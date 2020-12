Suomen vahvin mies Mika Törrö paljasti inhokkiruokansa Teemasuomalaiselle – sitä tarjottiin hänelle vankilassa

Mika Törrö kertoi myös, mitä hän syö aina aamupalakseen.

Mika Törrö on Suomen vahvin mies, joka tavoitteena on olla myös maailman vahvin mies.

41-vuotias kontiolahtelainen on voittanut Suomen vahvimman miehen tittelin vuosina 2018–2020. Törrö nousi nopeasti Suomen huipulle: hän aloitti voimamiesharjoittelun keväällä 2017.

205 senttiä pitkä ja 175 kiloa painava Törrö on kertonut IS:lle, että hän kuluttaa treenipäivänä yli 6 000 kilokaloria. Kaapinkokoinen voimamies tarvitsee myös runsaasti polttoainetta eli ruokaa.

Hänen päiväänsä kuuluu kuusi ruokailukertaa ja viikkoon yksi päivä, jolloin saa syödä ja juoda mitä haluaa. Ison miehen annokset ovat suuria.

Törrö on varsin kaikkiruokainen. Hän on ilmoittanut syövänsä neljä lämmitä ateriaa päivässä. Mieliruoakseen hän on nimennyt riisin, kasvikset ja lihan – erityisesti pihvit. Törrön mielijuomia ovat itse tehdyt smoothiet ja vesi.

Teemasuomalaisen haastattelussa hän ilmoitti pitävänsä myös tsatsikista.

– Se oli todella hyvää pihvin kanssa. Pidän muutenkin kreikkalaisesta ruoasta ja laitan punasipulia vähän joka paikkaan, hän kertoi.

Törrön tavoitteena on olla maailman vahvin mies.­

Voimamies paljasti myös, että hän syö aamupalakseen aina kaurapuuroa sekä raejuustoa ja mustikoita, joten sekaan hän laittaa oliivi- ja kookosöljyä. Öljyt tekevät hyvää nivelille ja sydämelle, hän perusteli.

Törrö paljasti myös ruoan, jota hän inhoaa. Se on hänelle tuttu vankilasta.

– Siellä oli toisinaan ruokana maksa-omenakastiketta. Silloin ruokalaan ei mennyt juuri kukaan, hän kertoi Teemasuomalaiselle.

Törrö on kertonut avoimesti taustastaan.

Ongelmallinen ja päihdehuuruinen nuoruus johti lastenkoteihin, koulukoteihin ja lopulta 19-vuotiaana vankilaan. Vankilakeikkoja oli kymmenkunta. Tuomiot tulivat väkivaltarikoksista. Hänen vankilakierteensä katkesi vuonna 2005.

Hän aloitti voimailun kiven sisällä. Rautojen nostaminen toimi hänelle eräänlaisena paineenpurkuventtiilinä. Mies innostui voimailusta lisää, kun huomasi kehittyneensä.