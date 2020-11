Koruton kuva F1-kulisseista: Max Verstappen murtui täysin ja syytti tappiostaan myös Kimi Räikköstä

23-vuotias Verstappen ei ollut tyytyväinen aika-ajojen kakkossijaan.

Red Bullin Max Verstappen sijoittui toiseksi Turkin GP:n tapahtumarikkaissa aika-ajoissa. Lähtöpaikkaa voi pitää mainiona, mutta se ei lämmittänyt hollantilaisen mieltä lauantaina.

Verstappen otti raskaasti 0,290 sekunnin tappion jättiyllättäjä Lance Strollille. Reaktio oli ymmärrettävä, sillä hän piti kovinta vauhtia aika-ajojen kahdessa ensimmäisessä osiossa ja kaikissa harjoituksissa.

Kauden ensimmäistä paalupaikkaansa tavoitellut nuorukainen antoi tutun kipakoita kommentteja moottoreiden sammuttua. Osansa verbaaliryöpytyksestä sai myös kahdeksanneksi kurvaillut Kimi Räikkönen.

– Tätä on vaikeaa sulattaa, koska olimme selvästi nopeimpia jokaisessa sessiossa ja odotimme paljon parempaa. On selvää, etteivät kierrokset Kimin perässä auttaneet, mutta jotain meni mönkään myös rengasvalinnassa. Se meidän pitää selvittää, välikelin renkaat ennen ratkaisevaa osiota vaihtanut Verstappen totesi.

Varikon uumenista otettu kuva havainnollistaa mainiosti sen, kuinka paljon 23-vuotiasta superlahjakkuutta korpesi. Hän istuu Twitterissä leviävässä kuvassa syrjäisessä nurkassa seuranaan Red Bullin tamineisiin sonnustautunut, luultavasti lohduttamaan tullut mies.

Verstappenin tuskaa ei lieventänyt edes se, että hänen pahimmat kilpakumppaninsa Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas jäivät lauantaina kauas taakse.

– Loppuen lopuksi minua ei kiinnosta, missä Mercedekset ovat – keskityn vain omaan suoritukseeni. Ja se ei ollut hyvä Q3-osiossa. Siksi olen niin tolaltani, hän sadatteli.

Verstappenilla on vielä mahdollisuus nousta MM-pisteissä toiseksi. Hän on 35 pisteen päässä Bottaksesta, kun ajamatta on Turkki mukaan lukien neljä osakilpailua.