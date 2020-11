Vakio: Leedsin venyminen pisteille kannattava pelivalinta

Norwichin ja Manchester City kotivoitot ovat viikon runkomerkkejä. Alipelatut Blackburn ja Millwall nousevat varmoiksi.

1 Manchester C–Burnley

Valioliiga: City kärsi jälleen karvaan 0–2-tappion Tottenhamia vastaan. Kuten usein aiemminkin joukkueiden kohdatessa City loi selvästi runsaammin maalipaikkoja, mutta Spurs korjasi täydet pisteet heikommalla peliesityksellä. Viikolla City varmisti jatkopaikkansa Mestarien liigassa voittamalla Olympiakosin vieraissa 1–0 ja voi keskittyä loppuvuoden täysin Valioliigaan. Cityn ainut poissaolija viikonloppuna on reisivammaansa paranteleva Nathan Ake.

Burnley otti kauden avausvoittonsa maanantai-iltana, kun kotiottelu Crystal Palacea vastaan hoidettiin 1–0. Voitto oli pelitapahtumin nähden ansaittu ja itseluottamuksen kannalta merkittävä, sillä Burnley on esiintynyt heikoksi jääneitä tuloksiaan paremmin. Burnley joutuu tulemaan viikonloppuna toimeen ilman loukkaantumisista kärsiviä Jack Corkia ja Nick Popea.

Cityn palautumisaika jäi keskiviikon UCL-ottelun jäljiltä lyhyeksi, mutta loukkaantumisista tervehtyneessä rosterissa riittää vaihtoehtoja. Kotivoitto toteutuu noin 80 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntien kannatus on jäämässä hieman vajaaksi, joten avauskohteeseen saadaan kotivoitosta erittäin maistuva varmavalinta.

2 Everton–Leeds U

Valioliiga: Everton haki viimeksi täydet pisteet Fulhamia vieraana 3–2-voitollaan ja ansaitsi voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Evertonin kausi on sujunut toistaiseksi yli odotusten, vaikka joukkueen laatu tiedettiinkin ennen kauden alkua. Yhdeksi potentiaaliseksi Evertonin uhaksi on nostettava vähäinen laatu aloituskokoonpanon takana. Useamman avainpelaajan loukkaantuminen voisi syöstä joukkueen nopeasti raiteiltaan. Viikonloppuna Leedsiä vastaan sivussa on tärkeä Lucas Digne, jonka laitapelaaminen ja erikoistilanteet ovat yksi Evertonin tärkeimmistä hyökkäysaseista.

Leeds joutui tyytymään viimeksi pisteeseen, kun kotiottelu Arsenalia vastaan päättyi maalittomana, vaikka Leeds hallitsi peliä suvereenilla tavalla. Leeds on ollut alkukaudesta odotetun vahva. Erityisesti peliesitykset sitä itseään laadukkaampia joukkueita vastaan ovat antaneet nostetta. Leedsin kokoonpanotilanne on pitkäaikaispotilaita lukuun ottamatta hyvä ja Evertonia vastaan saadaan jalkeille vahva kokoonpano.

Kumpikin joukkue on esiintynyt alkukaudesta vakuuttavasti. Evertonia on syytä pitää noin luokkaa vahvempana. Kotivoitto toteutuu noin 48 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on Vakiossa niukasti ylipelattu, joten pelivalinta kohdistuu vieraiden venymiseen pisteille.

3 West Bromwich–Sheffield U (X2)

Valioliiga: WBA hävisi viimeksi Unitedin vieraana 0–1 ja oli onnekas, etteivät lukemat äityneet rumemmiksi. WBA:n tilanteesta on vaikea löytää muuta positiivista sanottavaa kuin sen, että kautta on pelattu vasta reilu viidennes. Sarjan heikoimmaksi ennen kauden alkua rankattu joukkue on esiintynyt odotetusti. WBA:n kokoonpanotilanne on kelvollinen, sillä varmoja poissaolijoita ei ennakkotietojen mukaan ole.

Sheffield hävisi viimeksi kotonaan West Hamille niin ikään 0–1, eikä peliesitys juuri enempään oikeuttanut. Sheffieldin kausi on ollut huikean viime kauden jälkeen valtava pettymys. Otteet ovat olleet heikkoja, eikä onnikaan ole ollut myötäinen. Kasassa on vain yksi piste, mutta peliesitykset oikeuttaisivat useampaan. Viime kaudella vahvoja otteita esittänyt Lys Mousset on palaamassa viikonloppuna Sheffieldin kokoonpanoon ja tuo hyökkäyspeliin kaivattuja vaihtoehtoja.

