Snookerin supertähti Ronnie O’Sullivan paljastaa HS:lle elämänsä parhaan lyönnin: ”Vasemmalla kädellä”

Ronnie O’Sullivan kertoo uransa parhaan lyönnin juontavan juurensa noin kuuden vuoden taakse.

Ronnie O’Sullivan on voittanut snookerin maailmanmestaruuden kuudesti ja on yksi lajin historian kirkkaimmista tähdistä.­

Englantilainen Ronnie O’Sullivan on kuudella snookerin maailmanmestaruudellaan yksi lajin menestyneimmistä pelaajista ja lajin supertähti. Tuoreimman maailmanmestaruutensa 44-vuotias O’Sullivan saavutti elokuussa Sheffieldin Crucible-teatterissa voittaessaan maanmiehensä Kyren Wilsonin selvästi 18–8.

Mestaruus oli O’Sullivanin ensimmäinen vuoden 2013 jälkeen. Mestaruutensa myötä englantilaissuuruus nousi MM-tittelien määrässä takavuosien snookerlegendojen Ray Reardonin ja Steve Davisin rinnalle. Hänestä tuli myös turnauksen vanhin mestari sitten Ray Reardonin ja vuoden 1978 turnauksen.

Eurosportin Colin Murray tapasi O’Sullivanin lokakuun lopussa, ja myös Helsingin Sanomat uutisoi laatineensa kysymyksiä tuolloin tehtyyn haastatteluun. Lauantain lehdessä julkaistussa haastattelussa O’Sullivan kertoo, ettei snooker nouse tärkeysjärjestyksessä hänen elämässään enää kovinkaan korkealle. Edelle menevät esimerkiksi hyväntekeväisyys ja mielenterveystyö.

HS uutisoi tiedustelleensa kuusinkertaiselta snookermestarilta myös tämän uran parasta lyöntiä.

– Punainen pallo vihreään pussiin vasemmalla kädellä, kun tein 147 pistettä Ding Junhuita vastaan vuonna 2014, snookerlegenda paljastaa HS:lle.

Ronnie O’Sullivan on voittanut snookerin maailmanmestaruuden kuudesti ja on yksi lajin historian kirkkaimmista tähdistä.­

Ronnie O’Sullivan on puhunut tiedotusvälineille avoimesti mielenterveysongelmistaan.

– En välillä selviä edes perusarjesta, hän paljasti taannoin BBC:n Don’t Tell Me the Score -podcastissa.

Mielensä järkkymisen vuoksi O’Sullivan on syönyt masennuslääkkeitä vuodesta 2001.

– Snooker on todella kova laji. Jos minulla olisi mahdollisuus valita uudestaan, niin en olisi koskaan aloittanut snookeria, O’Sullivan sanoi.

– Jos en olisi pelannut snookeria, en olisi koskaan joutunut aloittamaan lääkitystä.