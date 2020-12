Kurt, 27, meni malliksi alusvaatekuvauksiin ja päätyi seksivideolle – nyt video 8 vuoden takaa vuodettiin nettiin

Kurt Capewell teki nuoruudessaan pornofilmin miehen kanssa.

Viime päivät ovat olleet raskaita australialaiselle rugbytähdelle Kurt Capewellille, 27.

Internetin pornosivuilla ja keskustelufoorumeilla on alkanut kiertää video, jolla Capewell harrastaa seksiä toisen miehen kanssa.

Pornovideo on tehty vuonna 2013, jolloin Capewell oli nuori, lupaava pelaaja NRL-liigassa. Silloin hän oli myös puuseppä, jolla oli oppisopimus. Hän sai videosta lisätienestiä.

Urheilijaa on aiemmin yritetty kiristää videolla. Silloin hän otti yhteyttä poliisiin.

Nyt, videon vuodettua verkkoon, Capewell varoitti joukkuekavereitaan, että hänestä saattaisi tulla esiin arkaluontoista materiaalia.

Hän jakoi joukkueelleen lähettämänsä tekstiviestin australialaislehti The Daily Telegraphille.

– Hei kundit, varoitan etukäteen, että minusta kiertää video, joka on tehty kahdeksan vuotta sitten. On vaikeaa selittää koko juttua, mutta tarvitsin rahaa ja tein mallintöitä, kun minut houkuteltiin tekemään pornovideo. Tietämättäni he laittoivat miehen toiselle puolelle seinää, tekstiviestissä luki.

– Olen hirveän häpeissäni siitä, mitä olen tehnyt nuorena. Olen joutunut tulemaan asian kanssa toimeen viimeiset kahdeksan vuotta suljettujen ovien takana. Tiedän, että te tuette minua jatkossa, Capewell päätti viestinsä.

Capewell kertoi joukkuekavereiden ymmärtäneen, missä tilanteessa oli ja antaneen hänelle tukensa. Nyt kun joukkue on tietoinen asiasta, hän haluaa varoittaa vielä muita ihmisiä.

Capewell joutui videolle vastattuaan mainokseen, jossa haettiin malleja urheilu- ja alusvaatteille. Hän allekirjoitti sopimuksen, jonka yksityiskohtia ei lukenut, ja tuli luovuttaneeksi kuvien oikeudet pois. Kuvaukset etenivät ensin alastonkuviin ja sitten seksiin.

– Viestini nuorisolle on, että olkaa varovaisia, jos teille tarjotaan rahaa kuvauksista. Minun piti oppia kantapään kautta. Toivon, ettei muiden tarvitse käydä läpi sitä, mitä minä jouduin kestämään, Capewell kommentoi The Daily Telegraphille.

Capewell edustaa Penrith Panthersin joukkuetta. Hän on pitkäaikaisessa parisuhteessa naisen kanssa.