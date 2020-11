Kommentti: Taistelu Suomen urheilun ykköspestistä tiivistyy – näinkö pormestari Jan Vapaavuori napsauttaa koko Suomen hyppimään?

Olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaat ovat näennäisestä erilaisuudestaan huolimatta kuin yhdestä puusta, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Kaukaa katsottuna ehdokaslista on monipuolinen ja tasa-arvoinen.

Ellei peräti rikas.

Haitari ulottuu Lokalahden Loiskeen kasvatista, 72-vuotiaasta ikipoliitikosta Ilkka Kanervasta nuoreen poliitikkoon Sari Multalaan, 42, jolle loiske on tuttua purjehdusuralta.

Välissä ovat entinen taitoluistelutähti Susanna Rahkamo, 55, ja nykyinen Helsingin pormestaritähti, entinen ministeri Jan Vapaavuori, 55.

Kisa Olympiakomitean puheenjohtajuudesta tiivistyy nyt loppusuoralle. Uusi suomalaisen urheilun capo di tutti capi valitaan 21. marraskuuta, jota ennen junttaporukat ehtivät vielä useaan soittokierrokseen kulisseissa.

Tunnelma on odottava, mutta yksi on varmaa. Piipusta nousee sinivalkoinen savu, koska läheltä katsottuna ehdokkaat ovat sittenkin yhdestä ruiskukasta. Kaikkia yhdistää kokoomus, joskaan Rahkamo ei ole puolueen jäsen eikä aktiivipoliitikko vaikka kasvoikin vakaan porvarillisessa sivistyskodissa.

Olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaat esiteltiin Urheilumuseossa 21. lokakuuta. Kuvassa vasemmalta Ilkka Kanerva, Sari Multala, Susanna Rahkamo ja Jan Vapaavuori.­

Uudesta puheenjohtajasta kaivataan suurta mullistajaa. Mutta kun keitosta vähän hämmentää, niin ehdokkaista oikeastaan kukaan ei edusta mitään uutta.

Tuntuu mieluummin, että puheenjohtajuus on jokaiselle askel kohti jotain vielä isompaa, tosin Kanervalla se on ehkä askel kohti aktiivipolitiikasta jättäytymistä.

Olympiakomitealla on merkittävä rooli suomalaisen urheilun suunnannäyttäjänä. Toki kenttäväki tietää, että varsinainen urheilutyö tehdään seuroissa, ja sen maksavat vanhemmat, mutta me Suomessa rakastamme tällaisia seremoniallisia vihkiäisiä ja virkoja, koska se tuo toimintaan arvokkuutta ja ainakin näennäistä painoarvoa.

Olympiakomitean keskeiset tavoitteet ovat huippu-urheilumenestyksen hankkiminen sekä tietenkin, kovasti kritisoidun organisaatiouudistuksen jälkeen, myös liikuntatyö.

Nämä ovatkin tismalleen ne kaksi asiaa, jotka suomalaisessa urheilussa ovat 2000-luvulla menneet eniten pieleen, joten tarve muutokselle on kova.

Suomalaiset, varsinkin lapset ja nuoret, liikkuvat perusterveyden kannalta huolestuttavan vähän, ja olympialajien yksilömenestyjät voi laskea entisen sahurin sormin.

Yhteinen nimittäjä mollivoittoiselle jaksolle on johtava urheilupuolue kokoomus, joka istui lähes keskeytyksettä maan hallituksessa 1990-luvun alusta viime vuoteen ja on tänä aikana kaapannut hallintaansa keskeiset suomalaiset urheilun järjestöt ja liitot.

Puheenjohtajakilpailun ehdokasasettelu ei jätä tulkinnanvaraa kokoomuksen asemasta suomalaisessa urheilussa, mutta yhden aatteen saavutukset eivät jää tähän.

Vakavin ongelma on urheilun harrastamisen kalleus. Pelkästään 2000-luvulla harrastamisen hinnat ovat kaksin- ja lähes kolminkertaistuneet, kuten Urheilulehden selvityksessä vuonna 2015 kävi ilmi.

Kokoomusta ei tietenkään voi yksin syyttää ongelmista, mutta muutokset pääurheilupuolueen vahtivuorolla ovat rajut.

Urheilun monisyistä kenttää on vaikea hallita, eikä edes Olympiakomitean sisällä ole yhteistä käsitystä kattojärjestön ydintehtävistä. Entisen huippu-urheiluorganisaation tehtäväkenttä ulottuu liikuntapolitiikasta lillukanvarsiin, joten ihan ensiksi pitäisi määrittää, mitä järjestöltä täsmälleen halutaan ja millä resursseilla.

Tähän ei tuonut lisävaloa Ylen massiivinen puheenjohtajatentti viime keskiviikkona. Ehdokkaat latelivat mitä tyhjempiä korulauseita yhteistyöstä, järjestelmistä ja rahoitusmalleista – ne kaikki oli kuultu jo moneen kertaan.

Se oli kuin vaaliväittely – saman puolueen edustajien kesken.

Ja silti kenttäväki odottaa uudesta puheenjohtajasta pelastajaa, joka johdattaa suomalaisen urheilun pois norsujen hautausmaalle johtavalta polulta.

Onkin ehkä syytä arvioida ehdokkaat.

Ilkka Kanervalla on ylivertainen, 50 vuoden kokemus urheilujärjestöistä ja politiikasta. Hän on myös eri haastatteluissa tarjonnut selvästi eniten konkretiaa ja ehdottanut mm. harrastuskustannusten siirtämistä kotitalousvähennyksen piiriin.

