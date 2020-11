Kommentti: Lapissa raivostuttiin – hallitus torppasi matkailukuplan, vaikka Suomessa pyörii vastaava järjestely koko ajan

Urheilussa matkustuskupla on saanut poliittisen hyväksynnän, turismissa ei – ja se aiheuttaa suurta hämmästystä, kirjoittaa Petri Seppä.

Urheilua on monta kertaa potkittu raskaasti päähän eri yhteiskunnallisissa päätöksissä. Korona-aikaan urheilu on ollut kuitenkin suorastaan etuoikeutettu.

Suljetuista rajoista ja tiukoista matkustusrajoituksista huolimatta Suomessa on pidetty yleisurheilussa kansainvälisesti kovatasoiset Paavo Nurmen kisat ja Ruotsi-ottelu, on pelattu jalkapallon Kansojen liigassa otteluita sekä naisten EM-karsintaa, käsipallossa miesten EM-karsintaa, jääkiekossa KHL-otteluita ja Suomessa harjoittelee tälläkin hetkellä ensilumilla ainakin seitsemän hiihtomaajoukkuetta.

Ja tulossa ovat vielä alppihiihdon (Kittilä), pohjoismaisten hiihtolajien (Kuusamo) sekä ampumahiihdon (Kontiolahti) maailmancupit, joissa kaikissa on kosolti kansainvälisiä vieraita eri puolilta maailmaa.

Hiihtohisseihin ei ole luvassa kovinkaan paljon täydennystä.­

Samaan aikaan Lapin matkailuyrittäjät viettävät unettomia öitä ja miettivät hartaasti selviytymiskeinoja, kun tavallisten turistien matkustaminen ei ole sallittu: hotellit riutuvat autioina, lasketteluhissit nitkuttavat ylös tyhjinä ja laumallinen huskykoiria vaatii päivittäisen ruoka-annoksensa ilman että yrittäjälle tulee tuloja mistään.

Urheilussa matkustaminen on sallittu ns. kuplan avulla. Urheilijat ja taustahenkilöt ovat vain omassa hotellissaan ja harjoitus- tai pelipaikoilla, eivät missään muualla. Kaikki kontaktit ulkopuolisiin on rajattu minimiin.

Ei ole aina edes haitannut, vaikka kupla on välillä vuotanut. Esimerkiksi Neftehimik Nizhnekamskin KHL-joukkue pelasi Helsingissä syyskuussa osittain sairaana tai ainakin altistuneena, ja myös Jokerit on tuonut koronaa tuliaisiksi vierasreissuiltaan Venäjältä.

Ja viimeksi Vuokattiin harjoittelemaan tulleen 52 ukrainalaisurheilijan ryhmästä paljastui seitsemän koronavirustartuntaa. Urheilukuplat ovat silti pysyneet voimissaan.

Muun muassa Pietarin SKA ja monet muut venäläisjoukkueet ovat päässeet Venäjältä Helsinkiin pelaamaan jääkiekkoa. Jokerien KHL-kuplaa pidetään pystyssä, vaikka Jokerit on tuonut koronaa mukanaan omilta pelireissuiltaan.­

Lapin matkailuyrittäjät esittelivät jo kesällä vastaavanlaisen matkustuskuplaidean, jossa ulkomaisia turistiryhmiä voitaisiin tuoda – aivan kuin urheilujoukkueita – terveysturvallisesti 1–3 päivän mittaisille visiiteille Suomeen.

Lomalle olisi päässyt tuoreen negatiivisen koronatestin kanssa, ja suunnitelmat olivat selvät, miten ryhmät majoitetaan, muonitetaan ja kuljetetaan eri elämysretkille ilman lähikontakteja paikallisten kanssa. Suunnitelmat ovat olemassa edelleen valmiina otettavaksi käyttöön vaikka heti.

Lapin matkailuyrittäjät ovat aidosti hyvin kummissaan ja myös erittäin ärtyneitä siitä, että heidän suunnitelmilleen ei annettu mitään arvoa.

Ja samaan aikaan samanlainen järjestely on urheilussa saatu onnistumaan muitta mutkitta. Hallituksessa vain elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on ollut ajatukselle myötämielinen, mutta hän on jäänyt mielipiteineen täysin yksin.

Yrittäjät katsovat, että lähtömaassa otetun 1–3 vuorokautta vanhan negatiivisen koronavirustestin jälkeen olisi vain minimaalisen pieni mahdollisuus, että turistien mukana tulisi koronaa Suomeen.

Edes tartuntatilastojen faktaosuus ei ole auttanut: koronavirustartuntoja ei ole todettu käytännössä lainkaan lentokoneissa tai muissa julkisissa kulkuvälineissä, ruokaravintoloissa tai ulkoilma-aktiviteeteissa kuten hiihtämisessä, laskettelussa tai moottorikelkka- tai huskyajeluissa, jollaisia turisteille Lapissa erityisesti järjestetään.

Ulkoilmassa tapahtuvalla huskysafarilla on vain hyvin pieni todennäköisyys saada koronavirustartunta. Kuvassa ranskalaisia turisteja lähdössä safarille Rovaniemellä maaliskuussa 2015.­

Silti hallitus on ollut päätöksissään järkähtämätön. Maan rajat ovat pysyneet matkailijoilta kiinni, vaikka ulkomaiset urheilijat ja urheilujoukkueet saavat maahan tulla.

Matkailuyrittäjät laskevat, että talvisesongin missaaminen aiheuttaa Lapissa vähintään 5 000 hengen työttömyyden, ja Lappi menettää noin 700 miljoonan euron matkailutulot.

Lapissa onkin saatu koronavirukselle uusi kolmikirjaiminen kirosana: STM. Yrittäjät ovat sitä mieltä, että sosiaali- ja terveysministeriö puuttuu törkeästi vapaaseen elinkeinonharjoittamiseen ja että matkailuelinkeino ajetaan tätä vauhtia kokonaan alas.

Lappiin olisi ollut tulijoita nyt joulukuussakin. Iso brittiläinen matkanjärjestäjä TUI kuitenkin kyllästyi lopulta hallituksen jahkailuun ja vetkutteluun ja peruutti kaikki loppuvuoden matkansa Lappiin.

Normaalisesonkina Lappiin olisi lentänyt useita chartereita joka päivä. Vaikka määrä olisi tänä vuonna ollut pienempi, Lapin matkailuyrittäjille olisi kelvannut kelpo siivu noin 600 euroa maksavista yhden päivän matkoista.

Yrittäjien mielestä syyttävä sormi osoittaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuruun (sd), jonka johdolla STM ei ole kyennyt löytämään yksinkertaisia ja toimivia ratkaisuja matkailun mahdollistamiseksi. Keskustan Lapin piiri ehti sunnuntaina jo vaatia Kiurun eroa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ovat olleet täysin eri linjoilla Lapin matkailun avaamisesta ulkomaisille turisteille.­

Lapissa ärsyttää myös se, että kun syksyllä ilmoitettiin UPM:n Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta Jämsässä tai Nesteen jalostamon sulkemisesta Naantalissa, paikalla vieraili useita avainministereitä ”jakamassa lohtua” ja kertomassa tukitoimista.

Lapissa ei ole ministereitä näkynyt, vaikka työttömyysvolyymi koskee kymmenen paperitehtaan tai jalostamon luokkaa.

Mutta mitäpä niistä 5 000 työttömästä tai 700 miljoonan euron menetetyistä tuloista – Suomi sai sentään ottaa pataan Ruotsilta yleisurheilumaaottelussa ja romahtaa Tanskaa vastaan käsipallon EM-karsinnoissa.