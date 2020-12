Riita 8–9-vuotiaiden tyttöjen salivuorosta kärjistyi – poliisi selvittää, mitä tapahtui liikuntahallissa Espoossa

Tapahtumat espoolaisessa liikuntahallissa johtivat kahteen rikosilmoitukseen.

Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää selkkausta, joka tapahtui pienten tyttöjen pesäpallojoukkueen ja vanhempien poikien koripallojoukkueen salivuorojen yhteydessä Espoon keskuksessa noin kaksi viikkoa sitten.

Tilanne sai alkunsa, kun Kannusillanmäen liikuntahallissa harjoitelleen koripallon poikajuniorijoukkueen harjoitusvuoro oli ohi, ja tyttöjen pesäpallojoukkueen vuoro alkamassa. Koripallojoukkue kieltäytyi poistumasta salista vedoten muun muassa siihen, että heitä oli paikalla noin kolmekymmentä ja pesäpallotyttöjä oli vain kuusi sekä näiden kaksi valmentajaa.

Tilannetta ei saatu selvitettyä sovussa. Koripallojoukkueen täysikäinen miesvalmentaja alkoi väitellä pesäpallojoukkueen alaikäisen tyttövalmentajan kanssa pesäpalloilijoiden oikeudesta käyttää liikuntasalia näiden omalla harjoitusvuorolla.

Espoon Pesiksen puheenjohtajan Emmi Eteläsalo-Holmbergin mukaan tytöt joutuivat erittäin epäasiallisen käytöksen kohteeksi.

Eteläsalo-Holmberg korostaa Ilta-Sanomille, ettei ollut itse paikalla, mutta on kuullut seuransa valmentajien ja liikuntahallin vartijan kertomukset tapahtumasta. Hänen mukaansa toinen tyttöjen valmentajista oli hakenut urheiluhallin vartijan paikalle, ja toinen oli vienyt 8–9-vuotiaat pelaajat pois.

– Kuulin tapauksesta, kun toinen nuorista valmentajista soitti minulle paikan päältä. Vartija oli jo tuolloin paikalla. Meidän seuramme valmentajia oli muun muassa haukuttu rasisteiksi, koska nämä olivat hakeneet vartijat paikalle, Eteläsalo-Holmberg kertoo.

Eteläsalo-Holmbergin mukaan tytöt joutuivat kuulemaan vielä paljon törkeämpääkin kieltä.

– Tytöt ovat tehneet asiasta rikosilmoituksen. Autoin heitä sen tekemisessä ja kävin heidän kanssaan jättämässä rikosilmoituksen Pasilan poliisiasemalla.

Eteläsalo-Holmbergin mukaan tytöt kertoivat poliisille kaiken, mitä olivat kuulleet. Eteläsalo-Holmbergin tietojen mukaan koripallovalmentaja ja osa joukkueesta oli poistunut paikalta vartijan kehotuksen jälkeen, mutta osa 14–20-vuotiaista pelaajista oli jäänyt paikalle ja jatkanut huuteluaan tyttöjen harjoitusten ajan.

Espoossa tapahtuneessa episodissa olivat mukana pienten tyttöjen pesäpallojoukkue ja vanhempien poikien koripallojoukkue.­

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jonna Arifullen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta vahvistaa, että asiasta on jätetty kaksi eri rikosilmoitusta, joilla on kolme eri asianomistajaa.

– Toisessa ilmoituksessa asianomistajina ovat nämä alaikäiset tytöt. Se liittyy tapahtumiin itse tapahtumapaikalla, ja rikosnimikkeenä on kunnianloukkauksia ja laittomia uhkauksia. Myös vastapuoli on tehnyt rikosilmoituksen, ja siinä rikosnimike on kunnianloukkaus. Tämä liittyy siihen, mitä on tapahtunut myöhemmin nettimaailmassa, Arifullen selventää.

Arifullenin mukaan tutkinta on esiselvittelyvaiheessa.

– Nyt tutkitaan tapahtumien taustoja ja materiaalia. Kun on saatu selvitykset tehdyksi, katsotaan, mihin se johtaa; eli meneekö tapaus niin sanottuun täydelliseen esitutkintaan vai yritetäänkö löytää joitakin muita ratkaisuja, esimerkiksi sovitteluratkaisuja. Kaikki tiet ovat vielä avoinna, Arifullen kertoo.

Koripallojoukkueen valmentaja myös kuvasi keskustelujaan pesäpalloilijoiden valmentajien kanssa. Ainakin yksi videoista jaettiin sosiaalisessa mediassa.

