumasanana vuosikymmenien ajaksi.

Vuonna 2020 suomalaiset lapset ja nuoret ovat monessa suhteessa huomattavasti paremmassa kunnossa kuin heidän ikätoverinsa itsenäisyyden alkutaipaleella. Tämä on pitkälti ravinnon ansiosta. Lindén esitti ilmaisen kouluruokailun järjestämistä: sen toteutuminen vahvisti ja voimisti poikia ja tyttöjä koko loppuelämän ajaksi.

Koululiikunnan merkitys oli vähäisempää. Lapset liikkuivat ja leikkivät arjessa koko ajan. Kouluun hiihtäminen oli luontevaa eikä harrastuksiin menty autolla. Näin oli tilanne vielä 1950-luvullakin. Oma isäni lopetti koulunkäynnin jatkokouluun ja joutui 14-vuotiaan tukkimetsälle isänsä apulaiseksi. Kunnon kartoittamiseen ei Move-mittauksia tarvittu. Ainoa mitta oli juoksujalka (30 cm), joka oli tukkien katkomisessa standardipituus.

Nykyään lapset ovat terveempiä ja elämä on helpompaa kuin agraari-Suomessa, eikä ruoasta ole yleensä pulaa. Mutta samaan aikaan koululaisten fyysinen kunto on heikentynyt olennaisesti, kuten vuosina 2016–2020 tehdyt Move-mittaukset ja varusmiesten Cooper-testin tulokset osoittavat.

Helsingin Steiner-koulussa liikuntaa 37 vuotta opettaneella Ari Pelkosella on perspektiiviä asiaan. Hänen mukaansa oppilaiden kestävyyskunto on romahtanut ja kehonhallintakaan ei ole samaa luokkaa kuin 1980–90-luvuilla kouluja käyneillä.

Pelkonen ei syytä lapsia, vaan on valmis katsomaan peiliin.

– Liikunta ja urheilu ovat varmasti yhtä koukuttavia kuin videopelit. Älylaitteiden käytön yleistyminen on halpa selitys sille, ettemme saa lapsia innostumaan, Pelkonen sanoo.

Hänen mielestään liikunnan ammattilaisten pitäisi keksiä uusia tapoja, joilla lapset saadaan hikoilemaan tavalla, jonka nämä kokevat mielekkääksi. Pelkosen mukaan yhä harvempi oppilas pitää yksilölajeista, joissa mennään ”limitille”.

– Oppilaat eivät uskalla laittaa itseään äärirajoille. Kun alkaa tuntua pahalta, homma tyssää siihen.

” Oppilaat eivät uskalla laittaa itseään äärirajoille. Kun alkaa tuntua pahalta, homma tyssää siihen.

Miksi näin on? Mahtaisiko syy löytyä vanhemmista, jotka suojelevat jälkikasvuaan liian rajuilta leikeiltä ja rohkeilta tempauksilta? Yleistys on raju, mutta niin on vanhempien käytöksessä tapahtunut muutoskin.

Jos isä ja äiti tuijottavat koiraa ulkoiluttaessaan tai lastenvaunuja työntäessään koko ajan kännykkäänsä, millaisen esimerkin he antavat lapselle. Leikkikentällä tuijotetaan puhelinta ja ollaan mieluummin somessa kuin touhutaan oman lapsen kanssa.

Nykynäkymä on siis surullinen, mutta löytyy tästä ajasta jotain hyvääkin. Kymmenen vuotta toiminut Liikkuva koulu -ohjelma on tukenut alakouluikäisten liikunnallista elämäntapaa kaikessa hiljaisuudessa. Sen ohjelmajohtaja Antti Blom onkin yksi merkittävimmistä suomalaisista liikuntavaikuttajista 2010-luvulla.

Liikkuvan koulun tavoitteena on parantaa lasten toimintakykyä kokonaisvaltaisesti, jotta nämä jaksavat keskittyä opetukseen. Urheilusuoritusten mittaaminen jätetään seurojen kontolle. Koulussa liikunnasta pitää kyetä nauttimaan, ja jos tässä onnistutaan, Move-tulosten synkkä trendi saadaan kääntymään.

Jotta muutos parempaan varmistuisi, Move-mittaukset voitaisiin aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Liikunnallinen elämäntapa ei ole itsestäänselvyys kaikissa perheissä. Ekaluokkalaisen kanssa sellaista on helpompi ryhtyä harjoittelemaan kuin murrosikäisen.

Varusteista tai välineistä asia ei ole kiinni. Suurin este niin lasten kuin aikuisten liikkumiselle on ulko-ovi. Korona-aika on osoittanut, kuinka mahtavan liikuntanäyttämön luonto tarjoaa ikään katsomatta.