Rugby aiheutti Steve Thompsonille, 42, dementian – ei muista aina edes vaimonsa nimeä: ”Pääni on aivan tyhjä”

Steve Thompson ei elä enää koskaan normaalia elämää.

Englannin maajoukkuetta rugbyssa edustanut Steve Thompson on hälyttävä esimerkki lajin vaaroista, The Guardian kirjoittaa.

42-vuotias hyökkääjä sai urallaan niin paljon päävammoja, ettei hän muista enää edes MM-kultaansa, jonka hän voitti vuonna 2003.

Thompsonilla on todettu varhaisdementia.

– Rugby teki tämän minulle. Jotkut ihmiset tavoittelevat valokeilaa, mutta minä en halua sitä. En ole koskaan halunnut. Eläisin mieluummin vain normaalia elämää.

Hän ei muista lukemiaan kirjoja tai katsomiaan tv-sarjoja. Joskus jopa oman vaimon nimi unohtuu.

– Saatan katsoa Stephiä ja hänen mukaansa pääni on aivan tyhjä. Hän esittäytyy: ”Olen Steph”. Nimi on minulla täysin kadoksissa.

Thompson kärsii myös ahdistuksesta ja paniikkikohtauksista.

120-kiloinen Steve Thompson jakoi kovia osumia myös itse.­

Thompson kertoo, ettei rugbyharjoituksissa piitattu ennen lainkaan, jos joku sai tällin päähänsä.

Pelikaveri Graham Rowntree muistaa rajut vuodet paremmin, The Irish Times kirjoittaa.

– Se on todella huolestuttavaa. Pelasin siihen aikaan ja minullakin oli aivotärähdyksiä. Pelasin Steven kanssa ja häntä vastaan. Hän on ystäväni. Tämä on aivan kamalaa.

Rowntreen mukaan tietoisuus päävammoista ja niiden ehkäisy on kuitenkin parantunut viime vuosina huomattavasti.

Richard Boardman edustaa kahdeksan entisen pelaajan ryhmää, joka on haastanut rugbyn viranomaisia oikeuteen vahingon tuottamisesta.

– Uskomme, että jopa puolella entisistä rugbyammattilaisista saattaa olla neurologisia komplikaatioita, kun he eläköityvät. Se on epidemia, Boardman lataa Sky Sportsin haastattelussa.