UFC-tähti vetäytyi lokakuussa titteliottelusta vammaan vedoten – paljasti nyt todellisen syyn: ”Haluan puhua tästä omilla ehdoillani”

UFC-tähti Cody Garbrandt paljasti syyn vetäytymiselleen titteliottelusta.

Vapaaottelusarja UFC:n kääpiösarjan entisen mestarin Cody Garbrandtin, 29, oli tarkoitus otella nyt kärpässarjan mestaruudesta hallitsevaa mestaria Deiveson Figueiredoa vastaan viime lauantaina.

Tätä kamppailua ei kuitenkaan koskaan nähty, vaan Figueiredo kohtasi ja päihitti helposti korvaajaksi kutsutun Alex Perezin.

Lempinimellä No Love tunnettu Garbrandt joutui vetäytymään titteliottelusta lokakuussa hauisvamman vuoksi. Kyseinen vamma ei kuitenkaan ole ollut yhdysvaltalaisottelijan ainoa vastoinkäyminen viime kuukausien aikana. Jo ennen vammaansa hänellä oli todettu koronavirus, mikä luonnollisesti vaikutti hänen harjoitteluunsa.

Nyt UFC-tähti on kertonut kärsivänsä edelleen koronaviruksen jälkioireista. Hän sai positiivisen koronavirusdiagnoosin 29. elokuuta.

– Tämän jälkeen olen taistellut huimauksen, keuhkokuumeen ja aivosumun kanssa, Garbrandt kertoi Instagramin tarinat -osiossa kamppailulajeihin erikoistuneen mmafighting.com-sivuston mukaan.

Hauisvamman seurauksena löytyi vielä yksi koronaviruksen mahdollinen jälkioire, veritulppia.

– Nämä ovat oireita, joiden kanssa olen kamppaillut, ja tämä on syy siihen, miksi vetäydyin ottelusta, Garbrandt totesi.

– En ole antanut haastatteluita, mutta haluan puhua tästä omilla ehdoillani, hän lisäsi.

Garbrandtin oli tarkoitus palata kehään hauisvamman jäljiltä joulukuussa, mutta yhä jatkuvien koronaoireiden vuoksi paluuta on viivästetty. Hän kertoi ESPN:n toimittaja Brett Okamotolle, että hän on valmiina kohtaamaan Figueiredo maaliskuussa. Hän on kertonut haluavansa yhä haastaa mestarin kärpässarjan titteliottelussa.

Okamoton mukaan Garbrandt uhosi, että päihittää Figueiredon ensimmäisessä tai toisessa erässä.