205-senttinen voimamies pudotti puolessa vuodessa 44 kiloa – kertoi, mitä ongelmia iso koko tuottaa

Tunnettu voimamies Hafþór Júlíus Björnsson, 32, paljasti, miksi lopetti menestyksekkään uransa. Islantilaisjätti kertoi myös, mitä ongelmia 205 sentin pituus aiheuttaa.

Islantilainen voimamies Hafþór Júlíus Björnsson ilmoitti elokuussa lopettavansa uransa voimamieskilpailuissa.

Myös Game of Thrones -suosikkisarjassa esiintynyt Björnsson, 32, voitti urallaan useita suurkilpailuja, muun muassa maailman vahvin mies -kisan vuonna 2018.

Menestyksekkään uran lopettaminen ihmetytti monia. Tuoreella YouTube-videollaan Björnsson kertoi, miksi lopetti voimamieskisailun.

– Pääsyy on se, että olin tyytyväinen kaikkeen mitä olin tehnyt. Voitin maailman vahvin mies -kisan, Arnold Classic -kisan kolmena vuonna peräkkäin, voitin Euroopan vahvin mies -kisan viidesti, Islannin vahvin mies -kisan kymmenen kertaa peräkkäin... voitin kaiken, mitä oli voitettavissa, kaikki isot tittelit, Björnsson luetteli.

Kaiken saavuttamistakin tärkeämpi syy löytyi kuitenkin lähipiiristä.

– Olen iloinen, että pystyin voittamaan kaikki nämä kisat ja silti pysymään terveenä. Haluan pysyä terveenä tyttäreni ja poikani vuoksi. Se on syy, miksi lopetin. Haluan olla lasteni kanssa pitkään, ja 205 kilon painossa pysyminen ei ole terveellistä. Olen nyt 32-vuotias enkä tästä enää nuorene. Minun on mietittävä terveyttäni ja tulevaisuuttani, voimamies lisäsi.

Björnssonilla on vaimonsa Kelsey Hensonin kanssa syyskuussa syntynyt poika. Lisäksi Björnssonilla on tytär aiemmasta suhteesta.

Tällä hetkellä Björnsson valmistautuu syyskuussa 2021 käytävään nyrkkeilyotteluun, jossa hän kohtaa toisen tunnetun voimamiehen, brittitähti Eddie Hallin. Hall, 32, on maailman vahvin mies vuosimallia 2017.

Nyrkkeilyotteluun valmistautuessaan Björnsson on pudottanut rutkasti painoaan. Marraskuussa islantilaisjätti kertoi, että puolessa vuodessa hänen painostaan oli lähtenyt peräti 44 kiloa.

Kun Björnsson aiemmin painoi yli 200 kiloa, tuoreella YouTube-videollaan hän kertoo nykypainokseen noin 160 kiloa.

– Olen aika kevyt nyt. Epäilen, että keventyisin tästä vielä lisää. Tunnen itseni hyväksi tässä painossa, islantilainen vastasi kysymykseen, jossa häneltä tiedusteltiin mihin painoon hän tähtää syyskuista nyrkkeilyottelua silmällä pitäen.

Björnsson lokakuussa julkaisemassaan kuvassa:

Björnssonin mainitsemat painonpudotuksen avaimet ovat perinteisiä: hän syö vähemmän ja tekee enemmän kestävyystreeniä. Hänen tapauksessaan mukana on vielä paljon nyrkkeilytreeniä.

Vaikka painosta on lähtenyt paljon pois, Björnsson on yhä näyttävä ilmestys, onhan hänellä pituutta 205 senttimetriä.

Islantilaiselta olikin tiedusteltu, mitä ongelmia iso koko aiheuttaa. Björnsson vastasi kysymykseen YouTube-videollaan.

– Tilan täyttäminen. Esimerkiksi matkustaessa lentokoneessa istuminen, kaikki on tiukkaa. On matkustettava bisness-luokassa, economy-luokkaan ei mahdu. Kaikki on kalliimpaa, Björnsson kertoi.

Hafþór Júlíus Björnsson kilpaili kesäkuussa 2015 Merikarvialla järjestetyssä Strongman Leagues -osakilpailussa.­

Myös hotellien sängyt aiheuttavat ongelmia, ne kun ovat usein ”vain” kahden metrin pituisia. Kotona Björnssonilla on mittojen mukaan valmistettu erikoispitkä sänky.

– Hotelleissa sängyt ovat yleensä kaksimetrisiä, joten aina kun matkustan, varpaani ovat sängyn ulkopuolella.

Björnsson lisäsi ongelmalistaan myös ovet.

– Kun menen ovesta, minun on kumarruttava, muuten lyön pääni.

Pienistä ongelmista huolimatta islantilainen kertoi tykkäävänsä siitä, että on isokokoinen.