Videolla täysikäinen valmentaja sanoo muun muassa: ”Täällä ei pitäisi olla teidän vuoronne. Meillä on ollut täällä vuoro kello viidestä kuuteen jo kaksi vuotta. Teidän ei pitäisi olla täällä, sillä teitä on vain kuusi.”

Kun kuvattava 16-vuotias pesäpallojoukkueen valmentaja kysyy mieheltä, kuvaatko minua, tämä vastaa: ”Kuvaan, koska muuten valehtelet. Tiedän, että jos en kuvaa, lähdet levittämään minusta valheita. Olen ollut täällä 22 vuotta ja tiedän, mitä aiot tehdä”.

Heti perään mies kuitenkin sanoo kuvaavansa vain menossa olevaa pesäpallotyttöjen harjoitusta voidakseen näyttää videon Espoon kaupungin virkamiehille. ”Kysyn heiltä, miksi meidän (joukkueemme) piti lähteä, vaikka meitä oli niin monta”, mies sanoo videolla.

Tyttöjen valmentaja yrittää selittää miehelle, että harrastajien määrä ei ole oleellista siinä, kenen vuoro hallissa on. Kun keskustelu ei etene, tyttö poistuu paikalta.

Eteläsalo-Holmbergin mukaan tapauksessa on huomioitavaa sekin, että alaikäisistä kuvattua materiaalia on levitetty sosiaalisessa mediassa.

– Sosiaalisessa mediassa toista valmentajaamme syytetään valehtelusta. Somekeskustelut, joihin nuoret joutuvat, voivat olla hyvin vahingollisia. Kaiken lisäksi harjoittelemassa olleet 8–9-vuotiaat tytöt ovat tunnistettavissa videoilta. Tällaista materiaalia ei saa kuvata eikä julkaista ilman lupaa, Eteläsalo-Holmberg huomauttaa.

Espoon Pesiksen puheenjohtaja, Espoon kaupungin varavaltuutettu ja liikuntalautakunnan jäsen Emmi Eteläsalo-Holmberg.­

Espoon kaupungin varavaltuutettuna ja liikuntalautakunnan jäsenenä toimiva Eteläsalo-Holmberg (kok.) kirjoitti tapahtumista tuoreeltaan omalle Facebook-sivulleen sekä Facebookin Espoon Puskaradio -ryhmään. Myöhemmin Eteläsalo-Holmberg poisti kirjoituksensa, koska tapauksen kommentointi sai hänen mukaansa hyvin epäasiallisia sävyjä.

Hän korostaa, ettei tiennyt Facebookiin kirjoittaessaan, että tapauksessa toisena osapuolena ollut koripallojoukkue koostuu maahanmuuttajataustaisista pelaajista.

– En hyväksy minkäänlaista ihonväriin, etniseen alkuperään, sukupuoleen tai mihinkään liittyvää syrjintää tai rasismia. Tässä tapauksessa ei edes ole siitä kyse. Olen pahoillani, että tässä unohdettiin, mistä oli kysymys, ja vedettiin ihonvärikortti mukaan keskusteluun.

– Tässä on kyse siitä, että tällainen epäasiallinen käyttäytyminen ei ole missään olosuhteissa suotavaa. Erityisen ikävää tämä on, kun aikuinen valmentaja alkaa käyttää alaikäisiä kohtaan tällaista kieltä, jota tässä käytettiin. Eikä tämä ollut edes ensimmäinen kerta, Eteläsalo-Holmberg sanoo.

– Urheiluharrastuksen pitää olla paikka, johon lapsi voi mennä ja lapsen voi jättää turvallisin mielin, ilman mitään pelkoa. Nyt tytöt olivat olleet hyvin peloissaan.

Kannusillanmäen liikuntahallista löytyy harjoittelutilat muun muassa koripalloon, lentopalloon ja sulkapalloon sekä 84 metriä pitkä juoksurata.­

Ilta-Sanomat tavoitti koripallojoukkue Suvela Warriorsin edustajan joukkueen Facebook-sivujen kautta. Joukkue ei halunnut kommentoida itse rikosilmoituksiin johtaneita tapahtumia.

– Annetaan poliisin tutkia mahdollisia rikoksia rauhassa ja katsotaan, ylittyykö syytekynnys. Tässä vaiheessa emme halua asiaa kommentoida enempää, joukkueesta viestitettiin.