Kahden kovin todennäköisen putoajan kohtaaminen. Kumpikin metsästää edelleen kauden avausvoittoaan. Joukkueiden välinen tasoero vieraiden hyväksi marginaalinen. Kotietu pitää isännät kiinni niukassa 38 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa alustavasti oikein pelatussa kohteessa runsas rastitus on tarpeen.

4 Norwich C–Coventry C (1)

Championship: Teemu Pukin kadoksissa ollut itseluottamus on löytynyt! Todisteena tästä saatiin kaksi maalia kylmänä ja sateisena tiistai-iltana Stokessa, jossa Norwich vei ottelun nimiinsä 3–2. Norwich aiheutti itselleen ylimääräisiä ongelmia Emil Buendian saatua punaisen kortin 70. minuutin kohdalla ja Stoke pääsi ylivoimalla vahvasti peliin mukaan. Pukki joutuu kuitenkin jättämään loukkaantumisen takia lauantain ottelun väliin, ja Norwichin tärkeimpiin hyökkäyspään pelaajiin Pukin ohella lukeutuva Buendia kärsii pelikieltoa.

Coventry pääsi jälleen voiton makuun kaadettuaan viikolla kotona Cardiffin 1–0. Selkeänä altavastaajana otteluun lähteneen sarjanousijan peliesitys oli odotuksiin nähden laadukas ja täysi pistesaalis ansaittu. Coventry on raapinut pisteitä sieltä täältä, ja sitä korkeammalle rankattujen joukkueiden alisuorittaminen on pitänyt pään toistaiseksi putoamispinnan yläpuolella. Putoamisen välttäminen vaatii kuitenkin sekä onnea että tasonnostoa.

Tasoero on isäntien hyväksi merkittävä, ja päivää pidempi palautumisaika lisää eroa entisestään. Noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu oikein pelattuna kierroksen runkomerkkeihin.

5 Blackburn–Barnsley (1)

Championship: Blackburn onnistui viikolla kääntämään Prestonin vieraana tasaisissa merkeissä edenneen ottelun 3–0-voitoksi päästyään ensimmäisen puoliajan lopulla ylivoimalle. Neljässä edellisessä ottelussa tappion välttäneen Roversin onni on kääntynyt, vaikka peliesitysten laatu on ollut pääasiassa hyvää läpi kauden.

Barnsleyn orastava voittoputki tuli viikolla päätökseen, kun kotiottelu Brentfordia vastaan hävittiin 0–1. Barnsley jäi ottelussa pelillisesti täysin vastaantulijaksi ja lukemat olisivat voineet olleet äityä rumemmiksikin. Barnsleyn tasonnostolle viime kauden heikoimmista hetkistä on nostettava hattua, mutta alempaa keskikastia korkeammalle joukkueella ei pitäisi pitkässä juoksussa olla asiaa.

Blackburn on joukkueista laadukkaampi ja kärsinyt alkukaudella vieraita epäsuotuisammasta varianssista. Kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä. Rovers ei tälläkään kierroksella nauti Vakiokansan suosiota ja noin viitisen pinnaa alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

6 Watford–Preston (1X)

Championship: Watford hyytyi jälleen tasapeliin, kun viikkokierroksen vierasottelu Bristolia vastaan päättyi 1–1. Ottelu oli myös pelitapahtumiltaan äärimmäisen tasainen ja tasapeli looginen lopputulos. Watfordin peliesitykset ovat toistaiseksi jääneet koko alkukauden otannalla selvästi odotuksista. Erityisesti laadukkaiden maalipaikkojen luominen tuottaa muita kärkijoukkueita enemmän päänvaivaa.

Preston sai viikonloppuna karmean kotitappioidensa putken katki 1–0-voitolla Sheffieldiä vastaan, vain hävitäkseen heti perään Blackburnille 0–3. Täysin loppulukemia vastaavalla tavalla heikommaksi Preston ei ottelussa kuitenkaan jäänyt, mutta joutui ensimmäisen puoliajan lopulla vajaamiehiseksi ja menetti samalla otteen pelistä.

Kumpikin joukkue on toistaiseksi alisuorittanut odotuksiin nähden. Preston nauttii pientä etua pidemmästä palautumisajasta. Watford ansaitsee kotonaan hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja kotivoitto kaipaa suojakseen vaihtomerkin.

