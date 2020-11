Seuratoimija nostaa esiin kylmät faktat lasten liikunnasta koronarajoitusten aikana – on erityisen huolissaan yhdestä ryhmästä: ”Tiputus oli 30 prosenttia”

Koronarajoitukset ovat näkyneet niiden lasten liikunnassa, jotka liikkuvat muutenkin vähiten, kertoo Eräviikinkien toiminnanjohtaja Jari Oksanen.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi perjantaina uusista rajoituksista ja suosituksista. Ne tulevat voimaan 30. marraskuuta.

Kaikki organisoitu harrastustoiminta keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä.

Uusia vuoroja ei myönnetä.

Salibandyseura EräViikinkien toiminnanjohtaja Jari Oksanen kertoo Ilta-Sanomille olevansa huolissaan erityisesti niiden nuorten liikkumisen puolesta, jotka eivät ole muutenkaan aktiivisimpia urheilijoita.

– Keväällä osasin aavistaa vaikutuksia, jotka näkyisivät syksyllä. Kun pääsimme pyörittämään toimintaa uudelleen kesällä, niin juniorijoukkueissa osallistujamäärät pysyivät aika lailla samoina. Sen sijaan matalan kynnyksen harrastajien joukossa tiputus oli noin 30 prosenttia, Oksanen kertoo.

Matalan kynnyksen harrastajilla tarkoitetaan nuoria, joilla on tapahtuma noin kerran viikossa.

– Tilanne iskee yleensä niihin lapsiin, jotka eniten sitä liikuntaa kaipaisivat, koska he harrastavat muutenkin vähemmän. Jos harrastus on tosi tärkeä, niin ei silloin jää pois. Matalamman kynnyksen porukoissa näkyy, Oksanen alleviivaa.

Tiputuksesta huolimatta EräViikingit tarjosi normaaliin tapaan ryhmiä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Ryhmien määrä ei pudonnut, mutta niiden sisällä osallistujamäärät putosivat. Tämä johti siihen, että seura joutui karsimaan kuluja vähentämällä ryhmäkohtaista ohjaajien määrää.

– Kysyntä aleni kaikilla alueilla, joilla toimimme. Siksi emme halunneet lakkauttaa minkään tietyn alueen ryhmää, koska samaten kiinnostustakin oli yhä. Seuran kannalta tilanne on tietysti se, että kulut ovat samat kuin ennen mutta tulot eivät. Ja vaikka säästäisimme ohjaajien määrässä, niin se säästö ei silti ole vielä suhteessa osallistujien pudotuksen tuomaan tulonmenetykseen.

Oksasen mukaan EräViikingit pyrkii järjestämään kolmen rajoitusviikon aikana korvaavaa toimintaa, esimerkiksi ulkoharjoittelua. Eri asia on, miten paljon varsinkin matalan kynnyksen harrastajat innostuvat omatoimisia ohjelmia tai ulkohommia tekemään.

– Huoli on sama kuin keväällä: millainen vaikutus tällä kolmen viikon tauolla plus joululomalla on? Nyt tulee 4–5 viikkoa hiljaisempaa aikaa. Aiheuttaako se lopettamisia keväälle?

Oksanen alleviivaa ymmärtävänsä tilanteen vakavuuden ja korostaa, että seuran tulevaisuus ei ole vaakalaudalla. Hän on vain harmissaan siitä, että lapset pääsevät liikkumaan vähemmän.

– Kyllä tämä raskasta on. Viime keväänä oli valoa tunnelin päässä, mutta jos tämän perään tulee vielä kolmas aalto niin tosi raskaaksi käy. Toivoisin, että rokote tulisi pian.

Seurapomo toivoi vielä lopuksi, että jos koronatilanne lähtee parempaan suuntaan, niin juniorien treenit vapautettaisiin mahdollisimman nopeasti.

Myös kilpapuolella rajoitustoimet iskevät kovasti. HIFK:n jääkiekkojuniorien junioripäällikkö Jari Riihinen kertoo, että seura perui kaikki pelinsä heti perjantaista alkaen eikä jäänyt odottamaan 30. päivän tuloa.

– Kyllä tämä vaikuttaa meidän toimintaan täysimääräisesti. Ihan ymmärrettävää oli perua viimeisenkin viikonlopun pelit. Seuraavan kolmen viikon aikana emme tee muuta kuin yksilötason treenejä fysiikka- ja taitovalmentajien johdolla, Riihinen kertoo.

Riihinen vahvistaa sen minkä Oksanen sanoi, eli kilparyhmissä ja tavoitteellisimmin urheilevien nuorten joukossa ei näkynyt merkittävää muutosta harrastajamäärissä. Tyttökiekkoilijoiden määrä IFK:ssa kasvoi.

Jari Riihinen toivoo kansalaisilta fiksua käytöstä koronan kukistamiseksi.­

HIFK:ssa ehdittiin jo henkisesti valmistautua uusiin rajoituksiin, kun koronatilanne alkoi pahentua merkittävästi uudelleen. Yksi HIFK:n b-juniorijoukkue joutui kahdeksi viikoksi karanteeniin syksyllä, ja joukkuekohtaiset karanteenit ympäri pääkaupunkiseudun ovat olleet verrattain yleisiä altistumisten vuoksi syksyn aikana.

– Tässä tulee melkein viisi viikkoa taukoa joulun vuoksi. Joissain tapauksissa pikku huili voi tehdä kovaa harjoitteleville nuorille hyvää – se B-nuorten joukkue tuli kauhealla energialla takaisin jäälle ja pelasi todella hyvin karanteenin jälkeen – mutta kyllähän tämä viisi viikkoa on pitkä aika. Voi olla monelle rankkaa palata, jos tauon aikana ei tee mitään. Yritämme aktivoida lapsia ja nuoria eri tavoin.

Riihinen lähettää terveiset kansalaisille jääkiekkohenkiseen tyyliin. Lajin vanha mantra ”jokainen hoitaa oman ruutunsa” pätee Riihisen mukaan myös koronan kukistamiseen.

”Kauhuskenaario” olisi, jos viikonlopun ostosryntäys yhdistettynä tuleviin joulukiireisiin pahentaisivat koronatilannetta entisestään.

– Itsensä kurissa pitäminen on kaiken avain tässä. Se lähtee yksilöstä, ja vain yksilöt kimpassa voi tehdä tämän. Jos sooloillaan, ei tule hyvää lopputulosta. Käytetään maskeja, pestään käsiä. Perusjutut pitää taas muistaa.