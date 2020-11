Yhdysvaltain urheilussa otettiin historiallinen askel

Nainen nimitettiin ensimmäistä kertaa ammattilaisseuran general manageriksi.

Yhdysvaltain kansallispelissä baseballissa tehtiin historiaa, kun lajin ylimmällä ammattilaistasolla MLB:ssä nimitettiin nainen ensimmäistä kertaa seuran päivittäistoimintaa pyörittäväksi general manageriksi (GM).

Miami Marlins rikkoi lasikaton palkkaamalla Kim Ngn, ja mitä ilmeisimmin kyseessä on myös ensimmäinen kerta Pohjois-Amerikan suurissa ammattilaislajeissa, kun nainen nousee GM-pestiin.

Ng, 51, on jo pitkään toiminut MLB-johtotehtävissä. Hän on ollut apulais-GM Los Angeles Dodgersissa ja New York Yankeesissa sekä työskennellyt viimeiset yhdeksän vuotta MLB-liigan baseball-toimintojen varajohtajana.

– Tulin MLB-liigaan harjoittelijana ja vuosikymmenten määrätietoisuuden jälkeen on kunnia johtaa Miami Marlinsia seuran seuraavana GM:nä. Kun tulin tähän bisnekseen, vaikutti epätodennäköiseltä, että nainen johtaisi MLB-seuraa, mutta olen sinnikäs tavoitteissani. Ja seuraava tavoitteeni on tuoda mestaruusbaseballia Miamiin, Ng kertoi seuran tiedotteessa.