7 Rotherham–Bournemouth (2)

Championship: Rotherham hävisi viikolla QPR:n vieraana 2–3. Tappiota voi pitää myös pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Viimeisistä viidestä ottelustaan Rotherham on voittanut yhden ja hävinnyt neljästi. Paikka sarjataulukossa ohuesti putoamisviivan yläpuolella on ansaittu, mutta sarjapaikan puolustaminen jatkunee läpi kauden.

Bournemouth jatkoi voittojen tiellä, kun viikkokierroksella kaatui kotikentällä Forest 2–0. Peliesitys oli jälleen totutun laadukas ja täydet pisteet jäivät ansaitusti rannikkokaupunkiin. Bournemouth on parantanut otteitaan kauden edetessä ja kamppailee suorasta noususta takaisin Valioliigaan.

Rotherham on esiintynyt hieman odotettua paremmin, mutta tasoero takaisin Valioliigaan pyrkivään Bournemouthiin nähden on merkittävä. Bournemouth on sarjanousijan vieraana selkeä 55 prosentin suosikki. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja todennäköinen vierasvoitto merkitään varmaksi.

8 Sheffield W–Stoke (12)

Championship: Sheffield esiintyi odotuksiin nähden hyvin tasattuaan viikolla pisteet Swansean vieraana 1–1. Selvänä altavastaajana otteluun lähtenyt Sheffield onnistui pitämään tehokkaasti isännät poissa laadukkailta maalipaikoilta. Miinuspistetuomio pitää Sheffieldin menestysmahdollisuudet niukkoina, mutta sarjapaikan säilyttämiseen joukkueessa riittää laatua takamatkasta huolimatta.

Stoke kärsi viikolla kotonaan 2–3-tappion Norwichia vastaan. Stoke oli lähellä nousta kolmen maalin takaa aina tasoihin asti, sillä se hallitsi pelitapahtumia suvereenisti pelattuaan viimeisen 20 minuuttia ylivoimalla. Otteisiin on jälleen tullut aiemmilta kausilta tuttua ailahtelua, ja etenkin puolustusvarmuus herättää kysymysmerkkejä.

Sheffield ei antaudu kotonaan ilmaiseksi ja puolustaa tiiviisti. Viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempään levännyt Stoke on perustasoltaan selvästi isäntiä edellä. Stoken marginaalinen suosikkiasema on lepoedun myötä perusteltu. Vakiossa Stoken kannatus on kuitenkin nousemassa liian korkeaksi, joten vierasvoiton rinnalle tarvitaan vähintään vaihtomerkki.

9 Huddersfield–Middlesbrough (2)

Championship: Huddersfield tasasi viikolla pisteet Wycomben vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Edellinen voitto on kuukauden takaa, mutta isossa kuvassa Hudds on ollut peliesityksiinsä nähden epäonninen. Sarjasijoitus voisi helposti löytyä muutamaa sijaa korkeammaltakin.

Boro palasi voittokantaan murskattuaan viikolla kotonaan Derbyn 3–0. Laadukas peliesitys oli jatkoa edeltäneille otteluille, joissa pisteitä menetettiin pelitapahtumiin nähden epäonnisesti. Boro on noussut viime kauden rimanalituksensa jälkeen resurssiensa oikeuttamalle tasolle ja kamppaillee vähintään paikasta nousukarsinnoissa.

Huddersfield nauttii viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempää palautumisaikaa, mutta noin kaksi luokkaa laadukkaampi Middlesbrough nousee vieraissakin noin 40 prosentin suosikkiasemaan. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja hyvävireinen vierasjoukkue merkitään kohteessa varmaksi.

10 Birmingham–Millwall (2)

Championship: Birmingham tasasi viikolla pisteet Lutonin vieraana 1–1. Ottelu oli myös pelitapahtumiltaan tasainen ja pistejako oikeudenmukainen. Pelien voittaminen tuottaa niukasti laadukkaita maalipaikkoja luovalle Birminghamille haasteita, mutta keskimääräinen puolustuspelaamanien pitänee joukkueen turvassa pahimmalta putoamisuhalta.

Millwall tasasi pisteet kotonaan Readingin kanssa 1–1, mutta niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. Pistejako oli Millwallille jo neljäs peräkkäinen, ja joukkue tuskailee samojen ongelmien kanssa kuin Birmingham. Sijoitus sarjataulukossa kymmenentenä on kuitenkin linjassa peliesitysten kanssa.

