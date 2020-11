Kommentti: Jan Vapaavuoren korpitaival Olympiakomiteassa ei ole helppo

Helsingin kaupungin hyvästelevällä pormestarilla on aikaa ja kunnianhimoa urheilun statuksen kohottamiseen, kirjoittaa urheilutoimittaja Juha Kanerva.

Suomen olympiakomitean syyskokousta edelsi kiihkeä vaalitaistelu, jossa niin puheenjohtajaehdokkaat kuin hallitukseen pyrkivät lobbasivat itseään valitsijoille eli 88 jäsenjärjestölle.

Vantaalla lauantaina pidetystä kokouksesta tuli lopulta yllättävän rauhallinen, eikä viime hetken junttausta nähty. Tilaisuuden sähköisyyttä lievensi olennaisesti juuri kokouksen alla saatu uutinen. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, 55, oli matkalla kokouspaikalle, kun hän sai kuulla olevansa altistunut koronatartunnalle. Näin kisan ennakkosuosikki joutui kääntymään takaisin ja seuraamaan kokousta etänä.

Toinen kokousta latistanut seikka oli digitaalisuus. Käytössä oli sähköinen äänestysjärjestelmä, joka leipoi tulokset valmiiksi muutamassa minuutissa. Aikaisemmin äänet laskettiin käsin, ja kokoustauko käytettiin uusien suunnitelmien juonimiseen.

Ensimmäisen äänestyksen perusteella kisasta näytti tulevan melko jännittävä, kun Vapaavuori löi nykyisen varapuheenjohtajan Susanna Rahkamon vain yhdellä äänellä (47–46).

Toisella kierroksella Rahkamo sai vain kahdeksan lisä-ääntä Vapaavuoren kahmiessa 32 ääntä lisää leikistä pudonneiden Ilkka Kanervan (30) ja Sari Multalan (10) kannattajilta. Näin Vapaavuoren voittomarginaaliksi tuli 25 ääntä, mikä antaa varsin vahvan mandaatin järjestön johtamiseen.

– Tämä on kiistaton mandaatti, Vapaavuori totesi kokouksen jälkeen medialle järjestetyssä videokonferenssissa.

Hän painotti urheilun ja liikunnan statuksen kohottamisen tärkeyttä yhteiskunnallisen keskustelun avulla.

Varapuheenjohtajaäänestyksissä saatiin näyttö naisenergiasta, kun Rahkamo ja Multala pudottivat olympiavoittaja Tapio Korjuksen palkintopallilta pistesijoille (hallituksen jäseneksi). Vapaavuori vakuutti olevansa tyytyväinen ”kaikkiin valintoihin”. Toisaalta kumpikaan varapuheenjohtaja ei onnitellut Vapaavuorta kiitospuheessaan, mikä sai joidenkin kokousedustajien kulmakarvat kohoamaan.

Olympiakomitean puheenjohtajataiston ennenkin (vuonna 2004 Roger Talermolle) hävinnyt Kanerva sen sijaan twiittasi aika nopeasti onnittelupostauksen Vapaavuorelle ja arveli tämän saavan muutosta aikaan.

Vapaavuori ilmoitti hiljattain jättävänsä pormestarin tehtävät kevään kunnallisvaalien jälkeen. Siten hänellä on mahdollisuus paneutua urheilujohtamiseen lähes täysipäiväisesti. Helsingin pomona hän on ollut kehittämässä kansainvälistä yhteistyötä, ja samat ambitiot pätevät urheilun saralla.

Kansallisen olympiakomitean puheenjohtajalle on tarjolla väylä kansainvälisiin tehtäviin, mikäli kyvyt ja kielitaito riittävät. Oikeustieteen tutkinnostakaan ei ole haittaa, koska moniin urheilun globaaleihin asioihin liittyy aiempaa enemmän juridiikkaa.

Kaikkien aikojen merkittävin suomalainen urheilujohtaja Erik von Frenckell (1887–1977) oli siviiliammatiltaan Helsingin apulaiskaupunginjohtaja, mutta toimi sen ohella lukuisissa urheilun luottamustehtävissä kotimaassa ja maailmalla.