Tämä on loistava idea, mutta ei jostain syystä tullut esiin silloin, kun kokoomus oli pääministeripuolue ja maata johti piinkova urheilumies Alexander Stubb, maajoukkuetason kestävyysurheilija itsekin.

Ilkka Kanerva on valtiomiestason poliitikko ja urheilujärjestömies, jonka ansioluettelo on pitkä.­

Pelimies Kanerva osaa tämän, ja monta muuta peliä. Vankka kokemus paistaa kaikesta hänen tekemisestään.

Hänen itsevarmuuttaan ei myöskään vähennä se, että hän taipui ehdokkuuteen käytyään kesällä veneilemässä Kalervo Kummolan kanssa. Kummola on vaatimattomasti Jukka Rauhalan johtaman ehdollepanotoimikunnan rivijäsen, mutta kaikki tietävät, että Kummolan ääni painaa aina vähän enemmän kuin toisen rivijäsenen.

Uskottavista kandidaateista oli vielä kesähelteillä valtava pula, mutta Kanervan heittäytyminen peliin takasi kilpailuun valtiomiestason painoarvon.

Kanervalla on kansainväliset meriitit, ja hänen substanssinsa riittää: hän marinoitui urheilun kabineteissa jo silloin, kun Suomi oli vielä menestyvä huippu-urheilumaa.

Susanna Rahkamolla on hakijoista ylivertainen huippu-urheilutausta. Hän tietää, mitä huipulle pääseminen erittäin vaativassa lajissa, taitoluistelussa, vaatii. Samaa määrätietosuutta hän uhkuu myös puheenjohtajaksi pyrkiessään. Toki hän olisi voinut jo vuonna 2008 alkaneen Olympiakomitean hallitustaipaleensa aikana vaikuttaa alamäen hidastumiseen, mutta ehkä hän on odottanut omaa vuoroaan.

Susanna Rahkamo on istunut Olympiakomitean hallituksessa vuodesta 2008.­

Rahkamo puhui Ylen tentissä paljon ihmisistä ja yhteistyön merkityksestä. Mutta kun entinen huippuluistelija Kiira Korpi taannoin elämäkerrassaan avautui lajinsa raadollisuudesta ja siellä kokemastaan pahasta olosta, asettui Taitoluisteluliiton ex-puheenjohtaja Rahkamo tukemaan vahvasti lajia, järjestelmää ja liittoa.

Eli se ihmisistä, ainakin silloin.

Rahkamoa on myöskin ollut mahdoton saada läpivalaisemaan taitoluistelun kipupisteitä muutenkin. Hän on asemoitunut vahvasti nykyjärjestelmien kannattajaksi.

Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja entisellä kilpapurjehtijalla Sari Multalalla on myös vankka kosketuspinta huippu-urheiluun. Joku, joka ei pidä purjehdusta huippu-urheiluna voisi vähätellen sanoa, että Multala on menestynyt upeasti istumalla tuulen vietävänä, mutta Multalan haasteet kampanjassa ovat ihan muut: hän on nuori nainen, eikä sellaisille valitettavasti ole vielä tilaa urheilun tunkkaisessa äijäytimessä.

Urheilu on valkoisen keski-ikäisen miehen viimeinen vallan linnake, eikä siihen taloon blondeja haluta.

Multalan avaukset ovat kuitenkin raikkaita. Hän on ehdottanut äitiyspakkaukseen palloa – sillä ruokittaisiin liikunnallista elämäntapaa perheisiin – ja esittänyt liikuntakasvatusta neuvoloihin. Multala on myös ehdokkaista ainoana ollut valmis irrottamaan urheilun rahoituksen Veikkauksen rahapelituotoista, johon sisältyy vahva moraalinen ongelma.

Sari Multalan handicap urheilun pomopelissä on se, että hän on nuori nainen.­

Kokeneemmille ”reaalipoliitikoille” irtiotto vaikuttaa mahdottomalta.

Vapaavuori nousi ehdolle aivan viime metreillä erityisesti Jalkapalloliiton junttaamana ja orastaneen jääkiekkovallan vastapainoksi.

Hänen ehdokkuutensa pudotti kisasta miljardööri Mika Anttosen, jossa moni uudistusmielinen Olympiakomitean jäsen oli nähnyt todellisen uudistumien mahdollisuuden.

Vapaavuori on kova urheilumies ja ansioitunut poliitikko. Hän haluaa Olympiakomitean – lue: Vapaavuoren – nousevan keskeiseksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi kertomaan urheilun merkittävää tarinaa. Hän jättäytyi juuri sopivasti ennen orastavaa vaalitappiota pormestarikisasta ja politiikasta, mikä oli taitavasti suunnattu viesti jäsenjärjestöille: aikaa ja energiaa on.

Jan Vapaavuori on hyvin verkostoitunut ja määrätietoinen tekijä.­

Vapaavuori on tehokas, täsmällinen ja suoraviivainen toimija, mikä on aiheuttanut suurta kitkaa Helsingin pormestaristossa, mutta urheilupiireissä, kuten aiemmin todettua, hänen ei tarvitsisi vängätä vihervasemmistolaisten nuorten naisten kanssa, joilla on ärsyttävästi oma mielipide.

Vapaavuori on ehdottomasti liikuntamies, ja hän on etenkin sillä saralla pannut pormestarina Helsingissä tuulemaan.

Vapaavuoren johtamismallilla voitaisiin ratkaista suomalaisten liikkumattomuusongelma. Pormestarina hän ajatteli niin, että kun hän napsauttaa sormiaan, koko Helsinki ja siinä sivussa Suomen hallitus hyppäävät.

Ensi lauantain vaalissa ratkaistaan, ketä Vapaavuori hyppyyttää seuraavaksi.