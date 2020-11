Selostajatähti vaatii yli 17 miljoonan dollarin vuosipalkkaa – turvautui kovaan temppuun kesken neuvottelujen

CBS Sportsin urheiluäänenä vuosikymmenet tunnettu Jim Nantz ei halua jäädä asiantuntijansa varjoon.

Amerikassa kaikki on suurempaa. Urheilun maailmassa tähtipelaajat eivät ole ainoita, jotka tienaavat satumaisia summia. Myös asiantuntijat ja parhaat selostajat elävät leveästi.

New York Post uutisoi keskiviikkona, että CBS-kanavan selostajatähti Jim Nantz haluaa jo valmiiksi muhevaan 6,5 miljoonan dollarin vuosipalkkaansa hurjan korotuksen. Nantz haluaa uudessa kontrahdissaan peräti 17,5 miljoonan taalan tienestit – sama summa, jonka hänen asiantuntijakollegansa Tony Romo tienaa.

Nantz ja Romo selostavat amerikkalaisen jalkapallon NFL:n otteluja CBS-kanavalla. Ottelut keräävät rutiininomaisesti reilusti yli 10 miljoonaa silmäparia ruudun äärelle.

Romo on entinen Dallas Cowboysin pelinrakentajatähti. Hän aloitti tv-työt kaudella 2017, heti pelaajauransa päättymisen jälkeen, ja nousi suoraan CBS:n ykkösselostustiimiin Nantzin rinnalle. Romosta tuli Nantzin selostusten kommentaattorina nopeasti kansansuosikki, joka keräsi ylimääräisiä katsojia ruudun ääreen.

Romo on asiantuntijana niin suosittu, että viime talvena mediajätti ESPN tarjosi Romolle jopa 14 miljoonaa dollaria kaudesta, jos hän siirtyisi kanavan leipiin. CBS vastasi lyömällä yli 17 miljoonaa taalaa pöytään, ja Romo jäi tutulle kanavalle.

Nantz, 61, jonka Super Bowl -selostuksia on kuultu Suomessakin, on ollut CBS:n leivissä selostajana vuodesta 1985 lähtien. Monille amerikkalaisille hän on NFL:n lisäksi golf-major Mastersin ja yliopistokoripallon supersuositun Final Fourin virallinen ääni.

Nyt suosikkiselostaja haluaa siis päästä tienesteissä 40-vuotiaan aisaparinsa rinnalle. Hän selosti viime viikonloppuna pelatun Mastersin tuttuun tapaan eikä siis voinut selostaa viikottaista NFL-otteluaan Romon kanssa.

Post uutisoi, että CBS suunnitteli Romon siirtämistä toisen kanavan selostajan rinnalle asiantuntijaksi yhden ottelun ajaksi. Tämä ei Nantzille sopinut, vaan Postin mukaan Nantz vaati, että jos hän on sivussa NFL-pelistä, niin on myös Romo.

Lehti kuvailee Nantzia ”varjelevaksi” mitä tulee hänen yhteistyöhönsä entisen Cowboysin tähden kanssa. CBS taipui selostajatähtensä vaatimukseen, ja näin amerikkalaisyleisö ei saanut kuulla suosikkinsa Romon yhteistyötä toisen selostajan kanssa.

Kävi neuvotteluissa niin tai näin, saanee Nantz joka tapauksessa muhkean palkankorotuksen. Tällä hetkellä selostajien palkkakunkku on Foxin NFL- ja baseballääni Joe Buck. Buck tienaa tiettävästi noin 10,5 miljoonaa dollaria vuodessa.