Nykyaikana rahaa ei voi siirrellä taskusta toiseen samalla tapaa kuin von Frenckellin päivinä, joten Vapaavuoren täytyy osata suostutella ihmisiä puolelleen määräämisen sijasta.

Vapaavuorta on pidetty vähemmän huippu-urheilun nimiin vannovana kuin Kanervaa. Miehillä on yhteistä historiaa SUL:n toimistolta 2000-luvun alkuvuosilta. Sen jälkeen Kanerva on istunut Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksessa ja Vapaavuori hetken Suomen kaukalopallounionin hallituksessa.

Antti Pihlakosken tönäistyä turkulaisen sivuraiteelle IAAF:ssä tämän tähti urheilujohtajana alkoi laskea. Vapaavuori sen sijaan sai kaukalopallossa luistimensa hyvään liukuun, ja karriääri on kantanut Valtion liikuntaneuvoston ykköspostin kautta viiden renkaan herraksi.

Jossain piireissä Vapaavuoren on väitetty olevan ylimielinen stadilainen, joka ei välitä maakuntien huolista eikä kuule korpikansan huokauksia. Tämä porukka ei ole noteerannut, että herran toinen nimi on Pellervo, mikä lienee tae suosiosta myös keskustapuolueen ydinalueilla.

Nykyisen Olympiakomitean työsarka on laaja, joten tietty jatkuvuus hallinnossa olisi ollut paikallaan. Nyt vanhasta johtokaartista jäivät jäljelle vain Rahkamo ja Multala. Koko muu hallitus meni uusiksi KOK:n delegaatteja (Sari Essayah ja Emma Terho) lukuun ottamatta. Jos Timo Ritakallio joutui aloittamaan syksyllä 2016 puhtaalta pöydältä, helppo ei tule olemaan Vapaavuorenkaan korpitaival.

Edellisestä hallituksesta pullahtivat ulos muun muassa Koripalloliiton puheenjohtaja Antti Zitting ja Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen. Edellinen on uskaltanut kritisoida Olympiakomitean linjauksia ja lajiprioriteetteja, mikä verotti kannatusta vanhoillisissa piireissä. Jälkimmäinen puolestaan mestaroi myyntikirjeen, jolla öljykeisari Mika Anttosesta yritettiin tehdä OK:n puheenjohtaja läpihuutomenettelyllä.

Nurmisen tökerö toimintatapa suututti demokratiaan mieltyneitä jäsenjärjestöjä, ja näin Suomen menestyksekkäin olympialaji koki melkoisen arvovaltatappion. Jääkiekon puolesta hallituksessa liputtavat sentään lajin olympiamitalisti Emma Terho ja varajäseneksi kelvannut valmentaja Erkka Westerlund.

Henkilövalinnat veivät jälleen uutisoinnissa suurimman huomion, vaikka kokouksessa hyväksyttiin ja täydennettiin järjestön strategia neljäksi vuodeksi. Koronapandemian asettamien uhkien keskellä kyseinen paperinivaska muuttuu käytännössä rukouskirjaksi. Siinä asetettujen tavoitteiden toteutuminen on ”korkeimmas käres” ja riippuu suuressa määrin kiinni siitä, kuinka nopeasti yhteiskunta toipuu koronan kurimuksesta.

Olympiakomitean toimitusjohtajalla Mikko Salosella oli ilo ja kunnia esitellä varsin iloisia talouslukuja viime vuosilta, mutta tulevaisuuden ennakoiminen onkin huomattavasti kryptisempää touhua.

Vapaavuorikin muistutti Veikkauksen tuottojen vähenemisestä ja korvaavien tulovirtojen tarpeellisuudesta. Saattaa hyvin käydä niin, että tähän savottaan Vapaavuori haluaa jonkun muun primus motorin kuin edellisen puheenjohtajan uskollisena aseenkantajana tunnetun Salosen.