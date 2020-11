Kommentti: ”Messenger laulaa ahkerasti” – kulissipeli Suomen urheilun ykköspestistä kuumenee, Sari Multala kiistää huhutun vetäytymisen

Susanna Rahkamo saattaa mennä toiselle kierrokselle Olympiakomitean puheenjohtajavaalissa, kirjoittaa Juha Kanerva.

Taistelu Olympiakomitean ykköspestistä on ollut melkoista sokkomiekkailua, kun koronapandemia on estänyt isot yleisötilaisuudet. Normaalitilanteessa Sporttitalon käytävillä kävisi melkoinen kuhina, kun jäsenjärjestöjen henkilökunta keskustelisi ehdokkaista ja näkymistä.

Nyt spekulointi ja vaikuttaminen on siirtynyt virtuaalisiin viestintävälineisiin ja puheluihin. Kaikki neljä puheenjohtajakandidaattia ovat käyneet ahkerasti läpi 88 Olympiakomitean jäsenjärjestöä.

– Messenger on laulanut ahkerasti, erään järjestön edustaja sanoo.

Ehdokkaista Ilkka Kanervalla ja Jan Vapaavuorella on henkilökohtaista kokemusta siitä, miten voi käydä, jos vastaehdokas on puhelimen kanssa innokkaampi. Kanerva hävisi kokoomuksen puheenjohtajavaalin vuonna 1991 Pertti Salolaiselle, joka soitti läpi valitsijakaartin ydinjoukon.

Samoin teki Alexander Stubb kesäkuun 2014 puoluekokouksen alla. Silloin ennakkosuosikkina kisaan lähtenyt Vapaavuori jäi rannalle jo ensimmäisessä äänestyksessä Stubbin ja Paula Risikon mennessä finaaliin.

Timo Ritakallion seuraaja valitaan lauantaina Vantaalla pidettävässä syyskokouksessa. Ehdokkaita on siis neljä ja mukaan voi tulla teoriassa myös musta hevonen, mutta yllätysnimeä tuskin paikalla nähdään. Sen sijaan yksi ehdokkaista saattaa heittää pyyhkeen kehään jo ennen äänestystä.

Ilta-Sanomien soittokierroksen perusteella Sari Multalan kannatus tuntuu olevan vähäisintä. Oppositiopuolueen kansanedustaja on jo nyt saanut hurjasti näkyvyyttä valtakunnan julkisuudessa, joten kampanjan taustahenkilöt voivat myhäillä tyytyväisenä, vaikka vaalivankkurien vauhti ei riittäisi maaliin asti.

Urheiluväen keskuudessa on spekuloitu Multalan hyppäävän sivuun ennen kokouksen alkua. Vantaalainen kiistää moiset aikeet.

– En ole luovuttamassa, mutta olen reilusti ilmoittanut, että olen käytettävissä myös varapuheenjohtajan paikalle, Multala sanoi IS:lle.

Multala on ehdokkaista nuorin ja kokemattomin, joten nelivuotinen kausi varapuheenjohtajan paikalla toisi rutiinia seuraaviin koitoksiin

Lajiliittoja tarkasteltaessa Vapaavuorella on vahvempi kannatus suurten liittojen joukossa, kun Kanerva saa enemmän tukea pieniltä liitoilta ja tietenkin yleisurheiluväeltä, jonka kandidaatti hän on. Tässä onkin turkulaisen veteraanipoliitikon sudenkuoppa. Osa valitsijoista mieltää hänet vahvasti rata- ja kenttäurheilun puolestapuhujaksi.

Lisäksi Kanervan katsotaan edustavan voimakkaasti huippu-urheilupainotusta, mikä ei sytytä kaikkia äänestäjiä. Osa jäsenjärjestöistä toivoisi uuden puheenjohtajan vievän urheiluyhteisöä suuntaan, jossa olympiamitalit ja huippu-urheilumenestys eivät olisi ykkösprioriteetti.

Tämä porukka suuntaa katseensa Vapaavuoreen, joka on liputtanut laajemman liikuntakulttuurin puolesta ja sysännyt sitä liikkeelle Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana ja vienyt hankkeita käytäntöön Helsingin pormestarina.

Sitten on iso joukko äänestäjiä, jotka empivät yhä valintaansa. Tämä on avannut yllätysmahdollisuuden Susanna Rahkamolle eräänlaisena kompromissiehdokkaana kahden taistelevan metson taustalla. Osa IS:n haastattelemista äänestäjistä arveli Rahkamolla olevan mahdollisuudet toiselle kierroksella Kanervaa tai Vapaavuorta vastaan.

Kahdeksan vuotta varapuheenjohtajana istunut Rahkamo nähdään turvallisena valintana, ja naisena hän olisi historiallinen valinta järjestön keulakuvaksi. Toisaalta Rahkamon lähin viiteryhmä, Suomen taitoluisteluliitto ei ole lähtenyt kampanjoimaan ex-puheenjohtajan puolesta, mikä on herättänyt ihmetystä asiantuntijapiireissä.

Puheenjohtajan lisäksi kokouksessa valitaan kaksi varapuheenjohtajaa ja hallitus. Mikäli puheenjohtajaksi valitaan mies, varapuheenjohtajakaksikko on todennäköisesti Rahkamo–Multala. Ehdollepanotoimikunta on esittänyt 2. varapuheenjohtajaksi Kuortaneen urheiluopiston rehtoria Tapio Korjusta. Raamikas olympiavoittaja on fitnessliiton ehdokas, eikä ole saanut yleisurheiluväkeä puolelleen. Äänestyksessä Korjus saattaa taipua naiskaksikolle.

Myös hallituspaikat ovat kiinnostaneet ennen näkemättömällä tavalla, ja agitaatio on ollut lähes yhtä kiihkeätä kuin punaista viivaa vedettäessä vuoden 1907 eduskuntavaaleissa. Esimerkiksi kahden mahtijärjestön nokkamiehet, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande ja Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen, ovat lähestyneet valitsijoita kirjeellä, jossa kehutaan itseä tavalla, jota Suomessa on harvemmin nähty.