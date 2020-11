Assi Koivisto-Allonen voitti painonnoston EM-kultaa –”Enempää ei tästä kropasta irtoa!”

Presidentin tyttären uskomaton saavutus: kilpaurheilua koko ikänsä vältellyt nainen nousi veteraanisarjoissa Euroopan mestariksi.

Tämä saavutus on lähes käsittämätön.

Assi Koivisto-Allonen, 63, on kertonut vältelleensä kilpaurheilua lähes koko ikänsä. Aktiivinen kuntoliikkuja hän on toki ollut; hiihtokilometrejä on kertynyt parhaina vuosina jopa 600–700.

Syksyllä 2017 Koivisto-Allonen meni ystävänsä kehotuksesta painonnostosalille. Mikään hoito tai muu liikuntamuoto ei ollut auttanut koko kroppaan iskeneeseen jäykkyyteen ja kipuihin, joten hän päätti kokeilla painonnostoa.

Se kannatti. Kivut alkoivat helpottaa, kropan liikkuvuus parani, ja Koivisto-Allonen innostui painonnostosta tosissaan.

Niin tosissaan, että tämän viikon tiistaina Koivisto-Allosesta tuli oman veteraanisarjansa (60–65-vuotiaat, alle 55 kiloa) Euroopan mestari!

Presidentti Mauno Koiviston ja rouva Tellervo Koiviston tytär on saanut vuosien varrella vastailla jos jonkinlaisiin kysymyksiin, mutta legendaarisimpaan urheilukysymykseen hän ei vielä jokin aika sitten uskonut pääsevänsä vastaamaan.

Miltä nyt tuntuu?

– Kiitos kysymästä, nyt on todella iloinen ja helpottunut olo! Näihin kisoihin osallistuminen on ollut niin pitkissä puissa, että nyt tuntuu hyvältä, Koivisto-Allonen vastaa.

– Tammikuussa paikalliskisoissa huomasin ylittäneeni EM-kisarajan kahdeksalla kilolla. Salilla muut nostajat sanoivat heti, että lähdet tietysti EM-kisoihin. Minua ei tarvinnut paljon yllyttää, hän kertoo.

Niin huhtikuun SM-kisat kuin toukokuussa Hollannissa pidettäväksi suunnitellut EM-kilpailut siirrettiin koronan takia. Myös tänä syksynä EM-kisat peruttiin, mutta sitten kansainvälisessä painonnostoliitossa keksittiin järjestää kisat virtuaalisesti.

Koivisto-Allonen teki EM-kultaan riittäneet suorituksensa Hakaniemen Tempaus-Areenalla 10. marraskuuta. Tulokset tulivat tämän viikon tiistaina. Yhteistulos 73 kiloa (tempaus 31 kg, työntö 42 kg) riitti EM-kultaan.

Hakaniemessä harjoittelevasta Porlammin Pamaus -seurasta osallistui EM-karkeloihin kaikkiaan seitsemän nostajaa.

– Areenalle viriteltiin kamerat tosi tarkkojen ohjeiden mukaisesti. Kuvasimme kilpailusuoritukset omilla kännykkäkameroillamme. Videot punnituksesta ja suorituksista lähetettiin verkkosivujen kautta kansainväliselle liitolle. Tuomarit ovat missä lie ja tuomitsevat suoritukset videon perusteella, Koivisto-Allonen kertoo.

Hän iloitsi erityisesti siitä, että onnistui parantamaan EM-suorituksissa yhteistulostaan peräti kahdeksalla kilolla.

– Olen käyttänyt korona-ajan hyödyksi, kun ei ole ollut muuta tekemistä, hän naurahtaa.

Totta toinen puoli. Tekemistä on riittänyt muutenkin, mutta myös harjoitusmäärät ovat kasvaneet huomattavasti.

– Aiemmin treenasin kerran viikossa, viime helmikuusta asti neljästi viikossa. Se ehkä kuulostaa enemmältä kuin on. Mutta koska olen sen verran iäkäs ja hintelä, eikä minulla ole urheilutaustaa, treenaamisen määrää ei voi enää paljon lisätä. Treenivolyymi on ollut helmikuusta asti tämä, ja aika lailla minun maksimeillani on menty.

– Paljon enempää ei tästä kropasta irtoa. Mutta tuottipahan treeni tulosta! hän iloitsee.

Euroopan mestaruutta juhlistettiin torstaina Porlammin Pamauksen nostajien kesken.

– Eilen salitreeneissä jostain kaivettiin esiin pullo kuohuvaa ja skoolattiin minun kunniakseni, Koivisto-Allonen kertoo.

Virtuaaliset EM-kilpailut ovat edelleen käynnissä, eivätkä muiden saman seuran kilpailijoiden tulokset ole vielä varmistuneet.