Squashin arvokisoille yllättävä peliareena – EM-mitalit ratkaistaan kauppakeskus Triplassa

Squashin joukkue-EM:t joudutaan siirtämään keväästä elokuulle 2021.

Triplan kauppakeskuksessa ratkotaan squashin EM-mitaleita elokuussa 2021. Squashia on pelattu aiemmin mm. pyramidien edustalla Egyptissä.­

Suomi järjestää squashin joukkueiden Euroopan mestaruuskilpailut ensi vuonna. Alun perin kisat piti pelata huhti-toukokuun vaihteessa, mutta vallitsevan koronatilanteen takia EM-kisat on päätetty siirtää elokuulle.

– Neuvotteluissa oli mukana kahdeksan osapuolta, ja onneksi uusi ajankohta sopi kaikille, Suomen squashliiton toiminnanjohtaja Mika Monto kertoo.

Yksi osapuolista on kauppakeskus Tripla, joka on EM-kisojen päänäyttämö.

– Kun saimme kisat järjestettäviksi, etsimme paikkaa, jossa ihmiset ovat, eikä niin, että ihmisten pitäisi mennä lajin luo, Monto perustelee yllättävää pelipaikkaa.

Triplan neljännessä kerroksessa on aukio, jonne rakennetaan lasikuutio. Siten pelaajat näkyvät joka puolelle.

– Se on täydellinen paikka turnaukselle, Monto hehkuttaa.

Paikalle pystytetään 300 henkeä vetävä katsomo, johon myydään lippuja. Otteluita voi seurata myös ilman pääsylippua.

– Sinne tulee pop up-ravintola ja parvi, joista näkee kentälle.

Squashin vieminen julkiseen paikkaan ei ole uusi ilmiö. New Yorkissa on vuosittain turnaus, joka pelataan Grand Central Stationilla eli päärautatieasemalla. Bostonissa järjestettiin pitkään turnaus, jonka näyttämö oli maineikas Symphony Hall.

– Kaikkein hohdokkain pelipaikka taitaa olla Gizan pyramidi Egyptissä, Monto sanoo.

Tammikuussa 2017 squashia pelattiin New Yorkin Grand Central Stationilla.­

Gizan pyramidien edustalla pelattiin viime lokakuussa.­

Myös Suomessa on kokeiltu lajin viemistä kansan pariin. Mikkelissä on pelattu turnaus kauppakeskuksessa. Lasikuutio on tuotu kisaa varten Euroopasta rekalla. Samoin tehdään tällä kertaa.

– Talissa on Suomen ainoa lasikuutio, mutta sitä ei voi siirtää, Monto sanoo.

EM-kisojen otteluita pelataan Triplan ohella juuri Talissa.

EM-kisoihin on tulossa 36 joukkuetta ja noin 200 pelaajaa. Koronapandemian toivotaan hellittävän loppukesään mennessä.

– Olemme saaneet THL:ltä arvion, että tautitilanne olisi silloin parempi kuin keväällä, Monto sanoo.

Kisojen onnistumisen kannalta korona on avainroolissa.

– Jos yksikin joukkueen jäsenistä saa positiivisen testin, koko joukkue joutuu karanteeniin.

Ammattipelaaja Olli Tuomiselle squash on elämäntapa.­

Kunnalliset sisäliikuntatilat ovat tällä hetkellä Helsingissä kiinni, mutta squashin suorituspaikat ovat pääosin yksityisissä tiloissa.

– Pelaajat ovat pystyneet harjoittelemaan turvallisuusmääräyksiä noudattaen ihan viime viikkoon asti, Monto kertoo.

Suomen miesten maajoukkueen tunnetuin pelaaja on 41-vuotias Olli Tuominen, joka oli mukana EM-hopeajoukkueessa jo vuonna 1998.