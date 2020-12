Suomen futsalmaajoukkue tavoittelee jymypaukkua – pääsyä futsalin MM-kisoihin.

Suomen miesten futsalmaajoukkue taistelee historiansa ensimmäisestä MM-kisapaikasta. Vantaalla pelattavassa jatkokarsintaottelussa vastassa on Serbia.

Kun ottelua on jäljellä noin 13 minuuttia, tilanne on 3–3. Serbia voitti ensimmäisen osaottelun marraskuussa lukemin 1–0. Käytössä on vierasmaalisääntö, joten Suomen täytyy voittaa ottelu vähintään kahden maalin erolla.

Ottelun alku oli Suomelle katastrofaalinen. Suomen kokeneimpaan kaartiin kuuluva Jukka Kytölä liukastui, Serbia pääsi ylivoimahyökkäykseen ja Marko Prsicin oli helppo työ siirtää pallo verkkoon jo ottelun avausminuutilla.

Neljännellä peliminuutilla Suomi sai vapaapotkun hyvästä paikasta. Sergei Korsunovin laukauksen Serbian maalivahti torjui jalallaan, mutta Tuukka Pikkarainen latasi kakkospallon verkkoon.

Pian tästä kapteeni Panu Autio vei Suomen 2–1-johtoon, niin ikään vapaapotkusta.

Panu Autio iski yhden Suomen kolmesta maalista Serbian verkkoon ensimmäisellä puoliajalla.­

Serbian Jovan Lazarevic tasoitti lukemiksi 2–2 ottelun 13. peliminuutilla.

Petri Grönholm rymisteli kulmapotkun jälkitilanteesta Suomen jälleen johtoon. Tauolle siirryttiin lukemissa 3–2.

Myös toinen puoliaika alkoi Suomen kannalta ikävästi. Lazarevic harhautti vastahyökkäyksen päätteeksi upeasti maalivahti Savolaisen ja tasoitti lukemiksi 3–3.

Ottelua oli jäljellä reilut 11 minuuttia, kun ottelun ykköshahmo Lazarevic harhautteli itsensä maalipaikkaan – hattutemppu ja Serbia 3–4-johtoon.

Jäätyään tappiolle Suomi otti käyttöön niin sanotusti lentävän maalivahdin. Ylivoimapyöritys tuotti tulosta kahdeksan minuuttia ennen loppua, kun Autio laukoi Suomen tasoihin 4–4.

Suomi tarvitsee MM-kisapaikkaan siis kahden maalin voiton.

MM-kisat pelataan syksyllä 2021 Liettuassa.

Alun perin Suomen ja Serbian jatkokarsintapelit piti järjestää kesällä 2020, ja MM-kisat pelata syksyllä 2020. Koronapandemia laittoi kuitenkin aikataulut uusiksi.

Juttu päivittyy...