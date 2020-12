Kommentti: Urheilulle iso kädenojennus lainsäätäjältä – mutta miksi se on olennainen asia vain surkean pienelle joukolle?

Urheilijat saivat toivomansa lakimuutoksen, mutta se koskee käytännössä vain yhtä urheilulajia, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Urheilutulon rahastointimahdollisuuden kasvattaminen on Suomessa olennainen asia lähinnä Veli-Matti Savinaisen (vas.) ja Henrik Haapalan (kesk.) kaltaisille eliittijääkiekkoilijoille.­

Suomen ainoan oikeasti täysammattimaisen urheiluorganisaation, jääkiekon SM-liigan, tunnusluvut pelottavat. Kauden päättäminen kunniakkaasti on rokoteuutisista huolimatta jo toisen kerran peräkkäin herrassa, haudan partaalla hoippuvat seurat etsivät epätoivoisesti säästökohteita ja keväällä voi vapautua iso lauma keski- ja alakastin lätkäjätkiä normaalin työelämän käyttöön. Vaihtoehto on peruspäiväraha.

Varmimman rahan, joka kaudesta joka seuralle jopa 1,3 miljoonaa euroa tuovan tv-sopimuksen, tuotot ovat vaakalaudalla. Sopimuslausekkeet taannevat Telialle oikeuden reklamoida, jos lautasella on pihviä eli televisioitavia otteluita paljon vähemmän kuin alun perin piti. Nimittäin tällä hetkellä SM-liigan suunnitelma pelata täysimääräinen runkosarja vaikuttaa suunnilleen yhtä uskottavalta kuin Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n alkuperäinen, 15 maahan ulottuva pohjoismaisten lajien kilpailukalenteri.

SM-liigan huippu-urheilullinen uskottavuus on jo vuosia ollut heikko, ja koronapandemian hellitettyäkin sarja joutuu käymään vielä pitkän kamppailun jos ei nyt sentään olemassaolostaan niin ainakin vetovoimaisuudestaan ja maksukyvystään. On valitettavasti erittäin todennäköistä, että katsojamäärät useimmissa halleissa jäävät pysyvästi paljon matalammiksi kuin ennen koronapandemian puhkeamista.

Vaikka valtiovalta on luvannut ainakin kertaalleen korvata urheiluliikkeelle Veikkauksen tuottojen koronaromahduksen aiheuttaman lommon, liiketoimintainen urheilu joutunee selviämään täysin omillaan.

Mutta sentään yksi jouluvalo pimeyden keskellä loimottaa. Ulkomaankauppaministeri, ex-liigakiekkoilija Ville Skinnarin (sd) vuosien sitkeän lobbaustyön jälkeen tuloverolakiin tulee urheilutulon rahastoinnin osalta muutoksia, joista nuppimääräisesti isoimman hyödyn kuittaa jääkiekon SM-liiga. Sarjan vetovoima ja kyky pitää omia profiilipelaajiaan kohenee muun kurjuuden keskellä edes hieman.

Urheilutulon rahastoinnilla tarkoitetaan mahdollisuutta siirtää osa palkasta pois välittömän tuloverotuksen piiristä rahastoon, josta se uran jälkeen nostetaan ja tuloverotetaan. Kun aiemmin rahastoon sai siirtää bruttotuloa enintään 100 000 euroa vuodessa, jatkossa summa tuplaantuu. Ja kun aiemmin rahasto on aktiiviuran päättymisen jälkeen pitänyt tyhjentää 10 vuodessa, jatkossa siihen saa käyttää 15 vuotta, mikä pudottaa veroprosenttia.

Jokainen tajunnee, että kun puhutaan tällaisista rahoista, asia ei Suomessa koske kuin suhteellisen pientä määrää liigakiekkoilijoita, ehkä kymmentä Jokerien KHL-pelaajaa ja mahdollisesti paria kolmea yksilöurheilijaa. Maan parhaat jalkapalloilijat ja moottoriurheilutähdet ovat verovelvollisia muissa maissa kuin Suomessa – niin toki parhaat kiekkoilijatkin.

Jääkiekon ylivallasta kertoo, että lajin omassa urheilijarahastossa lepää noin 10 kertaa enemmän rahaa kuin kaikkien muiden lajien rahastoissa yhteensä.

Lakimuutoksesta viime torstaina uutisoineen Iltalehden mukaan tuloverolain muutokset ovat olleet urheilijoille iso pettymys. Pelaajayhdistyksen eli Suomen Jääkiekkoilijat ry:n puheenjohtaja Teemu Ramstedt totesi perjantaina, että yhdistyksen näkökulmasta lakiuudistus on kuitenkin selvä positiivinen kehitysaskel.

Jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt pitää tuloverolain muutosta hyvin myönteisenä asiana yhdistyksen jäsenistölle.­

Ja eipä Iltalehdessä kukaan urheilija ainakaan ääneen pettymystään julki tuokaan. Julkinen parku tällaisista eliitin ongelmista hätätilan aikana todistaisi, että kommentoijan pelisilmä sijaitsee jääkiekkotaitojen kannalta aivan epäolennaisessa paikassa.

Kun Skinnari on tältä osalta saanut yhden urakan päätökseen, seuraavaan voisi ehkä tarttua politiikan toistaiseksi jättävä Olympiakomitean uusi puheenjohtaja Jan Vapaavuori. Hän voisi selvittää, minkä ihmeen takia Suomessa on vain muutama yksilölajien urheilija, jolle rahastoivan maksimisumman nosto on mitenkään olennainen asia.

Ja vielä:

Ex-hiihtäjä Ville Nousiainen kertoo Mona-Liisa-kirjassa, millaisen alkulämmittelyn ennen treenejä teetti sittemmin edesmenneellä puolisollaan, kun valmensi tätä: ”Siivous, tiskaus ja imurointi.” Nousiainen tarkentaa, etteivät maajoukkuenaiset nauraneet hänestä itsestään erinomaisen hauskalle tarinalle.