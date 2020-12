Espoo perui poikajoukkueen salivuorot – taustalla 8–9-vuotiaiden tyttöjoukkueen kanssa revennyt riita

– Poikajoukkueen olisi pitänyt väistyä pesäpalloilijoiden tieltä, Espoon liikuntajohtaja tulkitsee kahteen rikosilmoitukseen johtaneita tapahtumia.

Riita salivuoron käyttöoikeudesta roihahti Kannusillanmäen liikuntahallilla. Nyt poikajoukkueen vuoro hallilla on peruttu.­

Espoo otti tiukan kannan riitaan 8–9-vuotiaiden pesäpallotyttöjen salivuorosta. Kaupunki perui koripallon poikajoukkueen salivuorot Kannusillassa kevätkaudelta 2021.

– Olemme keskustelleet asianosaisten kanssa. Selvää on, että pesäpalloilijat eivät meinanneet päästä varaamalleen vuorolle. Liikuntapalvelut pitää tärkeänä, että varatuilla vuoroilla harjoitellaan sovitusti. Koska seurojen välillä oli erimielisyyksiä, olemme peruneet poikien koripallovuoron Kannusillasta keväältä 2021 ja pyrimme löytämään heille vuoron muualta, Espoon liikuntajohtaja Martti Merra kertoo.

Välikohtauksesta huolimatta kaupunki haluaa turvata poikien koripalloharrastuksen jatkumisen.

– Tässä tapauksessa poikajoukkueen olisi pitänyt väistyä pesäpalloilijoiden tieltä. Mutta he eivät osanneet väistyä, ja etsimme heille tiloja muualta, ettei vastaavia kohtaamisia enää tulisi, Merra täsmentää.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan suurin osa koripallojoukkueen pelaajista oli käyttäytynyt tilanteessa asiallisesti ja poistunut paikalta heti vartijan kehotuksen jälkeen.

Espoon liikuntajohtaja Martti Merra.­

Ilta-Sanomat kertoi Espoon Kannusillanmäen liikuntahallissa noin kaksi viikkoa sitten tapahtuneesta välikohtauksesta. Espoolaisen nuorten poikien koripallojoukkueen ja 8–9-vuotiaiden tyttöjen pesäpallojoukkueen välille oli puhjennut riita salivuoron vaihtuessa.

Koripallojoukkue oli kieltäytynyt poistumasta vuorolta vedoten muun muassa siihen, että heitä oli paikalla noin kolmekymmentä ja tyttöpesäpalloilijoita vain kuusi. Paikalle hälytettiin vartija.

Kannusillanmäen väestönsuojan liikuntahallilla tapahtui sanaharkka.­

Tapauksen yhteydessä koripallojoukkueen aikuisen valmentajan väitetään käyttäytyneen epäasiallisesti tyttöpesäpalloilijoiden alaikäisiä valmentajia kohtaan. Tapauksesta on jätetty kaksi rikosilmoitusta. Asianomistajina ovat sekä tyttöjoukkueen että poikajoukkueen valmentajat.

Poliisin mukaan alaikäisten tyttövalmentajien rikosilmoituksessa on kyse tapahtumista paikan päällä. Aikuinen koripallovalmentaja taas on nostanut kunnianloukkaussyytteen liittyen siihen, mitä tapahtumasta on myöhemmin kirjoitettu sosiaalisessa mediassa.

Liikuntajohtaja Merra korostaa tapauksessa ohjaajien ja valmentajien vastuuta.

– Lapset ovat paikalla ohjaajien ja valmentajien vastuulla, ja näiden vastuulla on myös sääntöjen noudattaminen. Lapsillahan on ollut vain halu harjoitella, Merra tähdentää.

Ilta-Sanomat tavoitti aiemmin koripallojoukkue Suvela Warriorsin edustajan joukkueen Facebook-sivujen kautta. Joukkue ei halunnut kommentoida itse rikosilmoituksiin johtaneita tapahtumia.

– Annetaan poliisin tutkia mahdollisia rikoksia rauhassa ja katsotaan, ylittyykö syytekynnys. Tässä vaiheessa emme halua asiaa kommentoida enempää, joukkueesta viestitettiin.