Kummankaan joukkueen alkukauden otteluissa ei ole maaleilla juhlittu, mikä on näkynyt runsaina tasapeleinä. Millwall on perustasoltaan kaksi luokkaa edellä, ja marginaalinen 38 prosentin suosikkiasema on vieraiskentälläkin perusteltu. Vakiossa vieraat ovat jäämässä viitisen pinnaa alipelatuiksi, joten Millwall nostetaan kohteessa varmaksi.

11 Cardiff C–Luton (1)

Championship: Voitot karttavat Cardiffia. Viikolla sarjanousija Coventryn vieraana tuli tauluun 0–1. Tappio oli niukka ja ottelun kokonaismaaliodottama matala, mutta suosikkina otteluun lähteneen Cardiffin peliesitys jäi jälleen rajusti odotuksista. Yksi voitto kahdeksasta viime ottelusta ei imartele, ja Neil Harrisin asema päävalmentajana lienee pian uhattuna.

Luton pelasi viikolla kotona Birminghamia vastaan jo kolmannen peräkkäisen 1–1-tasapelin. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisesta ottelusta. Luton on ollut toistaiseksi odotettua parempi, mutta kerätyssä 19 pisteessä on ilmaa peliesityksiin nähden.

Cardiffin kausi on jäänyt toistaiseksi odotuksista, mutta perustaso pitää sen edelleen rankingissa Lutonia korkeammalla. Päivää lyhyempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä on miinus isännille. Cardiff ansaitsee kotikentällään hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman. Niukasti alipelattu ykkönen nostetaan kohteessa varmaksi.

12 Derby–Wycombe (1X)

Championship: Derbyn sukeltamiselle ei näytä tulevan pohjaa vastaan. Viikkokierroksen vierasottelu Middlesbrough’ta vastaan hävittiin 0–3 ja esitys oli juuri niin heikko kuin lopputulos antaa ymmärtää. Päävalmentajana toimineen Phillip Cocun potkut eivät ole toistaiseksi herättäneet joukkuetta halutulla tavalla.

Wycombe pelasi viikolla toisen peräkkäisen maalittoman tasapelin. Tällä kertaa pisteet jaettiin kotikentällä Huddersfieldia vastaan. Wycombe on onnistunut tilkitsemään ensimmäisillä kierroksilla pahasti vuotanutta puolustustaan, mutta samalla sen jo ennestäänkin niukasti luoma hyökkäysuhka on pienentynyt. Sarjan vaatimattomimmalla pelaajamateriaalilla operoivan sarjanousijan puolustukseen nojaava lähestymistapa lienee kuitenkin oikea.

Joukkueiden välinen tasoero on kaventunut kauden edetessä rajusti. Isäntien palautuminen jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, ja ottelua voi pitää Derbyn osalta ainakin henkisesti pakkovoittona. Kotivoitolle kellotetaan maltillinen 50 prosentin todennäköisyys. Ykkönen on Vakiossa niukasti alipelattu, mutta Derbyn merkkaaminen varmaksi ei tällä hetkellä inspiroi.

13 Ipswich T–Charlton (12)

Ykkösliiga: Ipswich kärsi viikolla kauden ensimmäisen kotitappionsa, kun pisteet matkasivat Hullin mukaan 3–0. Viime keväänä kesken jääneellä kaudella Ipswich sijoittautui sijalle 11. Kuluva kausi on sujunut toistaiseksi selvästi paremmin ja paikkaa nousukarsinnoissa voi pitää realistisena tavoitteena. Viimeaikaiset tappiot Hullia ja Sunderlandia vastaan kertovat kuitenkin selvästä takamatkasta sarjan terävimpään kärkeen.

Charlton putosi viime kauden pääteeksi Championshipista ja vaikuttaa selviytyneen sarjatason vaihtumisesta ilman suuria ongelmia. Viikolla tuli vasta kauden kolmas tappio, kun vierasottelu Burtonia vastaan hävittiin 2–4. Charlton kuuluu Ipswichin tavoin realistisesti paikkaa nousukarsinnoissa tavoittelevaan ryhmään.

Charltonia voi pitää joukkueista hieman laadukkaampana, vaikka isännät ovat sarjataulukossa kolme pistettä edellä. Normaalia pienempikin kotietu pitää Ipswichin niukkana suosikkina. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja runsas rastitus on paikallaan.