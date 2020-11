Liikuntajohtajien mukaan liikuntapaikkojen täyssulku tarkoittaisi keskeytystä myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori piti tiistaina tiedotustilaisuuden, jossa kertoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän eli niin kutsutun koronanyrkin tekevän tällä viikolla päätöksiä uusista epidemian hillitsemiseen tähtäävistä rajoitustoimista.

Rajoitukset pitäisivät sisällään muun muassa kaikkien kaupunkien palvelutilojen sulkemisen. Näihin kuuluvat muiden muassa kaikki kaupungin omistamat jäähallit, palloiluhallit, uimahallit ja kuntosalit.

Vapaavuoren mukaan rajoitustoimet vaikuttavat merkittävästi myös lasten harrastuksiin, mutta mahdolliset poikkeustapaukset käsitellään myöhemmin tällä viikolla. Uusista rajoituksista ja niiden yksityiskohdista on määrä tiedottaa torstaina tai viimeistään perjantaina.

Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen toteaa, että rajoitusten yksityiskohtia ryhdytään vasta valmistelemaan. Hän toteaa itsekin olevan vielä tiedotustilaisuudessa kerrottujen tietojen varassa.

– Jos tulee täyssulku, niin totta kai silloin lasten seuraharrastustoiminta jää tauolle siksi ajaksi. Sehän on luonnollista, Loikkanen sanoo.

Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen toteaa, että ulkoliikuntapaikat voisi pitää auki, jos aula- ja pukuhuonetilat suljettaisiin.­

Espoon liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra painottaa Loikkasen tavoin asian olevan vielä kesken. Merra kuitenkin toteaa, että Vapaavuoren tiedotustilaisuudessaan esittämä linjaus on sen suuntainen, että liikuntapaikat tullaan sulkemaan.

Merran mukaan tämä tarkoittaisi käytännössä myös sitä, että lasten- ja nuorten harrastustoiminta keskeytyy.

– Tämä on ennakointia, mutta todennäköisesti se tarkoittaa myös sitä. Riippuen tietysti siitä, kuinka pitkä siitä (sulusta) tulee. Käytännössä sitä se varmaan tarkoittaa, Merra sanoo.

Vantaan kaupungin liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti kuvailee Vapaavuoren tänään julkistamia esityksiä ennakkotuulahduksiksi asioista, jotka ovat pohdinnassa.

Hän painottaa kollegoidensa tavoin, ettei päätöksiä ole vielä tehty eikä asiaa ei ole vielä ehditty käsittelemään pääkaupunkiseudun liikuntajohtajien kesken.

– Jos tuolle tasolle mennään, että kaikki liikuntapaikat suljetaan, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että lasten ja nuorten toimintakin keskeytyy, Kallislahti toteaa.

Vantaan liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahden mukaan on pohdittava, onko lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittaminen keskeistä epidemian hallinnan kannalta.­

Kallislahti pitää päätöksiä ymmärrettävinä, mutta edellyttää päätöstä tehtäessä pohdintaa siitä, mikä on tarpeellista ja mikä ei.

– Kyllä tässä pitää pohtia, mikä on tarkoituksen mukaisuuden mittakaava. Onko tämä lasten liikunta- ja harrastustoiminta juuri nyt se keskeinen seikka? Ymmärretään tietysti, että kun suuria ihmismääriä kulkee eri liikuntapaikoilla niin sitä sekoittumista tapahtuu, Kallislahti sanoo.

Liikuntajohtajat ovat sallivalla kannalla sen suhteen, että liikuntaa voisi edelleen harrastaa kaupunkien ulkoliikuntapaikoilla, vaikka sisätilat joudutaankin todennäköisesti sulkemaan.

– Jalkapalloa pystyy pelaamaan tällaisena talvena vielä pitkään lämmitettävillä tekonurmilla ja tekojääratakausi on vasta alkamassa, Loikkanen sanoo.

Kallislahden tämän hetkisen käsityksen mukaan rajoitukset tulisivat koskemaan ensisijaisesti sisäliikuntatiloja, ja ulkoliikuntapaikat saisivat pysyä avoinna.

– On katsottu, että sisätiloissa nämä altistumiset tapahtuvat eri tavoilla kuin ulkotiloissa. Ulkotiloissa on myös helpompaa ylläpitää turvavälejä, Kallislahti toteaa.

Espoon liikunta- ja nuorisopalveluiden johtaja Martti Merran mukaan keväällä tehtiin hätiköityjä päätöksiä ulkoliikuntapaikkojen suhteen.­

Merran mukaan jo pelkästään sisäliikuntapaikkojen sulkeminen merkitsee valtavaa takaiskua koko harrastuskenttään. Hän sanoo uskovansa ja toivovansa, että ulkoliikuntapaikat pysyisivät auki.

– Keväällä ehkä vähän hosuttiin noiden ulkoliikuntapaikkojen suhteen. Pantiin latuja kiinni, vaikka siellä olisi ollut suhteellisen turvallista mennä, Merra arvioi.

Loikkanen painottaa, ettei päätöksiä ole vielä tehty, mutta hänen henkilökohtaisen näkemyksensä mukaan ulkoliikuntapaikat voisi pitää auki siten, että aulatilat ja pukuhuoneet suljetaan.

– Viedään penkkejä ulos kentän viereen ja luistimet vaihdetaan ulkotiloissa. Silloin minun näkemykseni mukaan se olisi varsin turvallista.

Eli ulkojäillä saisi käydä, mutta sählyä ei saisi pelata?

– En tiedä. Tätä nyt linjataan, että koskeeko tämä rajoitus myös ulkoliikuntapaikkoja. Näitä parhaillaan valmistellaan, Loikkanen sanoo.

– Käytännössä näin. Ja toivotaan, että saadaan ulkojäitä nyt viikonloppuna riittävästi, että lapset pääsisivät edes vähän ulkoilemaan, pelailemaan ja luistelemaan, Merra sanoo.

– Tällä hetkellä käsitys on tämä, meillä ei tämän tarkempaa tietoa ole. Tähän asti on eletty siinä käsityksessä, että ulkotiloissa turvavälien noudattaminen on mahdollista tai mahdollisempaa kuin sisätiloissa. Minun ajatuksissani tässä vaiheessa puhutaan ensisijaisesti sisäliikuntapaikoista, Kallislahti sanoo.